STRØMMEN MÅ STYRES: – Skal vi ta tilbake politisk kontroll og sikre levelige strømpriser for industri og befolkning fremover, er det trolig ingen vei utenom tiltak som sikrer styring og handlekraft med vår viktigste naturressurs, skriver De Facto-medarbeiderne Lekve og Helle.

Debatt

Energi Norge gir De Facto rett

Det er rart å lese Toini Løvseth i kraftbransjens interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening Energi Norge (VG 30.05.) hevde at «De Facto tar feil» om kabler og strømpriser, samtidig som hun i realiteten gir oss helt rett.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ISAK LEKVE

IDAR HELLE, utredere i De Facto

Løvseth skriver nemlig: «Prisnivået (på norsk strøm) ville vært rekordhøyt også uten disse kablene (Nord Link og North Sea Link), fordi vi uansett påvirkes av energikrisen i Europa gjennom de 15 strømforbindelsene vi hadde fra før av».

For det er nettopp dette som er hovedpoenget i De Facto-rapporten «Strømpriskrisen – årsaker og effektive mottiltak»: Det er kapasiteten for norsk krafteksport til europeiske kraftmarkeder som er blitt så høy at den utgjør den viktigste enkeltårsaken til den norske strømpriskrisen det siste året.

Vi er helt enige med Løvseth i at de 15 utenlandsforbindelsene vi hadde fra før også ville sørget for høye priser. Saken er bare den at problemet er blitt enda mer alvorlig etter at de to siste kablene startet opp i fjor.

Les også Toini Løvseth: De Facto feil om kabler og strømpriser De er fullt forståelig at skyhøye strømpriser skaper både frustrasjon og debatt om markedet og politiske løsninger.

Da Nord Link til Tyskland ble åpnet i fjor vår, steg strømprisene i Oslo og prisregion NO1 fra 55 øre til 110 øre per kilowattime fra juni til september. Med åpningen av North Sea Link til Storbritannia i fjor høst skjedde det på tre måneder en ny fordobling av strømprisene, fra 110 til 220 øre per kilowattime.

Om Energi Norge eller for den del Statnett vil bestride de åpenbare årsakssammenhengene her, så ville det være en fordel for dem om de la fram empirisk basert og etterprøvbar dokumentasjon på dette.

For Toini Løvseth og kraftbransjen er det nok en reell fare for at norske strømkunder begynner å gå alvorlig lei av prismodeller og fremtidsprognoser som gang på gang bagatelliserer og bommer på konsekvensene som kabelforbindelsene til det europeiske kraftmarkedet har for Norges del.

Et ferskt eksempel på dette er anslaget til der prisvirkningen av de to nye kablene er beregnet til prosent av strømprisøkningen, som Løvseth også nevner. De Factos metodiske tilnærming har derimot vært å gå empirisk til verks og undersøke hva som har vært prisutviklingen for strøm i Sør-Norge etter at de to nye kablene ble satt i drift (se over).

Også verdt å merke seg er det at strømprisene i Trøndelag og i Nord-Norge i hovedsak har vært stabile og tidvis lavere enn gjennomsnittspris siden i fjor sommer. Det viktigste som skiller nord fra sør i Norge på dette området, er som kjent at det er i sør de fleste av strømforbindelsene går til våre europeiske naboland.

Skal vi ta tilbake politisk kontroll og sikre levelige strømpriser for industri og befolkning fremover, er det trolig ingen vei utenom tiltak som sikrer styring og handlekraft med vår viktigste naturressurs.

Det kan vi bare få til om Norge er uavhengig av EUs energimarked og energibyrået Acer. Tiltakene vi har foreslått i rapporten går direkte på årsakene til den norske strømpriskrisen.

LO-kongressen har denne uken anledning til å hjelpe Ap og Sp i regjering hjelp til å komme i gang med å berge strømprisene – og kanskje selve regjeringsprosjektet i samme slengen.