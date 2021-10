FÅR KRITIKK: – I tilfellet «Helene sjekker inn» (her ved programleder Helene Sandvig) ble det tydelig at ikke alle forsto hva det ville innebære å bli filmet i fem dager i strekk. Programmakernes gode hensikter til tross, synes de ikke å ha fanget opp hvor sårbar og kompleks situasjonen var for noen av de innlagte pasientene, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Åpenhetens pris

Åpenhet om personlige problemer er ofte bra. Når syke og sårbare mennesker eksponeres i mediene, kan prisen likevel bli for høy.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJERSTI LÅNKAN, stipendiat OsloMet

KJERSTI THORBJØRNSRUD, forsker Institutt for samfunnsforskning

ESPEN YREBERG, professor, Universitetet i Oslo

Etter opptak av NRK-serien «Jeg mot meg», der unge mennesker sto fram med alvorlige psykiske utfordringer, møttes de til en prøvevisning. Flertallet av de som hadde deltatt, var fornøyde med å ha stått fram. De ønsket å være åpne om seg selv, og å hjelpe andre i samme situasjon.

Andre reagerte negativt, noen også med fortvilelse. «Jeg kjente ikke meg selv igjen i det hele tatt», sa én av dem til oss da vi senere gjorde forskningsintervjuer. En annen fortalte at innspillingen hadde bidratt til å gjøre hen sykere. Flere mente at TV-produsentene hadde presset dem for mye.

Blant deltagere som var med i episoder av «Helene sjekker inn» på psykiatriske avdelinger var også et flertall av dem vi har intervjuet stolte over å ha deltatt. De opplevde at det hjalp både dem selv og publikum.

les også Helene Sandvig: – Jeg kan bli skaket helt inn til beinet

Men det gjaldt ikke alle. Pasientene bestemte ikke selv at et TV-team skulle få adgang til deres avdeling og felles oppholdsrom. For noen ble nærværet av kameraet skremmende og behandlingen forringet den uka TV-teamet var tilstede.

Ikke alle var sterke og friske nok til å forstå hva de var med på, og ikke alle greide å si et klart «nei». En pasient har fortsatt ikke orket å se episoden der hen er med.

I forskningsprosjektet «Helse, medier og makt» har vi intervjuet mange mennesker som har stått fram og delt sine erfaringer med sykdom og helseutfordringer i ulike medier. Mange er motivert av muligheten til å bekjempe fordommer og tabuer, mange har hatt gode møter med journalister. Men vi ser også at de utsetter seg for risiko, fordi medieeksponeringen kan være krevende å håndtere, og fordi medieindustriens aktører har sine egne grunner til å plassere dem på skjermen.

De som opparbeider seg erfaring med å delta i mediene over tid, blir gjerne gradvis mer bevisst på hvor deres grenser for åpenhet går, og hvordan de skal formidle disse grensene til journalister.

En slik grensesetting forutsetter imidlertid at man vet hva man innlater seg på – at man kan gi informert samtykke. For personer i særlig sårbare situasjoner og faser av sykdom, er det å gi informert samtykke til TV-eksponering spesielt komplisert.

les også Psykisk helse må prioriteres

Deltakerne i de to seriene vi har studert i dybden hadde alle skrevet under kontrakter med produksjonsselskap og NRK. Kontraktene ga dem få formelle rettigheter, og innebar at deltagerne oppga all råderett over videre bruk av materialet. De måtte leve med at bildene av dem fortsatte å leve sitt liv på websider, i undervisningsopplegg og i gjenutsendelser.

Vår forskning har fått oss til å konkludere at det viktige prinsippet om informert samtykke fungerer dårlig for de mest sårbare av mediedeltakerne. For mange av dem som ble eksponert i «Jeg mot meg» og «Helene sjekker inn» satt igjen med en vanskelig og dårlig opplevelse.

I tilfellet «Helene sjekker inn» ble det tydelig at ikke alle forsto hva det ville innebære å bli filmet i fem dager i strekk, med kamera alltid til stede og en TV-logikk som gjorde det vanskelig å fortelle den historien man ønsket. Alle overskuet heller ikke hvordan de etterpå ble gjenkjent og identifisert med sykdommen.

Programmakernes gode hensikter til tross, synes de ikke å ha fanget opp hvor sårbar og kompleks situasjonen var for noen av de innlagte pasientene - under og etter innspilling. At medieskapere som har til jobb å lage et journalistisk produkt ikke forstår dette, er én sak. At det samme gjaldt sykehusledelsen er ikke mindre tankevekkende.

les også – Provoseres av halvkjente mennesker som står frem og sier «slik ble jeg kvitt angsten»

Vi spør oss om samfunnets sterke tro på verdien av åpenhet bidrar til å skygge for nyansene og kompleksiteten i det å være åpen. Når de syke og pasientene blant oss står fram i mediene og forteller om livene sine, formidler de et håp svært mange av oss har: at det skal gjøre godt, og at man hjelper andre. Ofte er det også tilfellet.

Samtidig bør det som skjer i serier der TV trer inn i terapirom og sykehus minne oss om at idealet om åpenhet må balanseres mot retten til et privatliv.

Programmer som bekjenner seg til åpenhetens idealer, må også ta åpenhetens realiteter inn over seg.