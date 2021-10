SJELENS HELBREDELSE: – Jeg foretrekker å se på skriftemålet som en type helbredelse, ja, nærmest som en psykologisk helsetjeneste. I tillegg er det gratis, skriver VGs søndagsspaltist Kim Larsen.

Skriftemålets helsebringende funksjon

Hvorfor gå til psykolog når du kan bli katolikk og få skriftemål gratis?

Publisert: Nå nettopp

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved NLA Høgskolen Bergen

Skriftemålets fortreffelighet er en undervurdert ressurs i vårt samfunn. I en tid hvor mange erfarer en følelse av utilstrekkelighet, skam og skyld, er det kanskje på tide å løfte frem dette sakramentets livgivende kraft som et supplement til andre samtalearenaer.

I den kristne tradisjonen har skriftemålet alltid hatt en viktig plass, og kristne oppmuntres til å bruke sakramentet aktivt. Ja, ikke bare oppmuntres de til det, det er nærmest en forpliktelse å anvende dets befriende kvaliteter.

I kirkens tradisjon har man betraktet skriftemålet på ulike måter: som en rettssal eller kanskje mer som et gjeldsoppgjør, hvor man bekjenner sine synder og mottar absolusjon (tilgivelse). Dette har noe for seg.

Likevel foretrekker jeg å se på skriftemålet som en type helbredelse, ja, nærmest som en psykologisk helsetjeneste. Tanken er at skriftemålet gjør for sjelen det som leger gjør for kroppene våre: Reparerer det som har blitt sykt, det som har gått feil og det som reduserer og forstyrrer våre liv og våre relasjoner.

I kirkens forestillingsverden har alltid oppreisning og forsoning hatt sitt utgangspunkt i menneskets omvendelse, en type anger over hva den enkelte har tenkt, gjort eller sagt. Dette kan være av det kognitive slaget, men kan også være mer handlingsorientert. Slike muligheter for endring kan bidra til en dypere mening i tilværelsen, og løse opp i problemer i våre relasjoner, og i oss selv. På sitt beste kan skriftemålet være styrkende i livets mange eksistensielle utfordringer.

Bibelen starter jo nærmest med omvendelse som et utgangspunkt. Gud roper til Adam etter syndefallet og spør: «Hvor er du?». Dette spørsmålet er nærmest retorisk å forstå, for Gud vet selvsagt hvor Adam er. Likevel er det et gjennomgangstema i Bibelen og i kirkens tradisjon å spørre mennesker om hvor de er, hva de har gjort, og vise en vei ut av det uføre de eventuelt befinner seg i.

«Hvor er du?» er derfor kanskje ett av de mest grunnleggende spørsmålene i et menneskes liv, og gir opphav til en refleksjon knyttet til hva vi har gjort med livene våre. Det kan selvsagt være tungt å finne ut hvor man er, og ikke minst hvem man er, men det kan skriftemålssamtalen hjelpe den enkelte til å finne ut av. Hvis Adam i paradiset bare hadde visst hvor han var, kunne det gitt grunnlag for omvendelse. Adams gjemsel i hagen var initiert av hans skyld i forbindelse med spising av den forbudte frukten. Han hadde handlet galt, hadde noe å skjule, og ville ikke bli avslørt. Det gjorde ham ufri, og han oppdaget sin nakenhet i møte med den andre.

Det kan selvsagt være vanskelig å bli kjent med seg selv. Å reflektere rundt sine gode og dårlige sider krever betydelig øvelse, for det er lett å overse sine egne blindsoner og ikke minst er det enkelt å bortforklare ubehagelige sider ved seg selv. Skriftemålet gir derfor mennesket en mulighet til å få oversikt over hva som skjer i livet, over valg som er gjort, og hvilke mønstre eller uvaner det er mer tilbøyelig til å utføre. I kirkens forestillingsverden er den skriftende personen derfor alltid på vei til å bli en bedre utgave av seg selv, som det så populært heter. Ved å forstå bakover kan man leve mer autentisk fremover – og slik sett få mulighet og kraft til å kjempe mot sine laster i livet.

Skriftemålets sakrament setter derfor søkelys på det mentale, ja, for å bruke kirkens språk, på sjelen vår – i tro på at den er vel verdt å ta vare på. Det blir en slags åndelig hygiene, som på sitt beste bidrar til å fjerne det som tynger og gir oppreisning til mennesker som har gått på trynet. Kirkens skriftemål bidrar i så henseende med å gi et språk til den enkelte hvor man ærlig og oppriktig kan omtale, påpeke og påtale det som har gått galt – og dermed få mulighet til en ny start.

Mange erfarer at nettopp denne usminkede bekjennelsen til en fremmed prest ikke bare fjerner «giften», eller synden om du vil, men også gir hjelp til å leve mer frimodig i våre relasjoner. Ved å bekjenne skyld, mangler eller svakheter, får den enkelte mulighet til å komme seg videre i livet. Ikke bare bidrar det til større frimodighet i hverdagen, det kan også lege vårt handlingsliv i våre relasjoner.

Skriftemålet kan derfor gjøre noe med denne grunnleggende erfaringen at vi alle trenger tilgivelse, og gir mennesket mulighet for en ny retning og en ny kraft til å starte på nytt.

For kristne er det å gå til skrifte ikke noe annet enn å være kristne. Man bekjenner sine feil og mangler, og får oppreisning og trøst. Men kanskje aller viktigst, man får et guddommelig løfte om tilgivelse. Kirken gjør derfor vel i å løfte frem dette sakramentet i vår tid. Det kan være en uvurderlig hjelp for mange mennesker, og ikke minst demme opp for motløshet og fortvilelse. En slik helsegevinst gagner ikke bare den enkeltes liv og salighet, men også samfunnet ellers.

I tillegg er det gratis.