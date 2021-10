Kommentar

Nå er det vanlige folk i distriktenes tur

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Mens distriktene kan juble, avspises byene med smuler. Den nye plattformen er påfallende vag og ullen på mange problemområder, og kommer med en prislapp som kan få den nye finansministeren til å sette latteren i halsen.

Senterpartiet gikk på noen svært synlige nederlag i regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet, men kan til gjengjeld være svært fornøyd med helheten. Og det var vel ingen som virkelig trodde at flystasjonen skulle komme tilbake til Andøya. Til det var kostnaden for høy, både i form av penger og at skuffelsen ville dukke opp et nytt sted.

Selv om ingen aksjonister har vært like synlige som dem i Hurdal, virket det urealistisk å redde Ullevål sykehus. Det står heller ikke noe om at NRK skal flyttes til Groruddalen stasjon.

Men Senterpartiet har mye annet å juble over. Det er en stor seier for det lille Nesna-samfunnet at høgskolen skal gjenoppstå. I mange tiår har Nesna utdannet lærere langs Helgelandskysten, ikke minst på deltid. Noen seier for universitetenes selvstyre var det derimot ikke.

Skolen har slitt med lite fagmiljø, svake resultater og har gradvis blitt mindre attraktivt for studenter, som gjerne vil ha nærhet til kaffe latte og nattklubber. De må virkelig tenke nytt for at dette skal bli en suksess.

Bunadsgeriljaen jubler over at fødeavdelingen i Kristiansund er reddet, men det står et lite forbehold med liten skrift. «Såfremt det er faglig og økonomisk forsvarlig». Det er et tilbud som lenge har slitt med sårbart fagmiljø, men som også stikker kjepper i hjulene for sykehusplanene lenger sør i fylket.

Det blir litt av en nøtt for den nye helseministeren, eller kanskje aller mest å utsette et problem. Sykehus i Møre og Romsdal er et evig vepsebol.

En fellesnevner for plattformen er at de utreder og evaluerer seg ut av vanskelige saker. Det blir ingen utvidelse av abortgrensen, men de utskjelte abortnemndene skal utredes. Det skal også den like utskjelte helseforetaksreformen.

Nærpolitireformen, også den behørig utskjelt, skal derimot evalueres. Det samme skal organiseringen av vei og jernbane. De skal også utrede hvordan det skal bli færre utskjelte rovdyr i naturen.

At såpass mye er vagt, uklart og skal utredes, forklarer hvorfor det var såpass enkelt å komme til enighet i Hurdal.

Hurdalskameratene har også et annet triks i ermet. Det handler om at noen får mulighet til å ombestemme seg. Det skal gjenopprettes lensmannskontor, men bare i kommuner som ønsker det. Og hvor kriminaliteten tilsier det.

Domstolsreformen skal reverseres, men ikke der kommuner og ansatte ønsker å beholde den nye strukturen. Både politifolk og sorenskrivere har de siste ukene advart mot å gå tilbake.

Også tvangssammenslåtte fylker og kommuner kan ta ut skilsmisse hvis de har lyst. I Finnmark er nok de fleste, bortsett fra i Alta (hvor det strengt tatt bor ganske mange), glade for å få fylket sitt tilbake. De har heller ikke lagt mange pinner i kors for å få det til å fungere.

Men for storfylket Viken er situasjonen en annen. Selv om de fleste rister mildt oppgitt på hodet av nyskapningen, er det neppe noen stor «Frihet for Akershus» eller «Slipp Østfold fri»-bevegelse. Det nok er delte meninger om de vil bruke massevis av tid, penger og krefter på å dele boet.

Det minner litt om dynamikken når en grendeskole bli nedlagt. Ofte er det mye ståhei og store protester, særlig fra dem som ikke er direkte berørt. Men det går seg som regel til. Spør du om et år eller to om man vil endre tilbake, er det få eller ingen som egentlig vil.

Da er det desto mer rene ord for pengene når det kommer til nettopp pengene. Den nye finansministeren, som etter alle solemerker heter Trygve Slagsvold Vedum, skal få noen nye bekymringer.

For det er påfallende hvor mye som skal styrkes og økes. Det finnes knapt et offentlig ordning som ikke skal styrkes eller få mer penger. Både sykehusene, fastlegene og kommunene kan bare rekke ut hånden. Barnehageplassen skal bli billigere og SFO skal gradvis bli gratis.

Studiestøtten til foreldre skal økes, det skal innføres skolemåltid og tannlegen skal bli gratis for de unge. Fergene skal bli mye billigere, og for øysamfunn skal de bli gratis. Bøndene skal få mye mer penger. Og det skal jommen meg også grendeskolene.

Det er greit å ha ambisjoner på vegne av en stor offentlig sektor, men det er mer problematisk når det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekter skal forbli uendret. Samtidig som vi går inn i en tid hvor det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Men akkurat det har mange sagt før.

Om ambisjonene for distriktene og velferdsstaten er store, er det noen som har grunn til å være skuffet. En grønn tråd i reaksjonene fra opposisjonen, er at dette er for svakt på klima. Deres foretrukne bestevenn på Stortinget, SV, er særlig kritisk til olje- og gasspolitikken. Bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass er imidlertid fornøyd.

Om distriktspolitikken er detaljrik, skrevet med kjærlig hånd og gjennomsyrer hele den politiske plattformen, er det et stusslig, lite avsnitt avsatt til byene. Det handler stort sett om ensomhet, barnefattigdom, sosial ulikhet, overvann og annen elendighet som hører byene til.

Men om det er kort, er det til gjengjeld svært lite konkret.

Det er da noe.

