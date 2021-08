Kommentar

Høyres drømmesamfunn

Av Tone Sofie Aglen

Statsminister Erna Solberg (H) møtte fiskebåtrederen og KrF-politikeren Inge Halstensen på kaia i Bekkjarvik i Austevoll. I bakgrunn Høyres stortingsrepresentant Peter C. Frølich.

AUSTEVOLL (VG) I kommunen for høyrefolk flest er det ingen skam å være rik. Hardt arbeid skal lønne seg, men du må stille opp for lokalsamfunnet ditt.

Når man går i land på Bekkjarvik i øykommunen Austevoll, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor det gamle handelsstedet går under navnet «Perlen i Hordaland». Alt er nymalt, striglet og velholdt.

Vakre parker med vannliljer, gullfisk, roser og annen blomsterprakt omringer ærverdige Bekkjarvik gjestgiveri. På min kant av kysten ville bare én av de båtene som ligger i småbåthavna vakt oppsikt. Det oser velstand lang vei, uten å være prangende.

Du skal ikke veksle mange ordene med austevollingene før du skjønner at du har havnet langt unna både kaffebarene i hovedstaden og distriktsopprørerne i nord. Ved forrige stortingsvalg stemte nær syv av ti på Høyre eller Frp. SV, Rødt, MDG og Venstre synes knapt. Det er antitesen av hvordan valgresultatet ser ut i Oslo indre by.

Her skryter de selv av at det er nulltoleranse for misunnelse og jantelov. Så har også Austevoll vært kjent som kommunen der det er tetteste mellom millionærene.

Pengene kan de takke silda for. Men da sildefisket kollapset tidlig på 60-tallet, måtte øysamfunnet omstille seg. De satset på havfiske og satte pengene i store, moderne fiskefartøy. Det har de fått betalt for. I dag er Austevoll en av Norges største fiskerikommuner.

Da statsminister Erna Solbergs kortesje av rådgivere, sikkerhetsvakter, lokale størrelser og pressefolk rullet inn bygda i den blå Høyre-bussen, møtte hun den sedvanlige køen av folk som vil ta selfie eller bare hilse på. Man kan nesten lure på om Høyre kan vinne valget på distribusjon av Erna-selfies?

Ofte får man høre at «jeg stemmer ikke Høyre, men liker Erna». I Austevoll ble hun møtt av applaus, tolvåringer som forteller at de «digger Erna», og jommen stemmer de ikke Høyre også.

På kaia står han som må være Høyres drømmemillionær. Fiskebåtreder Inge Halstensen har rukket å bli 76 år, men ser ingen grunn til å tilbringe tiden på golfbanen eller i en solstol.

Siden 1897 har familien drevet handel og fiske på Bekkjarvik. I dag eier familien fem store fiskebåter som gir arbeid til 150 mann, og det meste av kaier og eiendom på stedet.

Mange av millionene han har tjent på fiske, er brukt til å bygge opp Bekkjarvik som et attraktivt tettsted og turistattraksjon. Der det før var notoppheng, er det nå blitt konsert- og kulturhus. Fjøs, stall og løe er blitt selskapslokaler.

Både butikken og den gamle tønnefabrikken er restaurert. Kjøpesenteret må være Norges flotteste, og er en vandring gjennom kysthistorien. For sitt virke for lokalsamfunn og fiskeriene fikk han i 2018 Kongens fortjenestemedalje.

Det er bare en hake ved Inge Halstensen, sett med Høyre-briller. Han er mangeårig KrF-politiker, vokste opp i bedehusmiljø med Hans Nielsen Hauge som ideal, er mot norsk EU-medlemskap, synes Erna Solberg gjorde en tabbe ved å ta Frp inn i regjering og misliker rikinger som «syter over formuesskatten».

På venstresiden ville mange omtalt fiskebåtrederen Inge Halstensen som en kvotebaron. I Austevoll omtales han som en samfunnsbygger.

Denne dagen yrer det av liv i havna. Ut av en drosje stiger Grønlands største fisker. Han hilser blidt før han sjekker inn på gjestgiveriet. Og mens vi snakker om sola. På sitt kontor viser Halstensen ivrig frem kartet som viser hvor hver enkelt båt befinner seg. Nå er det makrellfiske øst for Grønland.

Ellers går det i sild, brisling, lodde og kolmule. Og hestmakrell. Regnet som ufisk her hjemme, men svært ettertraktet til sushi i Japan.

Av enkelte politikere på venstresiden ville han blitt omtalt som en kvotebaron. I Austevoll-samfunnet omtales han som en samfunnsbygger. Det illustrerer godt de politiske skillelinjene og hvor forskjellig partiene ser på private investorer.

Frontene i fiskeripolitikken har også hardnet til. Den gamle rederen synes det er urettferdig at de store havgående fartøyene har fått så dårlig renomme. Han mener at i motsetning til fiskemottakene nordpå som i stor grad er sesongarbeidsplasser med en stor andel arbeidsinnvandrere, har havfiskeflåten helårlige arbeidsplasser og norsk arbeidskraft.

Halstensen frykter stemmer på venstresiden som vil avvikle havfiskeflåten. Han fnyser over klimapartier som vil gjøre fiskeflåten utslippsfri. Og gremmes over statsforvalteren som «ruger over lyngheier og strandsoner». I mange kystsamfunn på Vestlandet er det inngrodd skepsis til statlig byråkrati og overstyring.

Men den velstående rederen er den første til å si at kapitalismen må tøyles. I gode tider sløves instinktet for fellesskap, advarer han. Folk som har kommet lett til penger, er han lite begeistret for. Uten at laksenæringen er nevnt, er det åpenbart at han ikke liker alt han hører og ser. Som han sier: – Man går oppover i tresko, og nedover i lakksko.

Det er musikk i ørene til Høyre-følget som har kommet til bygds. Sammen med justisminister Monica Mæland, stortingsrepresentantene Ove Trellevik og Peter Frølich og naboordførerne, er statsministeren gjest på Austevoll Høyres 50 årsdag. Solberg hyller driftigheten og gründerånden og det å være til stede for lokalsamfunnet. Hun har heller ingen grunn til å spare på konfekten.

For Høyres ordfører Morten Storebø gir de fremmøtte en påminner. Hvis ikke kysten er blå, er i alle fall ikke Høyre i regjering.

