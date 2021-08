Kommentar

Barbariets tilbakekomst

Av Hanne Skartveit

Med våpen og utstyr fra oss kan Taliban igjen knuse sine motstandere og stenge inne landets kvinner.

Det er vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd i Afghanistan. I løpet av noen dager tok Taliban over makten. Amerikanerne trodde at regjeringens styrker i hvert fall ville klare å holde hovedstaden i noen måneder. Men selv Kabul falt i løpet av timer.

Og nå har Taliban full kontroll. Det betyr også at de har overtatt militært utstyr som vestlige land har gitt til den afghanske hæren. Fly, helikoptre og biler. Avanserte våpen, som skulle brukes til å forsvare landet mot dem som ønsket å bringe Afghanistan tilbake til steinalderen. Som Taliban.

En strime av håp?

Afghanerne har vært helt avhengige av vestlige styrker for både å bruke og vedlikeholde mye av utstyret. De afghanske soldatene var gode i kamp, men dårlige både til å administrere og organisere, og til å ta vare på våpen og kjøretøy. Det kan bety at det nye regimet ikke får fullt utbytte av alt de nå har fått kontroll over. Men like fullt kommer de til å være usedvanlig godt utstyrt.

Taliban er kjent for å være gode til å krige, og dårlige til å styre. Her ligger også en strime av håp for de mange som har fått utdannelse og gode jobber gjennom de siste 20 årene. Det nye regimet vil trenge folk som kan administrere, som kan holde orden på vann og avløp, organisere lønn til offentlig ansatte og sørge for at helse og andre tjenester fungerer.

Kanskje vil Taliban beholde mange av dem som driver samfunnet i dag. De som har samarbeidet med vestlige styrker, derimot, kan ligge mye dårligere an. Ubekreftede meldinger forteller om henrettelser og hevntokt. Talibans folk skal ifølge meldingene gå fra dør til dør, på jakt etter folk de ønsker å straffe. Det lover ikke godt for fremtiden.

Afghanske politidamer

Sist gang Taliban styrte Afghanistan, fra 1996 til 2001, var det med en ondskap det er vanskelig å fatte. De barbariske straffemetodene. Umenneskeliggjøringen av kvinnene. Jenter som ikke fikk gå på skolen. Kvinner som ikke fikk bevege seg ute alene. Regimets forakt for alt som var vakkert, alt som ga glede.

Jeg var i Kabul for ti år siden. Der besøkte jeg politiakademiet der norske politifolk trente afghanske politikvinner. Flere av dem hadde allerede vært med på dramatiske aksjoner. De hadde arrestert Taliban-terrorister. Gått inn og løst opp i slagsmål og grepet inn overfor familievold. Tatt tyver og drevet husransakinger.

Hakima, en av kvinnene på akademiet, hadde utdannet seg i hemmelighet, uten at mannen og resten av familien visste hva hun holdt på med. Hun ble avslørt da noen kjente henne igjen i en reportasje på afghansk TV. Mannen kastet henne ut hjemmefra. Omtrent hele familien vendte henne ryggen. Nå bodde hun hos søsteren – på søsterens ektemanns nåde.

Lærer under Taliban – og etterpå

Jeg var også på et barnehjem i Kabul. Mange av jentene her lærte å sy og veve, i tillegg til vanlig skolegang. Slik kunne de skaffe seg inntekt når de ble voksne. Nagia, som drev skolen ved barnehjemmet, hadde jobbet som lærer mens Taliban styrte landet. Sammen med to søstre drev hun skole, i dyp hemmelighet.

Nagia ledet skolen på barnehjemmet i Kabul da jeg var der for ti år siden.

Nagia fortalte meg at de en gang nær hadde blitt avslørt. En av Talibans menn hadde banket på døren og ville inn. Han hadde hørt rykter om at det ble drevet en skole hjemme hos henne. Hun ble reddet av Talibans egne regler. Her er det bare kvinner hjemme, sa hun, og fortsatte: Du vet at du ikke har lov til å gå inn i et hus med kvinner som ikke tilhører din familie.

Han måtte gå med uforrettet sak. Dagen etter gikk Nagia til en mulla i sitt eget nabolag, som hun kjente som en fornuftig og god mann. Også han ønsket at skolen skulle fortsette, og lovet å si til Taliban at søstrene bare underviste i Koranen. Nagia og søstrene klarte å drive skolen sin gjennom alle de fryktelige årene med Taliban.

Hva nå?

Da jeg traff henne, var hun stolt. Hun så hvordan jenter endelig fikk mulighet til å leve et friere liv. Men hun visste også at jentene måtte forberedes på et samfunn der kvinner var utsatt. Der familievold var utbredt, og kvinner fortsatt ofte var rettsløse. Derfor var hun opptatt av at de måtte lære seg å lage god mat.

– Slik at de blir godt behandlet av familien når de gifter seg.

Nå, ti år senere, lurer jeg på hvordan det er gått med jentene jeg møtte på barnehjemmet den gangen. De er voksne nå. De har levd hele livet i et Afghanistan der de har hatt mulighet til å lese og lære. Til å ta utdanning og få seg en jobb. Tjene egne penger. Være selvstendige. Hva vil skje med dem, under Talibans nye styre?

Hakima utdannet seg i hemmelighet til politi. Da familien oppdaget det, ble hun kastet ut hjemmefra.

Og jeg tenker på Nagia. Som har brukt hele livet sitt på å gi afghanske jenter muligheter. Først i skjul, med fare for eget liv. Så, i full åpenhet, i troen på at barbariet var over. Med håp om et Afghanistan der kvinner gradvis fikk større frihet. Der jenter hadde en fremtid, uten å være prisgitt mektige og avmektige menn.

Sviktet av alle

Nå tyder mye på at det håpet er knust. Taliban er tilbake. De lover at alt skal være annerledes denne gangen. Det er det liten grunn til å feste lit til. Vi vet hvem de er. Vi vet hva de er i stand til å gjøre.

Og nå har de fått kraftige verktøy i hendene. Avanserte våpen og godt trente soldater. Ved vår hjelp. USAs og Natos.

Afghanerne kjenner seg sviktet av alle. Aller mest har de grunn til å være rasende på sine egne. Afghanistans ledere fikk massiv støtte fra det internasjonale samfunnet. Diplomatisk og politisk hjelp og rådgivning. Militært utstyr, opplæring og bistand på slagmarken. Enorme pengebeløp. Frivillige organisasjoner som bidro til å bygge landet.

Det de ga sin egen befolkning, var et korrupt regime som beriket seg selv, og lot folket i stikken. Som ikke engang klarte å betale lønn til soldatene, eller sørge for at de fikk mat og ammunisjon. Som etter 20 år lot barbarene ta over igjen – uten motstand.