Demokrati under angrep, i hjertet av Europa

Av Hanne Skartveit

BUDAPEST (VG) Ungarns statsminister Viktor Orban har bygget ned demokratiet i sitt eget land – bit for bit. Mens han har dyrket Russlands president, Vladimir Putin.

Du merker ikke den autoritære kloa når du rusler rundt i gatene i Budapest. Men når du snakker med folk, enten det er politikere fra opposisjonen, aktivister eller en bussjåfør fra storbyen, så kjenner du gufset fra en europeisk fortid der friheter gradvis blir plukket vekk. Snikende, nesten umerkelig svekkes demokratiet. Den sterke lederen tar stadig mer makt.

Søndag er det valg i EU-landet Ungarn. Viktor Orban kan bli gjenvalgt for fjerde gang, etter 12 år ved makten. Disse årene har han brukt effektivt. Han omtaler Ungarn som et «illiberalt demokrati». Den som forsøker å få en forklaring på hva han egentlig legger i dette, får bare til svar at det er motstykket til det liberale demokratiet i Europa. Som ifølge Orbán og hans folk preges av moralsk forfall, kjønnsforvirring, fri sex og oppløsning av klassiske familieverdier.

Orbán-lojale medier

I Orbáns «illiberale demokrati» kontrollerer hans parti, Fidesz, alle viktige posisjoner. Domstolene er svekket. Valgdistrikter er endret, til fordel for Fidesz. Institusjoner som skal kontrollere makten, har fått Orbán-vennlige ledere.

Den ungarske statsministeren har vært utspekulert i sin struping av mediene. Han ga raskt opp å innføre nye lover, det skapte for mye bråk, særlig internasjonalt. I stedet kjøpte mange av Orbáns oligark-venner opp de store mediehusene, både aviser og TV-stasjoner.

Viktor Orban får mye mer oppmerksomhet i valgkampen enn opposisjonens kandidat, Péter Márki-Zay.

Og så: på et tidspunkt ga oligarkene det de hadde kjøpt, videre til en stiftelse. Orbán-lojal, selvfølgelig. Nå sitter denne stiftelsen med 500 medier, lokale, regionale og nasjonale. De trykker mye av det samme innholdet – alt sammen til fordel for Orbán og hans folk.

Dommere som holder stand

Det finnes fortsatt frie medier i Ungarn. Men de har mistet mye av sine inntekter. Annonsebyråene er kontrollert av Orbán-venner, som styrer pengestrømmene derfra. De uavhengige mediene når ikke ut til folk flest. Det er stort sett folk i storbyene, eller unge mennesker, som følger dem.

Ungarn ligger svært dårlig an på internasjonale korrupsjonsmålinger. Mange av de rike her er rike på grunn av Orbán. Oligarkene er skapt av ham. Blant annet gjennom utdeling av gunstige lisenser, eller tildeling av ulike offentlige oppdrag. Som takk hjelper de ham å beholde makten, for eksempel ved å kjøpe opp medier og sørge for at de er lojale mot Orbán og hans parti.

I mange land som beveger seg i autoritær retning, holder domstolene stand lenge. Dommere er trent i å være uavhengige, og å veie ulike hensyn mot hverandre. Ungarn er ikke noe unntak. Dette forsto Orbán. Kort tid etter at han kom til makten i 2010, fjernet han sjefen for Høyesterett. Og han senket pensjonsalderen for alle landets dommere, fra 70 år til 62 år. Dermed ble han kvitt mange av de mest erfarne – og kanskje mest selvstendige dommerne.

Endrer grunnloven

Konstitusjonsdomstolen, som skal passe på at lover og avgjørelser er innenfor grunnlovens rammer, protesterte i utgangspunktet mot flere av Orbáns avgjørelser. Men Orbán og hans parti har det nødvendige to tredjedels flertall i parlamentet som kreves for å endre grunnloven. Så det sørget Orbán for – når konstitusjonsdomstolen gikk ham imot, endret han grunnloven, slik at han fikk viljen sin likevel.

Ungarns statsminister Viktor Orban har hatt et tett forhold til Russlands president Vladimir Putin.

Orbán har vunnet alle valg i Ungarn siden 2010. I år har opposisjonen for første gang samlet seg på tvers av alle politiske skillelinjer. Omtrent det eneste de er enige om, er at de må bli kvitt Viktor Orban. Deres felles kandidat er Péter Márki-Zay, en katolsk sjubarnsfar som står på samme verdikonservative linje som Orban i mange spørsmål.

Orbán avhengig av Europa

Få våger å tro at opposisjonen kan vinne. Men selv dersom den vinner, vil Orbán ha satt sitt solide merke på Ungarn for lang tid. Mye av det han har fått gjennom, er vedtatt med to tredjedels flertall i parlamentet – og må ha et tilsvarende flertall for å endres. Noen av dem han har utnevnt til sentrale stillinger, sitter trygt til en ny person er utnevnt i jobben – med to tredjedels flertall bak seg. Så stort flertall får opposisjonen aldri.

Men dersom Márki-Zay og hans folk vinner, kan de gjøre noe med Ungarns forhold til omverden. Både til EU, og til Russland. Frem til Russlands invasjon av Ukraina, var Orban en av Putins mest trofaste støttespillere i Europa. Etter det ble Orbán tvunget til å velge. Han måtte stille seg bak vestens sanksjoner. Ellers ville Ungarns forhold til EU rakne fullstendig, etter å ha vært svært anstrengt i mange år. Og Orbán er avhengig av Europa – i hvert fall av de store økonomiske overføringene fra EU til Ungarn.

Samtidig forsøker Orban å bevare forholdet til Russland. Både fordi Ungarn får store deler av olje og gass fra russerne. Men også fordi han og Putin forstår hverandre. De spiller på en ofte mørk nasjonalisme i sine hjemland. De ser seg som ledere som skal gjenreise sine nasjoner til tidligere tiders storhet.

Prangende parlament

Ungarn er en gammel stormakt, i hjertet av Europa. I perioder storslagen og mektig. I andre perioder offer for fremmede lands ambisjoner, undertrykt og utbyttet.

EU kan ha blitt sterkere. Det er lov å håpe at det varer – lenge.

Et eksempel på Ungarns tidvis solide selvbilde, er parlamentet. Det sies å være verdens største parlamentsbygning, pyntet med gull og marmor. Prangende, massivt og overdådig, både ute og inne.

– Det minner ikke mye om vårt eget beskjedne storting, som ble bygget 30 år tidligere, sier tegneren.

Vi er langt fra det norske Stortinget, og langt fra norsk politikk. Men valget i Ungarn angår oss. Vi er avhengig av at EU fungerer. Orbán og hans folk har gjennom mange år truet samholdet i Den europeiske unionen. EU har vært uforberedt, og hjelpeløst i møte med et medlemsland som bygger ned sitt eget demokrati.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, står Vesten og Europa mer samlet enn på lenge. Putin-venner som Orbán, og hans meningsfeller i andre europeiske land, kan ha fått mindre spillerom. EU kan ha blitt sterkere. Det er lov å håpe at det varer – lenge.