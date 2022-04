DYSTRE UTSIKTER: – Med den kunnskapen vi nå har, er det rett og slett et utilgivelig svik mot våre etterkommere om vi ikke gjør det vi kan for å endre kurs mens det fortsatt er mulig, skriver Espen Barth Eide.

Klimahåpet henger i en tynn tråd

Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke, og vinduet for handling blir bare mindre. Lykkes vi ikke med å snu trenden, vil vi om skremmende få år passere flere svært viktige vippepunkter, hvoretter oppvarmingen av kloden kan bli selvforsterkende.

ESPEN BARTH EIDE, klima- og miljøminister (Ap)

Snørike skiturer kan bli et fjernt minne, mye av livet i havet kan gradvis forsvinne, mens tørke, flom, ekstreme hetebølger og tapte avlinger kan bli den nye normalen. Det vil kreve enorm innsats av oss å omstille oss i tide.

Den ferskeste klimarapporten fra FNs klimapanel viser at vi trenger langt flere og sterkere klimatiltak, og at vi trenger dem raskere. Senest om et par år må vi klare å snu utslippskurven slik at den for alvor begynner å peke nedover.

På under åtte år må vi ha kuttet mer enn halvparten av de globale utslippene, hvis vi skal lykkes med å holde oppvarmingen av kloden innenfor akseptable nivåer.

Klodens tilstand er et resultat av årtiers unnlatelsessynder. En gang i tiden visste vi ikke bedre. Men nå har vi lenge visst mer enn nok om hva som vil ta oss til den fremtiden vi absolutt ikke ønsker – samt om hva vi kan gjøre for å unngå den.

Med den kunnskapen vi nå har, er det rett og slett et utilgivelig svik mot våre etterkommere om vi ikke gjør det vi kan for å endre kurs mens det fortsatt er mulig.

FNs klimapanel har satt fingeren på problemet med smertelig presisjon. Forskernes funn har vist oss at det er vår egen, menneskelige aktivitet som har skylden i at vi varmer opp kloden og mister natur i så stor skala.

Klimarapporten som publiseres i dag 4. april viser hvor krevende det vil bli for verden å nå de klimamålene vi i fellesskap har satt oss. Den vonde sannheten er at de globale utslippene av klimagasser i perioden 2010–2019 er de høyeste noensinne.

Selv om verdens land holder alt det de per i dag i dag har meldt inn av klimakutt fram mot 2030, er det svært sannsynlig at oppvarmingen vil overskride 1,5 grader lenge før vi tidligere trodde.

Det betyr at vi står ovenfor en fundamental endring av kloden slik vi kjenner den. Lenge snakket vi om våre barnebarn; nå er det oss selv og barna våre det står om.

Selv om hovedbudskapet er svært dystert, er ikke rapporten uten positive nyheter. Den viser også at klimapolitikk har effekt, og at den stadig blir billigere å gjennomføre. Verden har gjort enorme fremskritt i lavutslippsteknologi og -infrastruktur.

Dette har ført til et stort prisfall på batterier og fornybar energi. I store deler av verden er det nå rimeligere å bygge og bruke solkraft enn å fortsette bruke et ferdig nedbetalt kullkraftverk. FNs klimapanel skriver at klimatiltak som hver for seg koster under 100 amerikanske dollar per tonn reduserte utslipp, faktisk kan halvere globale klimagassutslipp innen 2030, sammenlignet med 2019.

Slikt gir håp.

Vi klarer ikke å stanse global oppvarming uten at vi samtidig stanser ødeleggelsen av natur. Trær er naturlige karbonlagre. Å ta vare på skog bidrar til å bevare biologisk mangfold, gir god klimatilpasning og sikrer vannforsyning til mennesker og jordbruk. Å bevare og restaurere naturlige karbonlagre er dessuten uendelig mye billigere enn industriell karbonfangst og lagring.

Derfor har Norge tatt en lederrolle på regnskog. Sammen med USA, EU og Storbritannia får vi nå mange av verdens ledende selskaper til å støtte land som reduserer avskoging. Klimarapporten påpeker faktisk at det å ta vare på verdifull natur ofte er det aller beste og billigste klimatiltaket av dem alle.

Rapporten viser også at mange tiltak som reduserer klimagassutslipp vil føre med seg positive ringvirkninger på tvers av bærekraftsmålene. Det kan bidra til å skape mer fredelige samfunn med mer velfungerende institusjoner, bedre helsetjenester og fremtidsrettet industri.

Norge skal bidra til å videreutvikle og tilgjengeliggjøre lavutslippsteknologi. Vi er et foregangsland innen elektrifisering av bilparken, og vi satser tungt på grønn skipsfart. Vi skal videreutvikle teknologien for karbonfangst og -lagring. Ren hydrogen kan bli et konkurransedyktig, sikkert og tilgjengelig alternativ til dagens fossile brensler.

Når markedet nå i stadig større grad etterspør lavutslipps-produkter, kan forsert avkarbonisering bidra til å øke både verdiskapingen og sysselsettingen i norsk næringsliv.

Vi må ta innover oss hvor krevende det blir å begrense jordens temperaturøkning på 1,5 grader. Men samtidig vet vi stadig mer om hvilke løsninger som er tilgjengelige for å løse dette.

Å ta tak i dette mens det ennå er håp i hengende snøre må rett og slett være den definerende oppgaven for vår generasjon.