Klaveness’ tapre tale: Medisin i hvert ord

Av Leif Welhaven

Budskapet til Lise Klaveness er akkurat det som trengs for å kurere internasjonal fotball. Selv om effekten nok er begrenset, står det virkelig respekt av presidentens modige ord.

Det er fryktelig lang vei fra Trane sportsklubb til FIFA-kongressen i Doha. Men på den siste dagen i mars så vi et håndfast resultat av grasrotopprøret i norsk fotball. Den nyvalgte fotballpresidenten har akkurat oppfylt vedtaket fra det ekstraordinære fotballtinget sist sommer. Hun har talt FIFA-toppene midt imot for åpent kamera.

Og det har Lise Klaveness gjort på en måte det er til å få gåsehud av.

Både innhold og fremførelse var definisjonen av en innertier. Klaveness våget å adressere de viktige temaene på de få minuttene hun fikk på talerstolen. Det er ingen enkel oppgave å kombinere behovet for tydelighet med den tilstrekkelige form og høflighet som kreves i et slikt forum.

Men den norske presidenten løste oppgaven forbilledlig, på en måte som gir viktige temaer internasjonal oppmerksomhet.

Her ble de uakseptable tildelingene av verdensmesterskap adressert.

Her stod menneskerettigheter på agendaen.

Her ble sendrektigheten etter Russlands invasjon av Ukraina tydelig påpekt.

Hele veien på en velformuert, uredd og imponerende måte.

Klaveness har lenge før hun ble fotballpresident vært usedvanlig kritisk til Qatar-VM. I i tillegg til utfordringen på et profesjonelt plan, må dette være personlig krevende for Klaveness.

For en som er så opptatt av inkludering og likeverd, og som selv lever i et homofilt ekteskap, må det være ekstremt provoserende hvilke holdninger som råder der mesterskapet skal finne sted. Det sier jo litt at hun måtte sjekke egen sikkerhet før hun sa ja til å reise.

Uansett hva som eventuelt foregikk på innsiden, klarte Klaveness å fremføre budskapet sitt med en eksemplarisk ro og en klok tone.

Vi får aldri vite hvordan effekten av en eventuell norsk boikott av VM i Qatar hadde blitt, og det kommer for alltid til å være forhold rundt fjorårets debatt som slett ikke var greie. Dessuten vil det forbli irriterende at forbundets ledelse opptrådte feigt i så mange år, før øyeåpningen ble tvunget frem.

Men det får vi gjort lite med nå.

Uavhengig av ordene som falt i fjor og årene før der, skal både den nye presidenten og forbundets nåværende ledelse ellers ha bøttevis med ros for hvordan en kommunikativt krevende oppgave ble løst i Doha.

Midt i den fortjente hyllesten, er det dessverre også grunn til å helle litt kaldt vann i årene på dem som eventuelt tror at et slikt øyeblikk på talerstolen vil ha umiddelbar effekt.

Når man hører FIFA-president Gianni Infantino lovprise og glatte over et arrangement med så mange åpenbare problemer, er det lite som tyder på en omfattende endringsvilje.

Det var også deprimerende å enkelte av reaksjonene på Klaveness’ budskap.

For eksempel uttrykte generalsekretæren i Honduras’ forbund at dette ikke var rett forum for å ta opp slikt. Dette er jo en fotballfamilie, må vite.

Hallo?

Den holdningen sier vel alt om et inngrodd verdensbilde som råder for mange steder i internasjonal fotball-ledelse.

Det som også er trist å tenke på, er hvordan de kritiske stemmene nå trolig blir færre og færre, parallelt med at PR-maskineriet rundt VM virkelig drar seg i gang for fullt.

Det er ikke lenge siden vi så Kina langt på vei lykkes med å styre fortellingen om sportsvaskingsprosjektet i Beijing. Mye tyder på at kreftene som vil polere er så sterke rundt et verdensmesterskap i fotball at mye av det samme vil skje hva gjelder Qatar.

Men det er i det minste lov å håpe at de gode kreftene gjør det de kan for å stå opp for at vi trenger en sunnere fotball, der åpenhet og likeverd ikke bare er tomme fraser.

Veien er lang dit, og det er ingen grunn til å være blåøyd eller naiv. En kynisk business kommer ikke til å endre karakter med det første. Klaveness’ budskap inneholdt medisin i hvert, ord men det er jo vrient å kurere en pasient som ikke innser at man er syk.

Likevel må det være lov til å håpe at noen øyne og ører på innsiden ble åpnet av en modig norsk fotballpresident i dag.

Hun gjorde i alle fall maksimalt ut av muligheten.