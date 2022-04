KRIG SOM UTPRESSING: – Ved å skape valget mellom motstand og underkastelse, forsøker overgriperen å påtvinge offeret det moralske ansvaret for lidelsene som uunngåelig følger av motstand, skriver Magnus Håkenstad.

Putins ekstremt grove utpressing

Angriperen vil alltid gi offeret skylden. Ukraina kan neppe ta sjansen på noe annet enn å slåss.

MAGNUS HÅKENSTAD, doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier

I møte med uhyrlighetene som nå avsløres i de frigjorte delene av Ukraina, er det nærliggende å tenke at det viktigste er å få slutt på krigen. Men det er langt fra sikkert at en våpenhvile vil føre til mindre lidelse.

Det er to umiddelbare årsaker til at det er krigshandlinger – væpnet strid – i Ukraina akkurat nå. Den ene er russisk aggresjon. Den andre er ukrainsk motstand. Hvis en av de to opphører, er krigen over.

Ukrainerne sier at «hvis Russland slutter å slåss, er det slutt på krigen, men hvis ukrainerne slutter å slåss, er det slutt på Ukraina». Russiske styrkers atferd og russiske myndigheters uttalelser tyder på at dette ikke er noen overdrivelse.

Dilemmaet er gammelt som krigen selv, og best beskrevet av krigsfilosofen Clausewitz: Angriperen kommer alltid med fred, og vil gjerne at offeret overgir seg uten kamp. Det er forsvareren som må velge om det blir strid.

Dette er ekstremt grov utpressing. Ved å skape valget mellom motstand og underkastelse, forsøker overgriperen å påtvinge offeret det moralske ansvaret for lidelsene som uunngåelig følger av motstand. Norske styresmakter ble utsatt for lignende utpressing 9. april 1940 – og valgte å slåss.

Både motstand og kapitulasjon er risikabelt. Hvis angriperen har begrensede mål og overholder krigens regler, kan legitim motstand skape død og lidelse som kanskje kunne vært unngått. Men hvis offeret velger underkastelse for å begrense lidelsene, og det likevel viser seg at angriperens intensjoner var verre, mer omfattende, mer kriminelle eller til og med folkemorderiske, er det som regel for sent å ta kampen opp.

Ukrainerne var vel kjent med at ledende russiske stemmer, inkludert Putin selv, ikke anser Ukraina som en «ekte» nasjon med rett til eksistens. De husker hva det innebar å ligge under tsaren eller Stalin, og de vet godt hvordan russiske styrker opptrådte i Tsjetsjenia, i Syria og, siden 2014, i de russisk-skapte og russisk-styrte «folkerepublikkene» i Donbas.

Så de valgte motstand. Hittil har de – heldigvis – lyktes bedre enn noen hadde håpet.

Overgrepene som nå avsløres er åpenbare krigsforbrytelser, og selv om etterforskningen vil ta tid, er det ingen grunn til å tro noe annet enn at det er russiske styrkers verk. Det kan hende at uhyrlighetene i Butsja og andre steder var avvik, et lokalt resultat av frustrasjon, motgang og sammenbrudd i militær orden og disiplin.

Men alt vi vet om russisk krigføring, og alt vi vet om det russiske regimets helt instrumentelle forhold til sannhet og anstendighet, tilsier at det ikke er noen grunn til å la tvilen komme Putin, eller den russiske hæren, til gode. Det er slik de pleier å gjøre, og mye tyder dessverre på at vi hittil bare har sett toppen av isfjellet.

«Forbrytelser mot menneskeheten» og «folkemord» er juridiske begreper med presis betydning og høy terskel. Men det kan godt vise seg at summen av de russiske styrkenes atferd, og det russiske regimets planer og intensjoner, kvalifiserer til disse betegnelsene. Ukrainerne vil uansett neppe ta sjansen på at dette «bare» er «tilfeldige» krigsforbrytelser.

Det sies at det «ikke finnes noen militær løsning», og at alle kriger til slutt løses diplomatisk eller politisk. Dette er sympatisk, for så vidt riktig, og helt i tråd med Clausewitz’ viktigste innsikt, om at krigføring er «politikk med andre midler».

Men vi må ikke glemme at også tyranni, underkuelse og utryddelse kan være politiske målsettinger. Eller at i noen situasjoner er utviklingen på slagmarken den viktigste politiske faktor.

Slik blir Ukrainas fortsatte evne til å sette seg militært til motverge til dagens avgjørende politiske spørsmål, ikke bare for Ukraina, men også for oss.