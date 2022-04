Kommentar

Større enn slakten

Av Leif Welhaven

(Bodø/Glimt-Roma 2-1) Det er visst nødvendig å spare noen superlativer om Bodø/Glimt. Dette laget er jo slett ikke ferdig med å overgå seg selv.

Det sies at alle eventyr har en slutt. Men gjengen til Kjetil Knutsen har åpenbart ingen planer om «snipp, snapp, snute» i Europa med det første.

Når du havner under på hjemmebane mot klubben som er nummer fem i serie A, hadde det vært mulig å få en aldri så liten mental smell.

I stedet nedkjempet et norsk klubblag store stjerner gjennom å spille på sine egne styrker.

Andre omgang på Aspmyra var rett og slett gåsehudfremkallende imponerende.

Joda, det er mulig å trekke frem et par heldige vinkler i nøkkelsituasjoner og noen vennlige marginer. Men i sum var det slett ikke urettferdig at Hugo Vetlesen kunne stange Bodø til himmels like før slutt.

Før den tid hadde Lorenzo Pellegrini sendt Roma i føringen etter 43 minutter, før ryggen til Ulrik Saltnes var optimalt plassert 11 minutter etter pause.

Glimt er naturligvis ikke favoritter i returen, men akkurat det bryr nok Knutsen & co seg lite om.

Så selvsikkert og samkjørt er dette mannskapet, at det selvsagt er mulig å oppnå noe vi aldri vil glemme i «den evige stad».

Det er også grunn til å dvele ved forskjellen på Romas møte med Bodø/Glimt forrige gang og nå.

Da italienerne ble slaktet 6–1 kom de åpenbart uforberedte nordover, og gikk inn på kunstgresset med både et lag og en taktikk det oste et B-stempel av.

Vel vitende om alt de gule har oppnådd siden den gang, var det en påskrudd José Mourinho som inntok Nordland denne gangen, og som ble sendt hjem med tap nok en gang.

Dersom vi legger rammene for de to kampene til grunn, er denne seieren på mange måter større enn den forrige.

Her var det ingen som ble tatt på sengen eller felt av egen arroganse. Snarere var det et norsk lag som vant kampen ved hjelp av egen identitet.

Det er mildt sagt sterkt mot et lag såpass høyt på den europeiske rangstigen som Roma er. I forrige runde hadde Bodø/Glimt med respekt å melde litt tur som slo ut et sterkt AZ Alkmaar over to kamper.

Trolig vil det også behøves en dose flaks, dersom de skal komme ut av en kamp på Olympiastadion med en billett til videre spill i UEFA Conference League.

Neste gang er det en kamp som teller i Italia, det er et annet underlag og det skal være kvalitetsforskjell.

Sammenligner man spillerne én og én, er det liten tvil om at det er tilfellet.

Men det Bodø/Glimt gang på gang beviser, og akkurat det er jo det vakre her, er hvor langt man kan komme ved å drille og spille med en konsekvent kollektiv tankegang.

Sammen har denne gjengen skapt det ene mirakelet etter det andre denne vinteren, og ingen kan lenger avskrive Glimt fra noe som helst i denne turneringen.

De rosende ordene har kommet på løpende bånd de siste ukene, men kanskje må vi holde igjen de aller kraftigste adjektivene. Rett og slett fordi dette kan bli enda større i tiden som kommer.