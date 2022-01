Leder

Behov for mer kraft – og bærekraft

Energipolitikere fra Ap, Sp og Frp mener vernede vassdrag må vurderes for utbygging. Høyre har allerede åpnet for å legge flere fosser i rør.

Tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge var visst ikke over likevel, slik statsminister Jens Stoltenberg (Ap) postulerte i sin nyttårstale i 2001.

Vi har forståelse for at politiske posisjoner endrer seg over tid. Som Danmarks statsminister gjennom nesten hele 60-tallet, sosialdemokraten Jens Otto Krag, ble kjent for å ha sagt:

«Man har et standpunkt inntil man tar et nytt».

Som regel er det et sunnhetstegn. Selv om det også kan bli parodisk når det inntreffer under én og samme spørretime.

Før jul kunne Frp-leder Sylvi Listhaug pakke inn i et angrep på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at hennes parti var imot vindkraft på land fordi det raserte norsk natur. Noen minutter etterpå tok hun til orde for å bygge ut norsk vannkraft og, ikke minst, se på vernede vassdrag.

Det er lett å humre av politikere som går seg vill i egen retorikk. Men i dette tilfellet er Listhaugs snublende argumentasjon sammenfallende med Aa. O. Vinjes namngjetne tvisyn, slik dette nå arter seg i så mange partier at vi kan begynne å snakke om et stortingsflertall.

Hvis Ap, Sp, Frp og H virkelig vil ta en omkamp om en vernelinje som i snart 50 år har ligget omtrent like fast som norsk utenrikspolitikk, så har de politisk flertall for det. Siden 1973 har 389 vassdrag blitt vernet. Hvis noen vedtak skal omstøtes, må det skje med omhu.

Fremtiden er elektrisk, og noe sted må vi hente denne fremtidsstrømmen fra. Men energipolitikk handler ikke om kraft alene. Det handler også om bærekraft.

I det store regnestykket må vi regne inn både klima, forsyningssikkerhet og økonomi. En kostnad som ikke kan vurderes på samme måte, er verdien av naturressurser, og hvordan en statusendring fra varig vern til varig tap vil virke inn på alt fra økologiske endringer til endrede livsbetingelser. Kraftutbyggingens pris er også bortfall av lakseelver, rekreasjonsområder, jaktterreng og kulturminner.

Vi vil ikke være dogmatiske å si at ingen revurdering av vernede vassdrag kan finne sted. Men det er ikke der leteaksjonen etter mer energi bør begynne.

Teknisk oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraft er et uforløst potensial. Det løser ikke strømkrisen alene, men gevinsten en stor. Stikkordet er insentiver. Myndighetene må gjøre det lønnsomt å modernisere gamle kraftverk.

Men vi må gjøre flere ting samtidig. På den ene siden har vi enøk-tiltak, og en nøye vurdering av hvilke kraftkrevende prosjekter som skal realiseres. Det er for eksempel ikke opplagt for oss at forholdene ligger til rette for å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen.

Utbygging av ny kraft kommer vi imidlertid ikke utenom. Forhåpentlig vil mye skje med havvind. Men dette vil ta tid. Vi vil i tillegg trenge utbygging på land, både av vind- og vannkraft. Det finnes også et betydelig tilleggspotensial for ny vannkraft uten å røre vernede vassdrag. Alt vil likefull bety inngrep i naturen. Også oppgradering av gamle kraftverk. Følgelig må det skje skånsomt.

Morgendagens energibehov innebærer vanskelige avveininger. Det betinger et solid beslutningsgrunnlag. Da trengs klokskap, ikke sementerte slagord.