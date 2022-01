NYE REGLER: – Det er riktig å lette på de nasjonale tiltakene på fredag, slik det nå er varslet, selv om det betyr at smitten vil stige, skriver Raymond Johansen og Robert Steen.

Nå kjenner vi omikron-spillereglene

Omikronvarianten endret spillereglene, men nå har vi levd med den i minst fem uker. Tallene og erfaringene fra Oslo gir, selv om de kan se skremmende ut, faktisk god grunn til håp for tiden fremover.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

ROBERT STEEN, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo (Ap)

De første bekreftede tilfellene av omikron ble oppdaget i Norge 1. desember 2021. Så fulgte en smitteeksplosjon vi aldri tidligere har sett maken til: I Oslo gikk vi fra ca. 12 700 smittede i november til ca. 28 400 i desember. Tidligere smitterekorder ble smadret, selv i en befolkning med svært høy vaksineringsgrad.

Det så ut som om et worst case scenario slo til: en ny virusvariant som ikke lot seg stoppe av vaksinene. Det var nødvendig og riktig å innføre tiltak for å bremse spredningen og få mer kunnskap. Nå vet vi mye mer.

For det første: omikron er mindre farlig enn delta

Tallenes tale er nesten overveldende klar: 28 400 smittede i løpet desember i Oslo, har ført til at vi i dag har 84 innlagte på sykehusene i Oslo og på Ahus (som også har mange pasienter fra andre steder). Bare 27 av dem ligger på intensivplasser. Til sammenligning førte 8600 smittede i mars 2021 til at det i begynnelsen av april var rundt 160 innlagte på de samme sykehusene.

Forskjellen er slående, og det skal vi prise oss lykkelige for. Den mildere omikronvarianten har fordrevet den farligere deltavarianten, og det har stor positiv påvirkning på sykdomsbyrden. Dette er avgjørende kunnskap når smitten øker i tida som kommer, slik vi vet at den vil gjøre når vi letter på tiltakene.

For det andre: vaksinene beskytter svært godt mot alvorlig sykdom, men dårlig mot smitte

I Oslo ser vi nå at rundt 90 prosent av de smittede er vaksinert, og at rundt 10 prosent av de smittede er uvaksinert. Smitten er altså relativt lik blant vaksinerte. Hvis bare de uvaksinerte ble smittet, kunne jo alle vi andre bare levd som normalt, men slik er det ikke. Pandemien drives ikke fram av den uvaksinerte befolkningen, men av oss alle.

Blant de innlagte på sykehus er bildet et helt annet: der er den lille gruppen uvaksinerte så kraftig overrepresentert at de står for over halvparten av alle innleggelser. De som velger å ikke ta vaksinen, tar en høy risiko, som vi må regne med at de i dag er meget godt kjent med.

For det tredje: snart har alle i risikogruppene fått tilbud om tredje dose

Omikron har virkelig satt fart på vaksineringen med tredje dose. De som takker ja til tredje dose er svært godt beskyttet mot alvorlig sykdom. Alt tyder på at de som har fått oppfriskningsdosen kan regne med mild sykdom, om/når de blir smittet. I Oslo er vi straks i mål med vaksinering av alle som over 45 som ønsker en tredje dose. Vi er i gang med dropp-inn for dem under 45. Vår befolkning er nå godt beskyttet.

Hva betyr dette for hvordan vi skal leve med viruset?

At vi vet mer, betyr langt ifra at vi vet alt. Usikkerheten om hvordan pandemien utvikler seg må vi nok leve med i lang tid fremover. Men, sett fra vårt ståsted i Oslo, begynner erfaringene med omikron å gi noen ganske klare svar og noen tydelige utfordringer vi må ta stilling til.

Utfordring 1: Er noen regler tilpasset en annen tid?

For å bremse smitten har vi nå strenge regler for isolasjon for smittede og karantene for alle nærkontakter som ikke har fått tre doser. I stor grad er det nå reglene for isolasjon og karantene som fører til høyt fravær i viktige samfunnstjenester lokalt. Når de som kan bli skikkelig syke har fått tre doser, og alle andre har fått to, må vi spørre oss om karantenereglene er tilpasset situasjonen vi nå er i.

Hvis vi må innføre svært strenge tiltak for å unngå at karantene-fraværet blir farlig høyt, må vi spørre oss om karantenereglene gjør større skade enn sykdommen.

Utfordring 2: Hva skal målet være for tredje dosen?

I høst var helsemyndighetene klare i sine målsettinger: når vi nådde ca. 90 prosent fullvaksinerte (som da betydde to doser), ville vi kunne åpne opp og leve som normalt. Slik gikk det som kjent ikke. I Oslo tilbyr vi nå tredje dose til alle over 18 år. Men skal vi sette samme mål, 90 prosent, for tredje dose?

Det vil være uklokt, og svakt faglig fundert. Alle over 18 som ønsker det skal få tredje dose, og for samfunnet er det bedre jo flere som tar tredje stikk. Men sjansen for at en frisk person i 20-årene med to doser i kroppen skal bli alvorlig syk av corona, er forsvinnende liten. Vi kan ikke forvente like høy oppslutning om den tredje dosen i de yngre aldersgruppene som for 2. dose.

Utfordring 3: Hvor mange bør egentlig bli smittet i månedene som kommer?

Hvis vi alle skal få corona på et tidspunkt, som mye tyder på, må vi spørre oss om det på lang sikt er like bra å få smittetallene noe opp som å få dem ned. Forstå oss rett: selvfølgelig skal vi ikke ha ukontrollert smittespredning nå. Men hvis vi skal unngå nye smittebølger og nedstenging neste vinter, kan det hende at det er å foretrekke høyere smittetall i en periode der immuniteten er høy etter vaksinene.

Det kan hende må vi venne oss til en helt ny måte å tenke på: at vi heller vil ha et passe høyt smittenivå enn et lavest mulig smittenivå?

Oppsummert: Nå må vi lære oss å leve med omikron

Én ting vi og mange andre kommuner nå er opptatt av, er et større handlingsrom lokalt. Vi har god erfaring med lokale tiltak gjennom snart to år. Kommunene har presis kunnskap om smittesituasjonen lokalt, om vaksineutviklingen og utfordringene med uvaksinerte. Vi har vi full oversikt over kapasiteten i tjenestene våre. Vi kjenner det lokale arbeids- og næringslivet, og kan tilpasse tiltak og regler slik at de virker best, og smerter minst mulig.

Noen tiltak og regler bør være nasjonale. Men et større ansvar lokalt gir muligheter vi trenger for å leve best mulig med corona i tida som kommer: Vi kan ha forholdsmessige tiltak akkurat der det trengs, som kan endres raskt ved behov. Det vil gi bedre oppslutning om nødvendige tiltak, og bevare tilliten til coronahåndteringen.

Alt dette tyder på at det er riktig å lette på de nasjonale tiltakene på fredag, slik det nå er varslet, selv om det betyr at smitten vil stige. Presset på sykehus og kommunale tjenester vil øke noe, men ikke på samme måte som tidligere i pandemien. Målt mot de dramatiske konsekvensene dagens tiltak har på andre områder, er det likevel riktig. Fordi vi vet at omikron er annerledes, og de aller fleste er beskyttet.

Reglene er endret, men ikke lenger ukjente. Nå er det på tide å tilpasse oss den nye virkeligheten. Da må vi ta oss tid til å heve blikket og se fremover.

Hvilken langsiktig strategi vil tjene oss best?