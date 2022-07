Kommentar

Lenge leve deltidsstudenten

Vilde Antonie Haug Slottemo

Fadderuken i 2020, her fotografert i Nygårdsparken i Bergen.

Å leve utelukkende på Lånekassen er noe de færreste studenter greier. Nå vil økende priser gjøre dette enda vanskeligere. Tilhører heltidsstudenten fortidens glans?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tallene fra Samordna opptak er ute, og mange forventningsfulle studenter skal snart i gang med en ny hverdag.

De har kanskje hørt studietiden beskrevet som den beste tiden i livet, gjerne av folk som ser tilbake med lengsel mange år senere. Det er år med frihet og med personlig og faglig utvikling.

De nye studentene får også høre at det er en periode med dårlig råd. Til og med denne trange økonomiske situasjonen kan bli glorifisert: Det er en del av studenttilværelsen, noe man må regne med. Det å leve på nokså næringsfattige nudler og pasta over flere år blir fremstilt som helt uproblematisk.

Tusener i minus

Studenters økonomiske situasjon må likevel problematiseres og løftes fram i lyset. Økonomien er avgjørende for at studenter skal ha tid til å studere, mener leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam. Hun påpeker at enda mer deltidsjobbing kan påvirke tiden til å faktisk studere.

Nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser mener studiestøtten er for lav til at fremtidens forskere kan utvikles.

Denne utviklingen er bekymringsfull. Ifølge NSO går den gjennomsnittlige student nesten 6000 kroner i minus hver måned.

Her er det nok store forskjeller mellom studenter og hvor de studerer – det er for eksempel dyrere å leve i Oslo enn i Volda. Likevel er det ikke så rart at de fleste må jobbe ved siden av lån og stipend av Lånekassen. Dette må nok også høstens studenter regne med. De må kanskje også jobbe mer enn tidligere kull fordi levekostnadene stiger.

Fastlåst

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener det er fint at studenter kan jobbe ved siden av studiene.

Det er utvilsomt riktig. For noen kan det opplagt være fint å ha en deltidsjobb. Jobben kan gi en fot innenfor fremtidig arbeidsmarked, den skaper kontakter og bekjentskaper og den gir ekstra inntekter.

Problemet er at denne ekstra inntekten ikke er et valg. Den er helt nødvendig for å kunne studere.

Studenter er i en fastlåst situasjon: Enten så går de i minus hver måned, får hjelp hjemmefra eller jobber for å penger til å forsørge seg og dermed ha mulighet til å studere.

Les også Ønsker raskere bygging av studentboliger: – Flere propper i systemet Det går for sakte å få på plass nye studentboliger, mener regjeringen.

Da er det ikke bare “fint” at studenter kan jobbe litt ved siden av studiene. Det er helt nødvendig for å kunne studere i 2022.

Det er heller ikke nok å jobbe et par timer her og der. En gjennomsnittlig utbetaling fra Lånekassen er for studieåret 2022/23 på 8788 kroner i måneden, hvorav det såkalte «storstipendet» i august og desember trekker opp og skal dekke pensum og andre større utgifter. Samlet utbetaling i løpet av et år havner på nesten 129 000 kroner.

Fra egen lomme

Disse utbetalingene kan fort dekke husleie, strømregning og noen måltider som består av noe annet enn nudler, men for mange blir det heller ikke så mye mer.

Alt annet må komme fra egen lomme. Dette krever ikke bare et skift av og til, noen sporadiske vakter nå og da. Det krever stabil jobb, med regelmessig inntekt.

På samme tid er ikke arbeidsmengden på studiestedet blitt noe mindre. Det å ta 30 studiepoeng hvert semester tilsvarer en full stilling og krever tilsvarende arbeidsmengde. Den faglige progresjonen er også viktig. Det er avgjørende å ikke havne bakpå.

I tillegg er det for mange en del av studenttilværelsen å være frivillig i ulike organisasjoner og foreninger. Dette er viktig for å få venner og ha et sosialt liv.

Mange studenter kjente nemlig på mangelen av et sosialt liv under pandemien. Det har vært mye dyster lesning fra de siste undersøkelsene om studentenes hverdag og psykiske helse. Samtidig er det store problemer med å finne bolig.

Det er ingen grunn til å tro at studenttilværelsen vil bli noe enklere ved semesterstart i august for de nye studentene. Tvert imot: Prisveksten vil nok fortsette og boliger dukker ikke opp over natten.

Målet kan trues

Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn, mener regjeringen. Dette målet kan bli truet hvis dagens situasjon fortsetter.

Det er ikke tvil om at Lånekassen har vært viktig for å kunne gjennomføre en klassereise. Spørsmålet blir da om den vil ha samme funksjon i fremtiden.

Lånekassen er 75 år i 2022. Avbildet er administrerende direktør, Morten Rosenkvist.

Faren er jo at vi havner i en situasjon hvor alle ikke har like muligheter for å ta utdanning.

Noen studenter vil få støtte hjemmefra eller vil av andre grunner være i en økonomisk lettere situasjon. Noen vil kunne bruke mer tid på studiene, de vil kunne være frivillige og i større grad delta i det vi forbinder med studentlivet. Å ta en deltidsjobb vil i større grad være et valg.

Andre kan bli ufrivillige deltidsstudenter: Studiene vil være viktige, men like så viktig vil det være å jobbe for i det hele tatt ha råd til å studere. Dette kan påvirke studieprogresjon, sosialt liv og psykisk helse.

Hvis heltidsstudenten skal overleve må studenters økonomiske situasjon forbedres. Det virker som et langt løp. I dag virker det ikke som det er politisk vilje for å øke studiestøtten. Høyre vil tilby studenter ekstra lån gjennom Lånekassen.

Kanskje er det på tide å erklære heltidsstudenten som en del av fortidens glanstid og heller venne seg til en ny hverdag?

Heltidsstudenten er død. Lenge leve deltidsstudenten.