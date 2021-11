Kommentar

Hvilken planet lever FIFA på?

Av Leif Welhaven

Gianni Infantino mener at VM i Qatar blir tidenes beste.

Mens Amnesty slår full alarm og journalister blir arrestert, snakker Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) om en «strålende utvikling» i Qatar. Det sier mye om hvor skoen trykker.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Historien om skandalemesterskapet handler mest om regimet i ørkenstaten. Men FIFAs rolle og absurde kommunikasjonslinje over lang tid er noe som fortjener langt flere kapitler enn vi har sett så langt.

Å høre president Gianni Infantino skru pr-kranen på fullt mens han messer om mesterskapets fortreffelighet, er en salig blanding av tragisk og komisk.

«Vi kommer til å se det beste verdensmesterskapet noensinne i november og desember 2022 i Qatar», har han tidligere uttalt.

les også Kringkastingssjefen hardt ut mot FIFA-svar: – Redd for å komme på kant med myndighetene i Qatar

Da snakker han om det samme arrangementet som har forårsaket død og lidelse, og som eksekutivkomiteen i FIFA ga til Qatar på tvilsomt vis.

Nå har vi nylig sett enda en rapport fra Amnesty, som uttrykker en sterk og voksende bekymring for utviklingen av migrantarbeidernes kår.

Det går ikke veien med gjennomføring av reformer, dødsfall blir ikke undersøkt og flere andre avdekkete forhold er mildt sagt graverende.

Dessuten er det jo en sammenheng mellom tildelingen av VM og forholdene som skaper så mange reaksjoner.

les også Angrer ikke på Qatar-strategi: – Hele verdens søkelys vil være på det som har skjedd

Likevel turer FIFA frem med et stort smil, mens de teller ned til fotballfest. Her er det virkelig snakk om å fokusere på å «heie på guttene», for å låne Erna Solbergs ikke altfor heldige ordvalg foran Nederland-kampen.

Riktignok erkjenner Infantino at mer må gjøres, men tonen når han snakker om VM i Qatar er så overglattende at det nesten ikke er til å fatte at han kommer unna med det.

«Jeg har sett den strålende utviklingen som har foregått i Qatar, som er anerkjent - og da mener jeg ikke av FIFA - men av fagforeninger og internasjonale organisasjoner verden rundt», sier Infantino.

I intervjuet med CNN er han opptatt av å bevare et positivt og konstruktivt perspektiv. Problemet er bare at det at det ikke er så mye positivt med manglende ytringsfrihet, arrestasjoner av journalister og en aktiv motarbeidelse av selvstendig rapportering om faktiske forhold.

les også NFF vurderer Qatar-tur på nytt

Så ille er det at FIFA som arrangør burde få langt flere kritiske spørsmål - også fra innsiden av fotballen.

Derfor er det så synd at de norske markeringene ikke har gått hakket videre. Det er et skrikende behov for at ikke bare Qatar, men også FIFA blir utfordret i mye større grad om legitimetskrisen til mesterskapet.

Det er for sent å stoppe dette toget, men det er faktisk mulig å gjøre noe med hvordan ledelsen i internasjonal fotball opptrer.

les også NRK-journalister tilbake i Norge: – Har vært fælt

Amnesty er klare på at FIFA ikke har gjort det vi bør kunne forvente av organisasjonen, og ifølge generalsekretær John Peder Egenæs har de «latt arrangørene slippe unna, der de kunne ha betydd en positiv forskjell».

Et av de store problemene her, er at det er så vanskelig å få en ordentlig diskusjon rundt FIFA.

Fra de nasjonale forbundene er det skremmende stille, og det er usedvanlig vanskelig å få svar på kritiske spørsmål fra de internasjonale fotballtoppene.

Mens Infantino velger å rosemale, har VM-organisasjonen i Qatar lite til overs for mediefremstillingen de utsettes for.

les også Sjokkert over arrestasjonen: – Jeg fikk vondt i magen

«Qatar har blitt urettferdig behandlet og gransket over mange år», hevder toppsjefen Nasser Al Khater, som snakker om reformer og utvikling.

Men snakk om hvor mye bedre det er blitt har dessverre begrenset verdi, så lenge det slås ned på forsøk på å undersøke forhold på uavhengig vis.

Nå har vi ett år igjen til VM, og fra norsk side er handlingsrommet mindre enn det var for noen måneder siden.

Men fortsatt er vi et medlemsland i FIFA.

Det minste vi må kunne kreve er en helt annen og mye mer spisset tone overfor hvordan Infantino & co forsøker å sminke sannheten.