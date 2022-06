Kommentar

I gode og onde dager

Av Tone Sofie Aglen

Å påføre hverandre mer glede enn frustrasjon er suksessfaktor for en regjering så vel som et ekteskap. Klarer Ap og Sp å styre sammen uten å ødelegge hverandre? Eller er Ap rett og slett rammet av et slags stockholmssyndrom?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Selv om krig og kriser forklarer noe, er det umulig å tolke målingene som annet enn at folk flest ikke er imponert over den nye regjeringen.

Sp er blitt mer enn halvert siden valget. Denne uken ble Ap igjen målt under 20-tallet, uten at det ser ut til å ha utløst alarmklokkene på Youngstorget.

I våre naboland styrker sosialdemokratene seg på målingene under de samme omstendighetene.

Det er mye som ikke går veien her hjemme. Forhandlingene med SV har gått trått, og det er en gjensidig oppfatning at motparten er håpløs, storforlangende og ikke skjønner noe.

Det ble ikke godt mottatt at lederne for de fire arbeidsgiverne NHO, KS, Spekter og Virke kritiserte statsministeren for å svartmale norsk arbeidsliv.

Kritikken av FN-kuttene har steget i styrke, og Stortinget vil granske regjeringens Ukraina-håndtering.

Samtidig ser Høyre-leder Erna Solberg til deres store ergrelse ut til å vite nøyaktig hvilke knapper hun skal trykke på.

Allerede har den uunngåelige murringen i partigruppene på Stortinget kommet om en fraværende og lite lyttende regjering som glipper på forankring.

Selv om det fortsatt burde være igjen litt hvetebrødsstemning i regjeringen, har man allerede kommet til den fasen hvor alarmerende mye av det de tar i blir til gråstein.

Kuttet i Ocean Space Center er en slik sak. Mektige Trøndelag Ap var i harnisk. Statsministeren hørtes ut som dette nærmest var et arbeidsuhell.

Det endte med at fiskeriminister og Ap-nestleder Bjørnar Skjæran rykket ut i pinsehelgen med det gledens budskap at han hadde reddet havforskningssenteret – fra seg selv.

Det er tvilsomt om noen ble særlig glade, men de klarte til gjengjeld å gjøre budsjettpartner SV veldig sure.

En suksessfaktor for en regjering så vel som et ekteskap er å påføre hverandre mer glede enn frustrasjon. Klarer Ap og Sp å styre sammen uten å ødelegge hverandre, spør VGs kommentator. Bildet av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er tatt da alt fortsatt var rosenrødt for den ferske regjeringen.

Les også Stramt, rystende og brutalt? Ikke akkurat Det er ikke bare økonomien som er overopphetet. Også politikerne kunne trengt en bøtte isvann.

Men om Ocean Space Center-saken demonstrerte vingling og dårlig politisk håndverk, er situasjonen i nye Kristiansand langt mer destruktiv.

Sp viste handlekraft og gledet sin egne ved å love opprørerne i gamle Søgne kommune folkeavstemning om skilsmisse, selv om dette var mot kommunestyrets vilje.

Mye kan sies om prosessen som førte til tvangssammenslåing av de tre kommunene.

Men for Arbeiderpartiet som styringsparti er dette langt mer problematisk. Det føyer seg inn i et mønster som handler om alt fra å oppløse fylker til å reversere domstolsreformen.

Å se bort fra lokalpolitiske vedtak man ikke liker, kan skape presedens. I tillegg har Ap skadet sine egne i en landsdel der de allerede står svakt.

Sindige sørlendinger som sjelden hever stemmen er rasende og kaller dette for «uvirkelig» og «et tillitsbrudd».

Politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen, som heller ikke er kjent for hyppig bruk av utestemme, sier at Ap i Kristiansand «er så til de grader blitt trampet på av Jonas Gahr Støre».

Aller mest oppsiktsvekkende er det hvor lite man gjorde for å forberede sine egne lokalpolitikere på det som skulle komme.

Men nå kommer Støre på oppvaskmøte. Etter sommeren.

Stemningen blir neppe lettere av at Arbeiderpartiets hyppig lanserte havvindeventyr først og fremst blir torpedert innenfra.

Etter å ha skapt det klare inntrykk av at Sp måtte svelge utenlandskabel-kamelen, ble det nok en gang sådd tvil fra Sps side om det faktisk finnes en enighet om hybridkabler.

Her står partiene på hver sin side, og det blir ikke enklere av at Sps skepsis har betydelig gehør nettopp på grasrota i Ap.

Les også PR og (symbol) politikk De som virkelig tjener penger på å påvirke politikerne må le hele veien til banken av de samme politikernes forsøk…

Da LO møttes til kongress forrige uke, var det regjeringens forhold til SV de valgte å gjøre til et tema. Men snakkisen i korridorene på Folkets Hus var forholdet mellom Ap og Sp:

Ødelegger Senterpartiet for Arbeiderpartiet, ble det spurt. På et årsmøte i Bondelaget ville nok problemstillingen vært snudd på hodet.

Et eksempel som ble trukket fram, var det rekordhøye jordbruksoppgjøret. Og det var ikke Sp-seieren som sådan, men at sentrale røster i Arbeiderpartiet var opptatt av å formidle at det var minst like viktig for Ap som for Sp at det ble et raust resultat for bøndene.

Men hvis man tror det er en sak som Ap tjener like mye på som Sp, er man i beste fall ganske godtroende. Eller partiet kan være utsatt for et slags politisk Stockholmssyndrom. De har levd så tett på Sp at de har tatt deres perspektiv og identifiserer seg med dem.

Tanken har streifet meg når jeg hører med hvilken intensitet de forsvarer åpenbare Sp-gjennomslag, og hvor lett de avfeier de mange bekymringene som har kommet for å tape terreng i storbyene.

I Kristiansand hengte Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland bjella på katten: – Dette er enda et signal som går i retning av at man bør vurdere om det er hensiktsmessig for Ap om å være i regjering sammen med Sp, sa han til NRK.

Les også En vennlig håndsrekning eller slag under beltestedet? LO vil ha oljen opp av bakken og SV inn i regjering med Senterpartiet som ligner en skadeskutt bjørn.

Et ekteskap og en regjering er ikke så forskjellig. Summen av det man misliker må ikke bli større enn fordelene med å holde sammen.

Hvis det blir mer krangling og dårlig stemning enn glede, har forholdet neppe livets rett. Og man må respektere ulike behov og unne hverandre seire.

Men i motsetning til livet som sådan, er fornuftsekteskap det vanlige i politikken. Og krisene og de vanskelige sakene tar aldri slutt.

Det virker åpenbart for de fleste at regjeringen har et stykke å gå på samhandling, krisehåndtering, politisk håndverk og kommunikasjon. For ikke å snakke om den påfallende mangelen på entusiasme.

Men denne virkelighetsforståelsen ser ikke ut til å ha nådd de indre kretser i regjeringen. Der meldes det om god stemning og godt samarbeid. Bare krisene går over og folk får se hvor godt de jobber, så ordner det seg, er budskapet.

Det går som kjent en stram line mellom å bevare humøret og troen på eget prosjekt, og forsvinne inn i bunkersen der alle andre utenfor er idioter.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her