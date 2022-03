Kommentar

Hjertets mørke

Av Hans Petter Sjøli

For oss som ble voksne den gangen verden gikk i retning av mer demokrati og mer frihet, er bekmørket i Ukraina den endelige erkjennelsen av at 1990-tallet var et overoptimistisk tiår. Men idealene består og styrker seg i møtet med tyranniets grimme ansikt.

Jeg og min gode venn – begge født i 1974 og med formative år på det skjellsettende 1990-tallet da den gamle verdens stengsler og autoritære ideologier kollapset foran våre øyne – befant oss på en mørk skjenkestue i Oslo sentrum, og vi klarte knapt å formulere setninger som ga mening.

Dette var dagen etter Vladimir Putins dypt tragiske angrep på Ukraina, og det var som om et helt verdensbilde sto for fall. Ikke fordi noen av oss hadde illusjoner om Putin. Tvert imot: Vi var begge ihuga forsvarere av det frie og liberale demokratiet, to «sentrumsekstremister» i stadig polemikk mot alle plasserbare ytterst på begge sidene av den politiske hesteskoen.

På en skrudd måte ga Putins uhyrlige overgrep mot nabofolket en slags bisarr mening: Vi hadde hatt rett, mens de vi kranglet med hadde tatt gruelig feil. Men det ga ingen eim av lys i alt mørket, tvert om: Det var som om år med posisjonering, kjekling og spetakkel i sosiale medier og i avisspaltene hadde vært lite annet enn bortkastet tid – et uttrykk for vestlig, privilegert uvesentlighet, skjønt: Ord teller, argumenter teller.

Min venn fortalte at kjenninger av ham i Moskva i lang tid hadde isolert seg fra den politiske sfæren i hjemlandet, de hadde ikke tiltro til noe av det som kom fra Kreml, de uforskammede løgnene, den lidderlige propagandaen, det stadig tiltagende enmannsveldet. Noen vurderte å forlate Russland. Mørke, håpløshet, redsel.

Og vi, da, to halvgamle herrer i et fredelig og tillitsbasert provinsland på trygg avstand fra grusomhetene? Vi deppet. Var blanke på øynene. Kjente på en eksistensiell uro (for ikke å si angst) som altså ikke lot seg fange av språket. Den sedvanlig fleipete tonen var som fordampet. Ingen artige referanser, ingen «memer». Vi var dønn alvorlige.

Jeg skriver dette i preteritum, selv om det er bare tre uker siden. Ikke før var vi (på en måte) ute av pandemien, var det altså krig i (vårt kjære) Europa. En ubegripelig, nådeløs, jævla drittkrig, igangsatt av en iskaldt beregnende «president» i vårt enorme og kulturelt storslåtte naboland i øst (finnes det et vakrere stykke musikk enn adagioen i Sergej Rachmaninovs 2. symfoni? Er det skrevet en viktigere roman enn Fjodor Dostojevskis «Forbrytelse og straff?»); en halvkomisk machomann som attpåtil var et slags forbilde for de mest reaksjonære kreftene i Vesten – som en motvekt til de påstått slappe og kulturelt defensive demokratiene med sine evinnelige, «woke» krav om «mangfold».

Vårt verdensbilde handlet om fremskritt, fornuft, fellesskap og fred. Det tvert motsatte av putinismens nostalgi, narrespill, nasjonalisme og nyimperialisme. Men var vi nå ved endestasjonen for 1990-tallets liberale orden? Det som hadde bygget seg opp over år, først med terrorismen, så med trumpismen, og så – som et uhyggelig crescendo – med krigsdiktaturets gjenkomst på det europeiske kontinentet, med en atomsabelraslende, skruppelløs eks-KGB-offiser i førersetet.

Er vi der nå? At vi kan stå overfor den absolutte krigen, den som kan utslette verden som vi kjenner den, og gjøre planeten til et Mad Max-marerittaktig sted der de ville hordene regjerer på de nesten ikke-eksisterende restene av gamle sivilisasjoner?

Eller er den meningsløse krigen i Ukraina «kun» enda en grusom krig i rekken av kriger, om makt, om land, om dominans og tyrannenes dragning mot slagmarken for å bevise sin egen storhet? Vi hadde jo slike på 90-tallet også – også på vårt kontinent, men de var mer et resultat av en autoritær verden som kjempet og falt i møtet med det moderne og opplyste, enn av det motsatte, som nå: Den autoritære verdens hevn mot det moderne.

Jeg er over i presens, merker jeg, og det fordi vi, midt i all elendigheten, ser et overraskende samlet Europa mot Putin-regimets sjokkerende forakt for ukrainske menneskeliv – institusjonene holder stand, ja mer enn det: De utvikler seg og tilpasses den nye situasjonen. Vi tar alle lærdom av katastrofen.

Lederne og ikke minst folk flest i de såkalte Visegrad-landene møter flyktningstrømmen med åpne armer og står rakrygget opp mot Kreml. Vi støtter alle ukrainernes brave kamp, og gjør den på et vis til vår; en kamp mellom det moderne og det førmoderne, mellom demokrati og diktatur, mellom et europeisk fellesskap og de som for alt i verden vil se dette fellesskapet gå til hundene.

Det må vel bety at verdiene fra våre, min venns og mine, formative år lever videre, ja mer enn det: At de styrker seg, at de får nytt giv. At de åpne, liberale demokratiene gjenfinner stoltheten og tryggheten om at deres, vår, måte å organisere denne verden på er det overlegent best egnede styringssystemet som finnes.

Alternativet – Putins Russland – viser seg å være like fristende som melk for lengst utgått på dato. Hva er vel forlokkende med ensretting, undertrykking av all opposisjon og fabelfortellinger om en fortapt, gloriøs fortid som bare kan gjenskapes hvis lederen, den ene, får stadig mer makt over folk og land?

Hvem vil egentlig leve i et slikt samfunn? Ingen vil det.

Nå som vi står overfor en konkret og reell trussel fra den mørke reaksjonen – og de heltemodige ukrainerne kjemper med liv og lemmer for å unngå å havne i tyranniets mørke – forstår vi kanskje, forhåpentligvis, at vi ikke har råd til å flørte med disse kreftene, slik vi har sett i lengre tid, også her i landet.

Det vi for enkelthets skyld kan kalle trumpismen og dens løgner, konspirasjonsteorier og «kontrære» impulser, er lite annet enn forskrudde overskuddsfenomener i land der lite (tross alt) står på spill – men med mulige følger som de aller, aller færreste egentlig ønsker, bortsett fra fascister. I januar i fjor sto det amerikanske demokratiet på kanten av stupet, tenk det!

Vi står stadig midt i marerittet. Kremls bomber hagler over Ukraina, slik de i sin tid gjorde i Tsjetsjenias hovedstad Groznyj og i Syrias største by Aleppo, med vanvittige tapstall. Folk flykter hals over hode. Vi står ennå overfor autokratiets grimme ansikt, og istedenfor å komme motparten i møte, skjerpes retorikken, også mot egne landsmenn og -kvinner som nekter å akseptere den absurde forestillingen om at diktatoren og nasjonen er ett.

«Avskum», freser Putin, som et ekko fra de aller dystreste kapitlene i den europeiske historieboken. Det går kaldt nedover ryggen på oss alle.

Det hevdes undertiden at pessimisten er den klokeste. Jeg er ikke enig. Vi må aldri gi opp troen på en bedre verden for våre etterkommere, det er det som har holdt den slitesterke menneskeslekten i gang i generasjon etter generasjon. Men for mye optimisme kan være en sovepute og en akilleshæl, for farene truer alltid.

Nå mer enn noensinne i vår levetid. Vi kjenner på hjertets mørke, i vår tid, i vår verden. Det er fortsatt helt uvirkelig.