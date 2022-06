Kommentar

Et angrep på alt vi holder kjært

Av Shazia Majid

MASSESKYTING: Natt til lørdag ble det løsnet et ukjent antall skudd mot flere serveringssteder i hjertet av Oslo. To ble drept og 21 skadet i den verste skyteepisoden i hovedstaden.

I dag er en av de tyngste, en av de mørkeste dagene i det moderne, mangfoldige Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det mange har fryktet i årevis, kan ha skjedd. Vi kan ha fått det første tilfellet av ekstrem islamistisk terror i Norge.

Hatkriminalitet med døden til følge mot en av våre mest sårbare minoriteter – de skeive.

Utført av en annen med minoritetsbakgrunn – en norsk muslim.

Dette angrepet, denne dagen vil prege oss, uansett hvem vi er, hvem vi elsker og hva vi tror på. I dag, i morgen og i lang tid fremover.

Det er konsekvensene av slik blind, brutal, uforsvarlig og uforståelig vold. Utført mot forsvarsløse, uskyldige mennesker.

Få en oversikt her: Dette vet vi om hendelsesforløpet

Vi vet det. Fordi vi fortsatt husker hvor vi var, og hva vi gjorde 22. juli. Slike sår gror sakte, kanskje aldri.

I noen uutholdelige timer 22. juli fryktet mange at terroristen var en muslim med innvandrerbakgrunn. Elleve år etter kan frykten ha blitt en realitet.

PST vurderer masseskytingen i hjertet av Oslo sentrum natt til lørdag som ekstrem islamistisk terror.

De har hatt den iranskfødte Oslo-mannen Zaniar Matapour i søkelyset siden 2015. De hadde bekymringssamtale med ham senest i mai.

Det er for tidlig å si noe sikkert om mannens motivasjon og ikke minst psykiske helsetilstand. Men akkurat nå hjelper det lite.

BLOMSTERHAV: To personer ble drept og 21 personer skadet i skytingen utenfor baren Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum. En mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Det hjelper lite på frykten for nye angrep. Frykten de homofile kjenner på, fordi de er den de er – og elsker den de elsker. Frykten vi nordmenn kjenner på, fordi vi bor i et land i verden med en av de laveste antall drepte per 100 000.

Trygge Oslo. Trygge Norge.

Men igjen er vi frarøvet tryggheten. Skrekken er tilbake.

Det samme er skammen, usikkerheten og redselen for å bli stemplet. Som norske muslimer kjente på i noen forbigående timer den gang for elleve år siden. Men som nå har tatt bolig.

Det er lov å være rasende. Når enkeltindivider tar fra oss så mye – på så kort tid.

Vi er nordmenn – vi finner alltid tilbake til tryggheten. Gjennom roser, omsorg, kjærlighet og tårer. Gjennom heltemot og ved å trosse frykten.

Slik vi så i Oslo natt til lørdag, da vanlige folk la Matapour i bakken. Da andre ga livreddende førstehjelp til de sårede.

Vi så det da flere tusen trosset politiets anbefaling mot Pride paraden og samlet seg til en spontan markering. «We are here, we are queer, and we won’t disappear», ble det ropt i takt.

Det er slik vi har til vane å svare på terror i landet vårt. 22. juli var det rosetog. I dag var det regnbueflagg og klemmer til kronprinsen og stortingspresidenten.

Men nervene tynnslites hver gang en nasjonen opplever en slik traume.

Om dette blir bekreftet som et terrorangrep, vil det være vår tredje store hat-motiverte terrorangrep. Utført av én mann. Som ødelegger for så mange andre.

Det er lov å sørge. Lov å være redd. Men det er også lov å være eitrende forbannet. Når så få forsøker å rive ned noe som har tatt oss tiår å bygge opp.

Det vi har i dette landet – dette fantastiske mangfoldet av nordmenn – som lever sammen så usedvanlig godt.

Det har ikke kommet gratis. Så mange kamper, så mange klemmer, så mange krangler, enighet og uenigheter – har sammen slipt frem et samfunn hvor muslimer og barn av innvandrere kan bli kulturministre og stortingspresidenter – forfattere og fotballstjerner.

Les også Gharahkhani etter angrepet i Oslo: – Har ikke noe med religion å gjøre C. J. HAMBROS PLASS, OSLO (VG) Stortingspresident Masud Gharahkhani (39) maner til samling – ikke splittelse – etter…

Vi skal bruke hele følelsesregisteret, som vi i dag kjenner på, til å hegne om dette mangfoldet. Det som gjør Oslo til Oslo – og Norge til Norge.

Vi trenger de kreftene.

For angrepet er brutalt. Det er vanskelig å sette ord på det som har skjedd. Bildene vi har sett, historiene vi har hørt.

Finnes det egentlig ord for at folk som skulle ut og hygge seg på en finfin fredag i Oslo – aldri kommer hjem igjen? Og de som kommer hjem, kommer med skader og traumer og minner de mest sannsynlig vil bære med seg resten av livet?

OMFAVNELSE: Personer klemmer hverandre foran blomsterhavet i Oslo dagen etter at to personer ble skutt og drept.

At det nå finnes enda flere familier i Oslo og i Norge som opplever at deres nærmeste er blitt utsatt for det som kan være et terrorangrep.

Dersom masseskytingen skulle vise seg å være et bevisst angrep på homofile – er det et angrep på alt vi holder kjært.

Det vi holder kjært, det som er våre kjerneverdier, er det mest opplagte som finnes i et fritt og demokratisk land: Individets frihet til å være den de er, elske den de vil.

Størst er tapet for de rammede og deres pårørende. De som har mistet sine liv. De som er blitt skadet, og de som var til stede.

Akkurat nå er det mye vi ikke vet. Men en ting er sikkert.

De rammede, og våre skeive står ikke alene. De skal vite at Oslo står sammen med dem. At hele Norge står sammen med dem.