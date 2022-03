Kommentar

Klubben skjermer Riise etter én kamp: Selvmål fra start

Av Leif Welhaven

John Arne Riise er trener for Avaldsnes.

Få andre nordmenn har søkt offentlig oppmerksomhet i samme grad som John Arne Riise. Da blir det tragikomisk å skulle skjerme 41-åringen etter én serierunde som trener i en toppserieklubb.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Avaldsnes kunne garantert funnet seg en trener med et mer imponerende cv som trener enn Riise, som forrige sesong rykket ned da han forsøkte seg i 3. divisjonsklubben Flint.

Men de gikk for den tidligere landslags- og Liverpool-spilleren.

Han har over år hatt tilnærmet permanent opphold i rampelyset, i en lang rekke sammenhenger.

Derfor bør vel klubben ha ant hva som fulgte med å ansette en mann det sjelden er ro rundt. Det er vel også grunn til å anta at de ikke gjorde dette for å minimere oppmerksomheten rundt klubben, akkurat.

Men etter én eneste spilt seriekamp, som endte med et braktap mot Rosenborg, har altså Avaldsnes bestemt seg for å skjerme Riise.

Det er lettere spesielt.

Trenersamling i Toppserien.

Hvis du har hyret en oppmerksomhetsgarantist, kan du ikke regne med at det bare er i hyggelige stunder at spørsmål vil dukke opp.

Sett med John Arne Riises briller er det til en viss grad til å forstå at deler av flomlyset på ham oppleves som ubehagelig.

Samtidig er det noe med at en person som til de grader har vært aktiv med å få blest rundt seg selv, og dermed er blitt en av Norges mest kjente personer, må regne med interesse også rundt mindre hyggelige temaer.

Det gjelder både om han får en dårlig start som trener, og om det dukker opp andre relevante forhold.

Nylig raste han mot en journalist som hadde skrevet om forhold rundt konkursboet til hans tidligere selskap «Alle skal med AS», der ekskona Louise Angelica må møte i retten.

Det er sikkert ikke koselig å få spørsmål om dette, men det er ingen heksejakt å søke svar når en slik sak dukker opp.

Det er vrient å vente at du kan skru den offentlige interessen av og på med en bryter, avhengig av om du har egeninteresse av rampelyset eller ei.

Vi skal ha respekt for at en kjendistilværelse sikkert er krevende i vanskelige perioder, men her er statusen ekstremt selvvalgt.

Etter fotballkarrieren kunne Riise fint valgt seg en kamerafri levevei. Men han har til de grader valgt det motsatte.

Han har deltatt i «Farmen Kjendis», «Fire stjerners middag», «Bloggerne», «Heltenes kamp», «71 grader Nord: Norges tøffeste kjendis», «Dama til..» og «I lomma på Silje». På VGTV var det en egen serie da han og Louise Angelica skulle gifte seg.

Som trener i Flint fulgte et dokumentarteam ham for å lage «Fan av Flint» og nå er det visst noe som heter «Fan av Riise» som gjelder.

Det er med andre ord et gjentatt valg om å søke offentlighet og oppmerksomhet her.

Når du da velger å bli trener i en toppklubb, og det i en liga som gjerne vil ha mer fokus, blir det veldig rart om klubben velger skjerming som virkemiddel etter nitti spilte minutter.

Det hele minner om et selvmål fra første spark.

PS. Avaldsnes møter LSK Kvinner klokken 15 søndag.