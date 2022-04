Kommentar

Uutholdelig å være jente i Afghanistan

Av Shazia Majid

SNUDDE: 23. mars var første dag på skolen for ungdomsskolejenter i store deler av Afghanistan. Men Taliban snudde i tolvte time.

Taliban snur på hælene. Jenter i Afghanistan får ikke gå på skole likevel. Det hjalp altså ikke å invitere gubbeveldet i privatfly til Oslo.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«For afghanske jenter er jorden uutholdelig og himmelen uoppnåelig».

Det er et persisk ordtak. Og det gjelder fortsatt. Og det er umulig å forsone seg med.

Men så er det slik at det er dette ordtaket Atefa på 16 år i Afghanistan bruker, når hun snakker til Human Right Watch om drømmene som nå er knust.

Fordi hun, som alle andre afghanske jenter, hadde gledet seg til å begynne på skolen 23. mars. Det var dagen skolene igjen skulle åpnes for jenter 12 år og eldre. Det hadde Taliban lovet.

PÅ PRIVATFLY: En talsperson fra Taliban delte bilder av den Afghanske delegasjonen i et privatfly på vei til Norge i januar.

Løgnene på Soria Moria

Det snakket Taliban om da de sto på trappene utenfor Soria Moria og så utover Oslo i slutten av januar.

Det var blant annet derfor den norske regjeringen fløy Taliban i privatfly til Norge. For å snakke fornuft med dem. For å hjelpe jentene og landet ut av elendigheten.

Så morgenen 23. mars sto titusener av afghanske jenter opp med harehjerte. Se for deg iveren og spenningen da de endelig kunne ta på seg sine skoleuniformer, dekke hodene med hvite sjal, ta på seg skolesekkene og trippe hele veien til skolen.

Jenter som har vokst opp med å gå på skole. Før Taliban grep makten i august i fjor.

Og frarøv dem muligheten til utdannelse etter fylte tolv år. Men også muligheten til å møte venninnene sine hver dag. Og dermed det meste som er fint i livene til tenåringsjenter.

23. mars var derfor en gledes dag.

«Jeg kunne ikke lukke øynene min i natt, og jeg kunne ikke tro at mørket skulle ende», forteller en jente til Human Rights Watch.

KORT TILBAKEKOMST: Unge jenter ble sendt hjem igjen, etter bare noen timer. Her fra en skole i Kabul.

Bunnløs fortvilelse

Dagen begynte med eufori – før det hele ble snudd til bunnløs fortvilelse.

Noen av jentene hadde ikke rukket frem til skolen, andre ble stanset ved døren, atter andre ble sendt hjem etter noen timer i klassen. Skolene skulle ikke være åpne likevel. For jentene.

Og Taliban hadde ventet til selve dagen med å fortelle at skolen forble stengt. Inntil videre. Fordi Taliban må få på plass et reglement i tråd med «prinsippene i islamsk lovgivning og afghansk kultur», inkludert restriksjoner på jentenes skoleuniformer.

Tåkeprat. En gjentagelse av deres hjerteløse atferd sist de var ved makten fra 1996 til 2001. Intet har endret seg – det er fortsatt løgn og bedrag for å holde jentene ute av skolen.

De knuste tusenvis av små hjerter den dagen. Jentene gråt, men også lærerne.

PÅ SKOLEBENKEN: Her fra da VG besøkte Soria-skolen i Kabul i september i fjor.

Blåøyd av norske myndigheter

I forkant hadde Taliban vært under hard press fra giverland som sitter på pengesekken mennene veldig gjerne vil ha tilgang til. Også i Norge var jentenes utdanning sentral i samtalene.

Derfor trodde foreldre og andre hjelpere på bakken at skolene ville bli åpnet som planlagt. Men med et uthulet pensum, med lærere som ikke ble betalt og med jentene som ville bli trakassert. Ingen hadde sett for seg fortsatt nedstengning.

Det kom som et sjokk på alle.

«Å leve i Afghanistan som en ung jente under Taliban er allerede uutholdelig, men å se våre drømmer og fremtid bli knust med løgner som dette viser at vi ikke kan nå himmelen», sier Atefa til Human Rights Watch.

Det var ikke bare blåøyd, men farlig av den norske regjeringen å ta Taliban inn i varmen. Å hente dem til Norge og holde samtaler med dem var en legitimering av terrorregimet. Om man ønsket det eller ikke.

Det er flere måter å forsøke å hjelpe skolejentene og afghanere på. Dette er ikke en av dem.

MØTTE PRESSEN: Taliban-delegasjonen snakket med norsk presse utenfor Soria Moria konferansesenter i Oslo da de var i Norge.

Søker anerkjennelse

Det viktigste for Taliban er å få internasjonal anerkjennelse og legitimering.

Ethvert møte med en høytstående offisiell i utlandet er deres måte å skaffe seg god PR på. Det er åpenbart hele poenget med disse møtene.

Som vi nordmenn nå smertelig har erfart.

Taliban er storbrukere av sosiale medier hvor de flittig deler bilder av reiser og møter i utlandet. En måte å straffe disse utdanningstyvene på, er å strupe denne tilgangen. Er møtet så viktig, ta det på zoom.

Å fotografere mennesker er uansett forbudt i den strengeste, bokstavtro tolkningen av islam, som jo Taliban følger. Men beleilig nok ikke når det gjelder dem selv.

Det må svi for gubbeveldet. De skal hele tiden vite at verden følger med. At det ikke er fred å få for de som gjør pikebarn fredløse.

Det betyr at land og organisasjoner som ønsker å bidra med økonomisk hjelp må reagere tydelig og kraftig hver gang afghanske aktivister blir slått, bortført og fengslet av Taliban.

Så er det kanskje noe håp i et opprør som kommer innenfra. De siste dagene har skolejentene selv tatt til gatene.

DEMONSTRERTE: Kvinner og jenter demonstrerte i Kabuls gater etter at skolene igjen ble stengt. Bildet ble tatt 26. mars i år.

Den humanitære bistanden og frigjøringen av Afghanistans egne midler er like viktig som press fra utlandet.

Lærere i Balkh og ellers i Afghanistan har ikke fått lønn på månedsvis, fordi staten er tom for penger. Disse er frosset av det internasjonale samfunnet med USA i spissen.

Folk dør av sult og fattigdom. Mellom mat og utdanning – er det mat som kommer først. Når afghanere er mette og trygge, er de bedre rustet til å kjempe mot terrorregimet.

Sist uke ble det fremmet forslag i FNs sikkerhetsråd om at Talibans grusomme skolenekt skulle tas opp i forsamlingen. Det var Norge som fremmet forslaget. En fordømmelse og anmodning om å åpne skolene kom ut av møtet.

Må gjøre seg fortjent

På bakken i Afghanistan ble det hele av sivilsamfunnet sett på som positivt, men også som et forsøk fra Norge til å reise kjerringa etter flausen på Soria Moria.

Skolejentene og afghanere trenger mer enn ord og fordømmelser. De trenger nødhjelp og økonomisk hjelp.

Det kan gis, uten å gi Taliban flere anledninger til å ta bilder med folk de egentlig ikke liker. Men som de gjerne tar imot penger fra.

Bare de bør ha plass ved forhandlingsbordet, som gir jentene skolepulten tilbake.