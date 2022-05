Leder

Dette blir dyrt!

Norske bønder har fått tidenes tilbud. Mer enn ti milliarder kroner har staten tilbudt dem i årets jordbruksoppgjør. Likevel er de ikke fornøyd.

Kravet fra bondeorganisasjonene var på 11.5 milliarder kroner. De fleste hadde regnet med at staten ville møte et så offensivt krav med et langt lavere tilbud.

Til sammenligning endte fjorårets oppgjør med en ramme på drøyt 900 millioner kroner, som var statens tilbud den gangen, mens kravet fra bøndene lød på 2.1 milliarder kroner.

Bondeorganisasjonene forlot i fjor forhandlingsbordet, og Stortinget holdt fast på Regjeringens tilbud. Dermed var det dette som ble det endelige oppgjøret for bøndene.

Fordel for forbrukeren

Statens tilbud under årets oppgjør er altså mer enn ti ganger så stort. Totalsummen er muligens på mer enn rammen for alle jordbruksoppgjørene til sammen gjennom de foregående åtte årene, mens Høyre-leder Erna Solberg var statsminister.

Størstedelen av årets ramme fra staten er ment å dekke ekstraordinære utgifter for bøndene i år. De har vært massive.

Og mens mange andre næringsdrivende har kunnet hente noen av sine ekstrakostnader i form av økte priser, har ikke bøndene den muligheten. Deres priser er fastsatt på forhånd, norsk matproduksjon er ikke styrt av markedet på samme måte som andre næringer.

Det at prisen til bonden ligger fast, fører også til at matprisene, i situasjoner som den verden nå befinner seg i, ikke stiger i Norge på samme måte som i andre europeiske land. Det er en fordel for forbrukeren, akkurat nå.

FULL SEIER: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk gjennom langt mer til bøndene enn de fleste hadde trodd var mulig. Det blir dyrt - for oss alle.

Knappe to milliarder kroner i statens tilbud er ment som inntektsøkning for bøndene. Innbakt i dette ligger at de skal ha samme lønnsstigning som andre lønnstagere.

På toppen av dette skal de få 30.000 kroner ekstra i løpet av neste år, for å tette det såkalte inntektsgapet mellom bønder og andre inntektsgrupper. Kravet fra bondeorganisasjonene var på 100.000 kroner ekstra.

Svært generøst tilbud

Norske bønder har møtt stor velvilje gjennom de siste ukene og månedene. Krigen i Ukraina, med påfølgende fare for global matmangel, har minnet oss på viktigheten av matsikkerhet. På at egenproduksjon av mat er en viktig del av beredskapen. Og at bøndene er de som kan sikre oss dette.

Men bøndene bør passe seg, så de ikke skusler bort denne viktige velviljen hos folk flest. Det er mange som har hatt det vanskelig økonomisk gjennom pandemien. Og det er mange som nå sliter med høye strømregninger og dyrt drivstoff.

Jorbruksoppgjøret behandles for seg, utenom Stortingets behandling av statsbudsjettet. Men pengene må dekkes inn på samme måte som andre utgifter.

Derfor kan ikke jordbruksoppgjøret ses uavhengig av andre viktige samfunnsområder som helse og utdanning. Alt henger sammen med alt.

Norske bønder har fått et svært generøst tilbud fra staten. De bør utvise klokskap i møte med statens forhandlere gjennom de neste ukene.

