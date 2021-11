Kommentar

Tegner et dystert bilde

Av Astrid Meland

MARS I ÅR: Oslo sentrum var stort sett tømt for folk på etterjulsvinteren i år. Nå er det på nytt snakk om nasjonale tiltak – men de er på langt nær så strenge som tidligere.

I rådene regjeringen har fått om corona brukes ord som dramatisk og alvorlig.

Coronasmitten er høy. Men det kan innimellom virke som krisen overdrives. Influensaen er ikke kommet. Sykehusene tar absolutt imot pasienter.

Kritikere av tiltak peker med rette på at Norge har mindre enn et par hundre coronapasienter innlagt.

Vi har hamlet opp med mange flere innlagte enn dette før. Under influensaen for tre–fire år siden hadde vi en topp på i underkant av 700 pasienter. I Norge legges mange tusen pasienter inn hver uke.

Coronapasienter er nok mer krevende enn andre. Men selv om det er travelt på noen sykehus, er det ikke snakk om kollaps.

ASSISTERENDE OG HELSEMINISTEREN: Espen Nakstad og helseminister Ingvild Kjerkol med nye tiltak.

Som vanlig er poenget med tiltakene å innføre dem før det blir for ille. Det er for sent når vi står og vasser i intensivpasienter.

Erfaringen fra andre land i tidligere bølger tyder på at de som ventet for lenge med tiltak, fikk større problemer.

Og i rådene regjeringen har fått denne gangen tegnes det et ganske dystert bilde.

Helsedirektoratet skriver at «Kurvene viser en dramatisk utvikling». «Høy risiko for overbelastning innen kort tid». «Situasjonen er alvorlig». «Vi risikerer å komme i en situasjon med kapasitetsbrist».

Etaten har ansvaret for sykehusene. Og der ligger nok mye av forklaringen på at direktoratet gjennom pandemien ofte har virket strengere enn sin lillesøster Folkehelseinstituttet.

Når de ikke sparer på skremmebildene i sine råd til den ferske regjeringen, kan det også ha noe med at de ikke stoler helt på dem ennå. Espen Nakstad er i alle fall stadig er ute og nyanserer uklare budskap fra politikerne.

Jeg savner Solberg-regjeringens stålkontroll på området innimellom. Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol har ikke helt den samme dreisen på dette ennå. Det er vel heller ikke å forvente etter så kort tid.

Men vinterbølgen venter ikke på at statsrådene skal ta covidsertifikatet. Oppgavene fremover blir store. Det skal settes tredje dose til alle voksne – virker det som. Vi skal visst begynne å bruke coronapass, kanskje også nasjonalt. Testingen skal intensiveres. Og vinterbølgen og fremtidige bølger skal dempes.

Støre og Kjerkol var på fredagens pressekonferanse forberedt på spørsmål om de ikke er alt for strenge nå. Men når de fikk spørsmål om de kanskje ikke går langt nok, hadde de ikke like mye å si.

Men det er dette som er den store spenningen. Får disse tiltakene ned smitten? Det vet vi ikke. Men i VGs tall ser vi at smitten vokser med mindre fart enn før.

Helsedirektoratet skriver at om dagens tiltak ikke virker, vil det «om kort tid» måtte innføres enda mer inngripende tiltak.

Det hjelper sikkert at Nakstad nå er i alle kanaler og snakker om nytt alvor.

Coronapasset som er den store snakkisen nå, virker litt motsatt og er til for å holde festen i gang.

Det er et lite paradoks i at Helsedirektoratet argumenterer for bruk av coronapass for fullvaksinerte for å få ned smitten, samtidig som de vil ha fullvaksinerte i karantene fordi de kan smitte hverandre.

De siste ukene ser vi av statistikken at hovedvekten av dem som er registrert smittet, er vaksinert. Fordi folk flest er vaksinert.

Men vaksinerte smitter likevel mindre enn uvaksinerte. Unge og friske har mye beskyttelse igjen.

Problemet ser ut til å være at folk som er tett sammen og eksponeres for mye smitte, har stor risiko for å bli infisert selv om de er vaksinert.

Det fører til spredning nå uvaksinerte barn drar smitte hjem.

Litt paradoksalt virker det også å sette inn tiltak på grensen, noe som ser ut til å være det neste i løypen. For Norge har mer smitte enn mange land.

Det er svenskene som må være redd oss nå. Ikke omvendt.

Samtidig er det et problem med uvaksinerte arbeidspendlere fra land med notorisk lav vaksinedekning. Utenlandske statsborgere sprer smitte i norske kommuner og dominerer blant de innlagte.

Men at disse tiltakene skal ha kjempeeffekt er ikke helt lett å se. Kanskje får vi likevel mange indirekte effekter av å måtte vise pass og bli minnet på virusfaren til stadighet, slik at det er nok.

Kritikerne peker på at det er rart å innføre tiltak mot corona, når det egentlig er totalbildet som er truende, med andre luftveisinfeksjoner, RS-virus og sykefravær.

Og det er noe i det.

Men nå som vi står midt i det, er det for sent å skaffe sykepleiere til akkurat denne vinterbølgen.

Men det kan hende helseminister Kjerkol kan begynne her. Om tredje dose ikke er nok, kommer vi til å trenge høyere sykehuskapasitet i årene fremover. Det er bare å begynne å utdanne seg.