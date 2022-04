AVGANGSPRØVER: – Eksamen må bestå, skriver Unge Høyres Anine Norén.

«25 under 25»: Eksamen må bestå!

Det er et sikkert vårtegn når Rød Ungdom tar til orde for å fjerne eksamen. I år ser vi samme regla. Eksamen er en ordning som har stått seg gjennom mange år. Det er det en grunn til.

ANINE NORÉN, leder i Akershus Unge Høyre

Eksamen tester ikke hva du pugget kvelden før. Eksamen tester kompetansen du har tilegnet deg gjennom hele skoleløpet. Dersom Rød Ungdom mener at eksamen ikke forutsetter jevn læring, så har de misforstått.

En av de viktigste grunnene til at eksamen må bestå, er at det er den eneste vurderingen elevene har som gjøres av en ekstern sensor, og dermed motvirker trynefaktor. Vi er mange elever som på et eller annet tidspunkt har hatt en opplevelse av å ikke bli likt av en lærer, og følt at vurderingen har blitt farget av det.

Eksamen blir vurdert eksternt, og sensor forholder seg bare til den kompetansen du har tilnærmet deg og vist på eksamen. For mange elever er dette muligheten deres til å vise hva de kan.

Dersom du går et studieforberedende program, er det et poeng i seg selv at opplæringen skal være studieforberedende. På videre studier kommer man til å møte eksamen.

Å fjerne eksamen i videregående er å kaste glør i øynene på elevene som skal begynne på høyere utdanning og møter deres eksamensformat, som er langt tøffere.

Rød Ungdom trenger ikke å bekymre seg for eksamen. De bør derimot være bekymret for at karaktersnittet til høyere utdanning kommer til å fortsette å øke, og føre til at enda flere må ta opp fag, dersom eksamen avvikles helt.

Eksamen bidrar til et rettferdig opptak til høyere utdanning, hvor alle stiller på samme vilkår.

Eksamen sikrer elevene en rettferdig og ekstern vurdering av deres kompetanse, og må derfor bestå.