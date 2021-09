Leder

Talibans kvinnesyn

MODIGE: Et hundretalls kvinner forsøkte i helgen å demonstrere for sine grunnleggende rettigheter i Kabul.

Talibans brutale fremferd mot demonstranter forteller mye mer enn deres vage løfter om å respektere kvinners rettigheter.

Et hundretalls modige kvinner forsøkte lørdag å demonstrere for sine grunnleggende rettigheter i nærheten av presidentpalasset i Kabul. Det har vært flere slike markeringer, også i Herat, etter at Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Kvinnene krever retten til arbeid. Og til å delta i styringen av landet.

Talibans krigere oppfatter slike protester som så farlige av de tar i bruk geværkolber og batonger for å slå kvinner til blods. Lørdag skal de også ha brukt tåregass mot demonstrantene.

Taliban hevder at demonstrasjonen kom ut av kontroll. Det er i så fall regimets egen fortelling, om et påstått mer moderat Taliban, som er ute av kontroll. Når Taliban utfordres svarer de med undertrykkelse, akkurat som før.

Taliban ser ikke ut til å ha forandret seg. Det er kvinners deltakelse i samfunnslivet som har forandret Afghanistan. Jenter har de siste 20 årene fått skolegang, kvinner har fått høyere utdanning og det er blitt mulig å finne arbeid utenfor hjemmet.

Noen kvinner oppnådde å få ledende posisjoner i administrasjon og politikk. Ingen har mer å tape på Talibans maktovertakelse enn kvinnene. Afghanske kvinner risikerer å bli fratatt alt de har oppnådd siden 2001.

Selv om afghanske kvinner har fått flere rettigheter de siste årene har mange fortsatt levd i frykt. Landets tidligere myndigheter foretok undersøkelser som viste at mer enn halvparten av kvinnene opplevde fysisk mishandling.

17 prosent var blitt utsatt for seksualisert vold og 60 prosent var i tvangsekteskap. Det antas at de virkelige tallene, på grunn av under-rapportering, kan være enda høyere. De aller fleste av landets krisesentra for kvinner skal nå ha stengt dørene, av frykt for Taliban. Utsatte kvinner og barn er i stor fare.

ORD OG HANDLING: Taliban-talsmann Zibuhullah Mujahid ( i midten) . Taliban sier de vil respektere kvinners rettigheter, men slår hardt ned på kvinner som demonstrerer.

– Vi er ikke kvinner fra 90-tallet, sto det på bannere under demonstrasjonen i Kabul. Da Taliban styrte store deler av landet fra 1996 til 2001 ble kvinnene systematisk og grovt diskriminert og undertrykt.

Taliban straffet på brutalt vis de minste regelbrudd. Nå sier Taliban at de vil respektere kvinners rettigheter, men tilføyer at de må være i henhold til sharialovene. Løftene er på ingen måte betryggende når vi vet kjenner Talibans ekstreme tolkning av religiøse lovene.

Norge og andre vestlige lands holdning til makthaverne i Kabul må avhenge av hva Taliban faktisk gjør. Ikke hva de sier. Et ufravikelig krav må være at de respekterer kvinners grunnleggende rettigheter.