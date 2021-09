Kommentar

Vårt tøffe valg

Av Hanne Skartveit

Det er lenge siden Norge så sterkt har trengt en styringsdyktig og solid regjering. Og det er lenge siden vi har vært så langt unna akkurat det.

Frem til 2001 hadde de to store partiene, Høyre og Ap, flertall når de sto sammen i Stortinget. Selv om de befant seg på hver sin side i politikken, passet de på at Norge holdt seg i Nato, hadde et nært forhold til Europa, og førte en ansvarlig innvandringspolitikk.

De hadde også styrke til å gå sammen i brede forlik om for eksempel skatt, forlik som ivaretok helheten og som ga forutsigbarhet i lang tid, gjennom ulike regjeringer.

Mye som skal repareres

Gjennom denne siste uken har flere meningsmålinger vist at omtrent alle de små og mellomstore partiene kan havne over sperregrensen, og dermed få hver sin store gruppe i det nye Stortinget. Blir dette valgresultatet, står Norge foran den meste uoversiktlige situasjonen siden krigen. Uansett om Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg blir statsminister, blir det en svak regjering.

Det er alvorlig. Verden er mer urolig enn på lenge. I Norge står vi overfor store utfordringer etter coronaen. Mange har betalt en høy pris under pandemien, både økonomisk og sosialt. Det er mye som skal repareres i tiden fremover, samtidig som Norge må få den offentlige pengebruken under kontroll.

Drømmen brister

Derfor vil det være en fordel dersom de to store partiene, på hver sin kant, får så stor oppslutning at de har kraft til å ta vare på helheten. Og at den som blir statsminister, får den politiske styrken som kreves for å lede Norge gjennom en tøff tid. Høyre og Ap har opp gjennom historien vist seg som ansvarlige partier. Sentrumspartier og fløypartier har ofte bidratt med andre perspektiver og nødvendig motstand.

Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre leder det store ansvarlige partiet på hver sin side i politikken. Torsdag kveld møttes de til folkemøte hos NRK. Begge imponerte med sin innsats.

Resultatet har vært en fin balanse, der både helheten og ulike interesser har blitt tatt hensyn til. Problemet nå er at de små og mellomstore partiene ser ut til å bli så store, og så mange. Resultatet kan bli mer kaos, og svakere styring.

Det mest sannsynlige akkurat nå er at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir Norges neste statsminister etter valget om en drøy uke. Men han får det vanskelig - uansett utfall.

For øyeblikket tyder nemlig alt på at drømmen til Støre brister. Det fremstår som usannsynlig at det blir et rødgrønt flertall med Ap, SV og Sp. Det betyr i så fall at Støre må velge om han skal satse på en ren Ap-regjering, eller om han skal satse på en regjering med flere andre partier, selv om de ikke har flertall sammen. I begge tilfeller blir det mindretallsregjeringer, som må forhandle med andre partier i Stortinget om alt.

Stoltenberg I og II

Aps egen nære historie kan fortelle noe om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene:

Jens Stoltenbergs første regjering, i 2001, var en ren Ap-regjering, en mindretallsregjering med kun Aps egne representanter bak seg i Stortinget. Fordelen med denne regjeringen var at den slapp mye intern strid. Men den fikk til gjengjeld bråk og harde drakamper i Stortinget.

I Stoltenbergs andre regjering, fra 2005 til 2013, regjerte Ap for første gang sammen med andre partier: SV og Senterpartiet. De tre rødgrønne partiene hadde flertall. Dermed fikk de vedtatt alt de ville i Stortinget, uten problemer. Til gjengjeld var det tøffe tak internt. Tidvis holdt det hele på å revne på grunn av uenigheter mellom de tre regjeringspartiene.

Jens Stoltenberg har ledet to regjeringen - en mindretallsregjering med bare Ap, og en flertallsregjering sammen med Sp og SV.

Dersom Jonas Gahr Støre etter valget ender med å lede en regjering med flere partier, men uten et flertall bak seg i Stortinget, får han alle ulempene som Stoltenberg hadde med sine to regjeringer - og ingen av fordelene:

Støre må først ta de interne kampene i regjeringen, og få til noen grå og utydelige kompromisser som alle partiene kan leve med. Deretter må han ta med de grå og utydelige kompromissene til Stortinget, der disse kompromissene etter tøffe forhandlinger med ett eller flere av opposisjonspartiene blir enda gråere og mer utydelige.

Ernas pengebruk

Og enda dyrere. For opposisjonspartiene på Stortinget måler som regel sin suksess i hvor mye de får økt bevilgningene til sine gode formål. Støre kan bli nødt til å kjøpe seg politiske seire, med skattebetalernes penger. Slik Erna Solberg gjennom de siste åtte årene har gjort - med rekordhøyt offentlig pengebruk som resultat.

Velger Støre å gå alene, uten andre partier, blir det med det tynneste grunnlaget i Stortinget en Ap-regjering har hatt, noensinne. I så fall må han i hver eneste sak, stor eller liten, klare å få med seg en haug med ulike partier, med helt ulike interesser og krav.

Et ekte sentrumsparti

Sp vil bare regjere sammen med Ap, ingen andre. Det er ikke Ap interessert i. Støre og hans folk mener det vil gi Sp alt for mye makt, og trekke hele regjeringsprosjektet for langt mot høyre. Ap vil ha med SV i en trepartiregjering. Men vi har sett hvordan Sv og Senterpartiet tåler hverandre stadig dårligere. Dersom de tre ikke får flertall i Stortinget, er det enda mer urealistisk at de skal klare å regjere sammen.

Statsminister Erna Solberg har svidd av mye av våre skattepenger for å holde sine samarbeidspartnere fornøyd.

Støre løper samtidig en stor risiko dersom har utelater Senterpartiet fra sin regjering. Sp er et ekte sentrumsparti. Det har opp gjennom årene befunnet seg på begge sider av politikken, og sittet i regjeringer ledet av statsministre både fra Høyre og fra Ap. Dersom Vedum og hans folk ikke er del av en Ap-ledet regjering, kan de gjennom de neste fire årene komme til å gli langsomt over til den andre siden.

Det blå kaoset

Høyre og Frp vil i så fall strekke seg langt for å lokke Sp over til seg. Lykkes de med dette i løpet av en fireårsperiode med en mindretallsregjering fra Ap, vil det rødgrønne alternativet i norsk politikk være dødt, i mange år fremover.

Erna Solberg snakker gjerne om kaoset på rødgrønn side. Men det er ikke noe lettere for henne. Solberg vil, dersom hun mot formodning vinner valget, stå overfor en svært uoversiktlig situasjon. Venstre og KrF nekter å regjere sammen med Frp. Og Frp under Sylvi Listhaugs ledelse har allerede varslet en beinhard opposisjonslinje, uansett hvem som sitter med makten.

Det er ikke bare Støre som står foran noen vanskelige valg denne høsten. Det kan bli tøft for oss alle, dersom Norge ikke får en styringsdyktig regjering. Enten landet ledes av Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg.