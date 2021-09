Kommentar

Et alvorlig tillitsbrudd

Av Shazia Majid

FEILBEHANDLING: Helsetilsynet skal avdekke alvorlig feilbehandling ved sykehus, men har selv begått feil i alle sakene VG har undersøkt.

Når institusjoner som Helsetilsynet svikter i jobben, mister de noe umistelig. Allmennhetens tillit.

Norge har et av verdens beste helsevesen.

Daglig går tusenvis på jobb på norske sykehus og helseinstitusjoner og ivaretar nordmenn. De redder liv. De holder den syke i hånden. De gir trygghet, og de gir verdighet til mennesker på sitt mest sårbare.

Det er ikke rom for feil. For det kan koste liv. Men en sjelden gang skjer feil. Det er menneskelig å gjøre feil.

De fleste forstår det.

Men det som er vanskelig å forstå, og umulig å akseptere er systemsvikt. I et system som er opprettet i den hensikt å beskytte den sårbare – mot systemsvikt.

Hvordan er det mulig?

VG har gransket elleve ulike varslingssaker som Helsetilsynet har mottatt. Samtlige saker omhandler alvorlig feilbehandling ved sykehus. I alle sakene døde pasienten.

Og i samtlige saker inneholder helsetilsynets vurdering av varselet feil og mangler.

Det betyr at det ikke er samsvar mellom det som står i pasientenes journaler, og det Helsetilsynet har registrert av informasjon ved mottak og behandling av varslene. Til sammen har VG funnet over 60 slike feil og mangler i de elleve sakene.

Hvordan er det mulig? Og hva betyr det?

Det er mulig fordi systemet åpner opp for det. Det er mulig fordi det gjøres en for dårlig jobb. Og det betyr at vi har et Helsetilsyn det blir vanskelig å stole på.

Dette er alvorlig

Og det betyr et Helsetilsyn som kan ha tatt beslutninger på sviktende grunnlag. Og dermed utsatt flere pasienter for helserisiko, ved å ikke fange opp feil som sykehusene gjør. Det er alvorlig.

For man tar for gitt at når en sak er så alvorlig at den havner hos Helsetilsynet, så vil de snu hver stein for å komme til bunns i saken.

Helsetilsynets formål med varselordningen er å «identifisere uforsvarlige forhold raskere slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet».

Men hvor sikker er pasienten, når Helsetilsynet ikke har fått grunnleggende opplysninger riktige i en sak?

Respektløst

Slik tilfellet var med Ina Kindem sin sønn. Som tok sitt liv. Og hvor Helsetilsynet klarte å skrive feil om både hans alder, hvordan han bodde, hvor alvorlig syk han var og hva slags behandling han fikk.

Å skrive feil om alder kan virke bagatellmessige. Men er det ikke. Det viser en lemfeldig omgang med informasjon. Det vitner om mangelfulle rutiner og dårlig kontroll.

Alt dette er egnet til å svekke tilliten til hele saksbehandlingen.

Ikke minst viser det en respektløshet overfor den avdøde og dets pårørende som ikke er til å bære.

Varsler over telefon

Det er heller ikke til å bære at varsler om alvorlig feilbehandling er blitt registrert over telefon helt frem til oktober 2020.

I tiår er avgjørende informasjon blitt formidlet gjennom telefonrøret og blitt notert ned i den andre enden. Det er ingen som kan dokumentere hvem som sa hva, hvordan det ble oppfattet og hvor feilen oppsto. Dermed har man pulverisert ansvaret.

Men det kan ikke være tvil. Det er Helsetilsynets ansvar å påse at korrekt informasjon står oppført. Det er jo selve varselet som danner grunnlaget for om saken undersøkes nærmere, eller avsluttes uten ytterligere behandling.

Denne typen systemsvikt er de mest opprørende. For de hadde vært så enkelt å unngå, så mye tidligere.

ENKELT Å UNNGÅ: Først i fjor høst ble det obligatorisk for helseforetakene å sende varsler om alvorlige hendelser elektronisk. Før den tid ble varslene som regel levert per telefonsamtale.

Datakrisen i helsevesenet

I Helse-Norge handler det ofte om digitale løsninger. Eller mangel på sådan. Om elendige, gamle datasystemer som ikke snakker sammen.

Om sykehus og helseforetak som har hvert sitt system, eller hver sin forståelse av samme system. Om livsviktig pasientinformasjon som skrives ut for hånd, og som kan være umulig å tyde i etterkant.

Eller informasjon som er så kortfattet at den kan åpne for feilvurderinger. Alt dette er en invitasjon til misforståelser, slurv og feil.

Et sted det er så lite rom for misforståelser, slurv og feil.

Hvor mange andre saker?

Siden i fjor høst er det obligatorisk å levere varselet elektronisk til Helsetilsynet. Det reduserer faren for feil. Og det er vel og bra.

Men spørsmålet er hvor mange av de tidligere feilbehandlingene ved helseforetakene er blitt feilbehandlet av tilsynet?

Legger man til at Helsetilsynet bare helt unntaksvis henter inn pasientjournaler for å vurdere varselet – betyr det en tilnærmet blind tiltro til sykehusets versjon av hendelsen.

Det er i beste fall underlig all den tid en eventuell feil er begått ved sykehuset. Det er som å lytte til den ene part. Og den parten er ikke den svake part. Det er ikke den sårbare pasienten.

Dette er særlig problematisk i de tilfellene hvor sakene avsluttes hos tilsynet, uten å bli sendt videre til Statsforvalteren. Bare i fjor ble 1 av 3 varsler lagt vekk av Helsetilsynet etter innledende undersøkelse.

VG har tidligere fortalt om Christine Falch som døde under en CT-undersøkelse ved et sykehus i fjor. På samme sykehus ble hun feilbehandlet med insulin.

Det er først i møte med VG ett år senere at sykehuset innrømmer at det mest sannsynlig er deres ansatt som har gjort feilen.

I Norge har vi tillit til institusjoner. Vi har tillit til systemene. Vi legger våre liv i hendene på helsepersonell, i trygg forvissning om at vi er i de beste hender. I andre land henter man inn en «second opinion». I Norge stoler vi på det legen sier, og den behandlingen hun gir.

Denne tilliten er uvurderlig. Og det er den som står på spill når kontrollsystemene viser seg å være så porøse.

Må granskes

VG har undersøkt elleve varsler. Det er funnet feil i alle varslene.

Hvor mange andre varsler har fått slik uverdig behandling? Hvor mange saker er avsluttet på feil grunnlag? Dette må Helsetilsynet svare på. Det finnes ingen vei utenom. Skal tilliten gjenopprettes.

Og det må den. For vi må kunne ta for gitt at Helsetilsynet vil snu hver stein. Ikke snuble i den første. Det er pasientsikkerheten som står på spill.

