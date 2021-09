Forbyr kritikk

Leder

Norges forhold til Russland er en av de største utenrikspolitiske utfordringene for en ny regjering. Det blir særlig krevende i en tid hvor Russland opptrer mer autoritært og konfronterende.

Bare noen dager etter valget i Norge er det russernes tur til å velge. Det er valg til det russiske parlamentet, i tillegg til regionale og lokale valg.

Selv om oppslutningen om Vladimir Putins parti, Det forente Russland, har falt kraftig i meningsmålingene forventer likevel alle at de vinner med stort flertall.

Når kritikken øker mot regimet svarer Kreml med hardere undertrykkelse av opposisjonelle.

Et eksempel på dette er måten de slo ned demonstrasjonene da opposisjonsleder Aleksej Navalnyj ble kastet i fengsel. Antikorrupsjonsarbeidet han ledet ble stemplet som en ekstremistorganisasjon og forbudt.

Bare 26–27 prosent av russerne sier at de ønsker å stemme på Putins parti. For å oppnå et ønsket resultat sørger Kreml for å redusere russernes valgmuligheter.

Ledende kritikere av Putin er blitt fengslet eller strøket fra valglistene. Andre har forlatt landet etter å ha blitt truet med straffeforfølgelse. Menneskerettighetsaktivister settes under hardt press. Det blir stadig mindre rom for uavhengige medier.

Med slike tiltak, og i en slik atmosfære, blir valget hverken åpent eller rettferdig. Det er en økende misnøye mot myndighetene i Russland, særlig på grunn av dårlige økonomiske tider og en pandemi som har forsterket problemene.

Men russerne har færre muligheter til å stemme på et reelt alternativ. Og det er frykt for at resultatet kan bli manipulert.

For første gang på nesten 30 år vil ikke Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sende valgobservatører til Russland.

Med de begrensninger russiske myndigheter stilte kunne ikke observatørene gjøre en forsvarlig og troverdig jobb. I statskontrollerte medier hevdes det imidlertid at kritikk av valget kun er en vestlig konspirasjon.

Russland går i en mer autoritær retning. Samtidig pågår en kraftig militær opprustning. Aggresjonen mot Ukraina er et av mange tegn på et mer selvhevdende Russland. Et annet er de mange cyberangrepene, og de russiske forsøk på å påvirke demokratiske valg og splitte vestlige land.

Som tidligere utenriksminister hadde påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre fokus på Nordområdene. Vi forventer nå en tydelig strategi i forholdet til Russland.

Norges sikkerhet er forankret i NATO. Som naboland bør vi søke samarbeid med Russland på områder hvor det er mulig og ønskelig.

I et samarbeid med andre demokratier må vi samtidig stå imot alle former for press fra øst. Et autoritært og offensivt Russland setter både vestlige land og verdier på prøve.