IKKE PART I KRIGEN: – Bare ved omfattende bidrag i de faktiske stridighetene går en nøytral over til å bli part i konflikten. Det er dermed riktig slik statsministeren sa i sin redegjørelse til Stortinget 3. mars: Norge er ikke blitt part i en væpnet konflikt, skriver juristene.

Norge er ikke medkriger

Cecilie Hellestveit har flere ganger fremholdt at Norges våpenbidrag til Ukraina gjør oss til en medkriger. Denne betegnelsen er ikke treffende, og gir feil signaler om hvilke tiltak Russland kan iverksette mot Norge etter folkeretten.

KNUT SKODVIN, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

GEIR ULFSTEIN, professor emeritus, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

MALCOLM LANGFORD, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Forskjellen på å være part i en væpnet konflikt og å være nøytral er rettslig avgjørende. Voldsutøvelsen i konflikten skal bare ramme partene. Nøytrale stater skal ikke trekkes inn i konflikten, og de nøytrale statene skal derfor heller ikke bistå noen av de stridende partene.

Hellestveit blander imidlertid denne rettslige delingen med alliansemedlemskap når hun sier at Norge ikke er et nøytralt land fordi vi er med i Nato.

Norges bidrag med militært utstyr bryter med nøytralitetsplikten. Og det uavhengig av om bistanden har form av verneutstyr eller våpen. Brudd på en nøytralitetsforpliktelse medfører likevel ikke at en blir part til konflikten.

Under andre verdenskrig bidro USA med store mengder krigsmateriell til stater i krig med Tyskland, herunder til Sovjetunionen. Likevel forble USA nøytralt til det erklærte inntreden i krigen. Det samme var tilfelle for Sverige, som tross forsyninger til finnene under vinterkrigen, fortsatt ble respektert som nøytrale av Sovjetunionen.

Bare ved omfattende bidrag i de faktiske stridighetene går en nøytral over til å bli part i konflikten. Det er dermed riktig slik statsministeren sa i sin redegjørelse til Stortinget 3. mars: Norge er ikke blitt part i en væpnet konflikt.

Det virker som Hellestveit godtar dette i hennes kronikk i Aftenposten 3. februar (og hun bruker medkriger i anførselstegn), men det er uklar når hun sier at en stat som bidrar med våpen «eksponerer seg for suverenitetskrenkelser». Like uklart er det hva hun mener med at en medkrigerstatus kan påvirke Russlands handlinger dersom stridighetene skulle omfatte en militærbase nær norskegrensen.

Særlig uklart blir hennes standpunkt fordi medkriger er brukt rettslig av USA for å definere parter i konflikten i den såkalte krigen mot terror.

At Norge rettslig fortsatt tilhører de nøytrale stater selv om en nøytralitetsforpliktelse er brutt medfører at Russland kan møte brudd på nøytralitetsforpliktelser med økonomiske og politiske sanksjoner, slik som ved brudd på andre folkerettslige forpliktelser. FN-paktens forbud mot bruk av militær makt tilsier dessuten at brudd på nøytraliteten ikke kan møtes med militære motangrep.

For eksempel, i krigen mellom Israel og dets arabiske naboer i 1973 innførte arabiske stater en oljeembargo mot vestlige stater, fordi de sistnevnte hjalp Israel i deres krigsinnsats, og derfor brøt deres nøytralitetsforpliktelser.

Det er ingen grunn til å tro at de folkerettslige reglene om nøytralitet ville stoppe Putin dersom han ønsket å gå til et større eller mindre angrep på Norge.

Men den festnede oppfatningen av nøytralitet vil medføre at et angrep utgjør en klar krenkelse av maktforbudet og nøytraliteten, og dermed en ytterligere politisk kostnad i en verden som allerede skarpt fordømmer og straffer Russland økonomisk for handlingene i Ukraina.