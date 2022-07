Kommentar

Frykter våpenhjelp havner i kriminelle hender

En ukrainsk soldat sjekker våpenet sitt nær Kharkiv i juni i år.

Korrupsjon og våpenhjelp som kan havne i kriminelle hender er en stadig stigende bekymring for vestlige land som sender bistand til Ukraina.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

President Zelensky ga nettopp riksadvokaten og etterretningssjefen sparken, sammen med en rekke andre toppbyråkrater. Det har gitt ny oppmerksomhet til det som har ridd Ukraina som en mare siden landet løsrev seg fra Sovjetunionen:

Korrupsjon.

Både EU og USA har uttrykt skuffelse over at det tar så lang tid å utpeke en leder av spesialetterforskningskontoret for korrupsjonssaker. Paradoksalt nok har krigen gjort det enda viktigere å bekjempe korrupsjonen.

For hvor blir det egentlig av pengene og våpnene vestlige land sender til Ukraina? Det finnes det ingen gode svar på.

En lekebil i ruinene av et hus som er bombet i Tsjernihiv .

Mens mannen hennes sa opp nøkkelpersoner i administrasjonen sin, talte Ukrainas førstedame Olena Zelenska for den amerikanske kongressen.

Hun viste fram bilder og fortalte historiene til ukrainske barn som har blitt drept eller lemlestet av luftangrep, eller som ble skutt i hjel mens familiene deres forsøkte å flykte med dem.

– Vi ber om at angrepene må ta slutt, som foreldre så ber vi om det. Er det for mye å be om, spurte Zelenska fra talerstolen.

Nei, det er jo ikke det.

Olena Zelenska talte for kongressen, og møtte det amerikanske presidentparet for samtaler nylig.

Den fortvilte situasjonen gjør det ikke lett å stille betingelser.

Men gjør vi ikke det, kan det bli farlig både for Ukraina og giverlandene. Faren for at våpen havner i fiendens hender eller kriminelle grupper, er åpenbart til stede. De kan også ende hos grupper som til slutt kan vende våpnene mot giverlandenes egne borgere, feks i form av terrorangrep.

Det er liten tvil om at USA og andre vestlige land vil fortsette å støtte Ukrainas kamp for frihet.

Men en tretthet har allerede meldt seg. Amerikanerne blir stadig mer opptatt av høye drivstoffpriser og inflasjon hjemme. I Europa brenner det, og vi er bekymret for en energikrise vi aldri har opplevd maken til.

Men til tross for en sterk bekymring for korrupsjon og russisk infiltrasjon i det ukrainske embetsverket, har USA til nå pøst inn både penger og våpen.

Ukrainskfødte Victoria Spartz, republikansk kongressmedlem i USA, har besøkt Ukraina flere ganger etter at invasjonen startet, og har tidligere kritisert president Biden for ikke å ha gitt landet nok hjelp.

De siste ukene har hun derimot anklaget Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj for politisk spill, og beskylder en av hans nærmeste for å ha sabotert Ukrainas forsvar mot Russland.

Hun har også gjentatte ganger etterlyst utnevnelsen av en egen aktor for korrupsjonssaker. Ukrainske talspersoner har slått tilbake, og kalt kritikken grunnløs.

USA vil fortsette å sende penger og våpen til Ukraina, tross korrupsjonsanklager og mangel på kunnskap om hvor våpnene ender.

Ukrainas korrupsjonsproblemer tok i likhet med Russland for alvor av da Sovjetunionen ble oppløst. Statlige selskaper ble privatisert i en tilstand av lovløshet og kaos. Det mye omtalte oligarkiet var født.

For å beskytte seg selv og sin rikdom, kjøpte oligarkene på 2000-tallet opp mediebedrifter som de kunne bruke til å beskyttet seg fra kritisk søkelys, og som spilte en stadig mer aktiv rolle i valg og politikk.

Pengene fra ukrainsk økonomi ble hvitvasket gjennom vestlige finanssystemer, i følge magasinet Foreign Policy.

Så hvordan kan vi vite at de milliardene av kroner som nå sendes i forskjellige hjelpepakker til Ukraina, kommer dit de skal?

Det kan vi ikke. En god del kommer heldigvis dit det skal. Men slett ikke alt kan gjøres rede for.

Enda mer skremmende er våpen på avveie.

Hittil har vestlige land gitt militær støtte for mer enn 10 milliarder dollar til Ukraina.

– Våpnene sendes til Polen, der de blir sendt videre til den ukrainske grensen. Så deles lasten opp og fraktes videre på alt fra store vogntog til små privatbiler. Fra det øyeblikk aner vi ikke hvor de havner, hva de brukes til eller til og med om de blir i landet, sier en kilde til Financial Times.

Tsjekkias forsvarsminister Jana Cernochová mener det er vanskelig å unngå salg og smugling av våpen fra Ukraina.

EUs utenriksministre diskuterte utfordringene på et møte forrige uke. Etter møtet uttalte den tsjekkiske forsvarsministeren Jana Cernochová til oppmøtte journalister at det er vanskelig å unngå salg og smugling av våpen.

– Vi klarte det ikke i det tidligere Jugoslavia, og vil klarer det antagelig ikke i Ukraina.

Allerede i april sa Europol at etterforskning viste at våpensalg fra Ukraina til kriminelle grupper i EU-land var i gang, og at det var en potensiell trussel mot EUs sikkerhet.

Den russiske krigen mot Ukraina har ført til en enorm økning i antall våpen og ammunisjon i landet.

Skytetrening av sivile i Ukraina i februar i år.

Til å begynne med hadde ukrainerne registre der de noterte sivile som mottok våpen, men ettersom krigen fortsatte sluttet man med det, og nå finnes det ingen oversikt, skrev Europol i en rapport sendt til EU landene.

De etterlyser et register over våpen og militært materiell som sendes fra EU til Ukraina, slik at de forskjellige politimyndighetene kan spore dem.

Ukraina tilbakeviser påstandene om at landet er i ferd med å bli et senter for våpensmugling.

– Det har ingen rot i virkeligheten, og de som påstår det, kan være en del av den russiske informasjonskrigen som prøver å hindre våre internasjonale partnere i å sende oss nødvendige våpen, sier Yuri Sak, rådgiver for Ukrainas forsvarsminister, i følge Financial Times.

Krigen i seg selv har gjort at mange korrupsjonstiltak lider, fordi det ikke finnes folk eller kapasitet til det akkurat nå.

Selv om mye er blitt forsøkt rettet opp de siste årene, er de fleste eksperter enige om at landet fortsatt har en svært lang vei å gå.

I tillegg til at Russland har invadert dem og dreper både sivile og soldater, ønsker nok heller ikke Russland at Ukraina skal lykkes i sin korrupsjonskamp.

Hvis Ukraina med demokratiske midler og institusjoner rydder opp i den utbredte korrupsjonen og oppnår et mer velfungerende demokrati, er kanskje Putin redd det kan inspirere russere til å kreve demokratiske reformer.

Det er enda en grunn til å kreve, og bidra til at Ukraina intensiverer arbeidet mot korrupsjon, selv om det er krig.