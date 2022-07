Kommentar

Dette er musikk i Putins ører

PRESIDENT: Vladimir Putin snakker under en ungdomskonferanse i Moskva sist uke.

Vladimir Putin har et smil i munnvikene – mens Jens Stoltenberg kan bli bekymret. Det kan bli splid i den vestlige støtten til Ukraina.

Publisert:

Putin prøver å holde stand i Ukraina og håper at krigstrettheten vil bre seg over de vestlige landene. Det er allerede flere faktorer som har gått Putins vei den siste uken, og det kan bli mer utover høsten når det blir spørsmål om nye våpenleveranser og mer økonomisk støtte til Ukraina.

Lederen for NATO- og EU-medlem Ungarn, Viktor Orban, mener at Vesten må slutte å gi våpen til Ukraina og i stedet jobbe for fredsavtale. Slikt er musikk i president Putins ører. – Det er ikke EUs jobb å ta parti i konflikten, men å gå mellom de to partene, uttaler den ungarske statsministeren.

I Italia har Mario Draghi levert inn sin avskjedssøknad. En av partiene som vært i regjeringen hans, Femstjernersbevegelsen, er mot at Italia skal sende våpen til Ukraina.

I USA er det mellomårsvalg til kongressen i høst. Det meste tyder på storseier til republikanerne, og mens tre av fire demokratiske velgere aksepterer høyere priser for å hjelpe Ukraina, er det langt under halvparten av republikanerne som mener det samme.

Samtidig er det høyere prisstigning i vestlige land enn vi har opplevd på flere tiår, ikke minst som følge av krigen. Ropene om støtte fra ulike trengende grupper kommer etter alt å dømme til å øke i løpet av høsten, og spørsmålet er om viljen til å bruke like mye penger på militær og økonomisk støtte til Ukraina vil holde seg.

Ungarske Orban har lenge vært en god venn av Putin, og det samme gjelder nasjonalister i Italia og USA.

NYE ANGREP: Bildet viser skadene i et boområde som ble bombet av russerne tirsdag. Det skjedde i Zatoka i Odesa-regionen.

Mario Draghi fastslo i sin oppfordring til det italienske senatet før sist ukes avstemning at «vi må fortsette å støtte Ukraina med alle tilgjengelige midler». I de fleste land i Vesten er ikke det en særlig kontroversielle uttalelse, men det er det i Italia, der Femstjernebevegelsens leder Giuseppe Conte etterlyser dialog med Russland.

Betaler høy pris

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa nylig at kostnaden ved ikke å støtte Ukraina er mye høyere enn prislappen for sanksjoner, våpenstøtte og økonomisk bistand. Han understreket også at ukrainerne betaler en atskillig høyere pris – med sine egne liv.

Stoltenberg må til høsten regne med å måtte bruke mer tid på å overbevise folk i NATO-landene om at støtte til Ukraina også er med på å trygge NATOs grenser.

DREPTE: En mann kikker på en minnevegg over de ukrainske soldatene som har mistet livet til nå i krigen.

Sist uke kom det endelig til en avtale om eksport av det ukrainske kornet som Russland har blokkert inntil nå. Men allerede dagen etter var det et russisk rakettangrep mot havnen i Odesa. Ifølge ukrainske myndigheter var det en havn som er viktig for korneksporten. Russerne på sin side hevder at de angrep et ukrainsk krigsskip med våpen. Det russiske angrepet har fått ledere i Vesten til å uttale at det ikke er mulig å stole på Moskva.

Men grunnen til at russerne den ene dagen gjør avtale og den neste dagen bomber kornhavnen, kan også være motsetninger i kretsen rundt Putin mellom de som ville fortsette blokaden og de som ville gå inn på en avtale. Det gikk et helt døgn før UD-talskvinnen Maria Zakharova i det hele tatt bekreftet angrepet.

Moskva truer

En av dem som mener at Vesten ikke bør stole på russerne, er den britiske utenriksministeren Liz Truss, som også skal være favoritt til å overta som statsminister etter Boris Johnson. Det er ikke populært i Moskva. Ifølge avisen Kommersant avslørte hun total uvitenhet om striden mellom Ukraina og Russland i et møte med den erfarne, kunnskapsrike og slu utenriksminister Sergej Lavrov.

Samme Lavrov kom sist uke med klare trusler mot Vesten i et intervju med russiske medier. Han ga klar beskjed om at det ikke blir slutt på leveransene av langtrekkende våpen til Ukraina, kommer ikke Russland til å nøye seg med å «frigjøre» de to «folkerepublikkene» i Donbas-regionen, men også annektere andre områder, som Kherson og Zaporizjzja.

Viktor Orban mener at de russiske kravene er legitime, og at Russland må få garantier om at det ikke leveres våpen som kan brukes til å angripe inn på russisk side.

Endret grunnloven

Vladimir Putin regner med at tiden er på hans side. I motsetning til vestlige politikere trenger han ikke bry seg om oppslutning og valg. Slikt kan ordnes. Og han vet av erfaring fra annekteringen av Krim i 2014 at vestlige politikere ikke er veldig tålmodige.

Selv har Putin forandret grunnloven slik at han – i hvert fall om han holder seg frisk og i live – kan sitte helt fram til 2036.

Hvis det skulle bli fredsforhandlinger, noe lite tyder på akkurat nå, er partenes styrke veldig avhengig av hvordan det ser ut på slagmarken der og da. Marerittet for Ukraina er om Russland skulle ha full kontroll over Donetsk og Luhansk, samtidig som de altså tok Krim for åtte år siden.

Det er, dessverre, mye som tyder på at vi kommer til å oppleve en langvarig krig i Ukraina. Det er ingen tvil hva Putin håper på. Han stoler på at folk i Vesten blir lei av krigen. Det ønsket bør han ikke få oppfylt.