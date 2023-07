FOR HEMMELIG TJENESTE? – PST (her ved sjef Beate Gangås) er ikke nødt til, etter loven, å dele data fra sine arkiver. Men det at loven ikke pålegger noen å dele kunnskap betyr ikke at man er pålagt å nekte å gjøre det. Samfunnet er ikke tjent med at organisasjoner og miljøer sitter i hvert sitt elfenbenstårn og tviholder på kunnskapen og dataene de eier, skriver kronikkforfatteren.

PST bryter en uskreven samfunnskontrakt

En generell avvisning av innsyn i PSTs arkiver er en trussel mot en kritisk og historisk selvforståelse som vi trenger.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

TORKEL BREKKE, professor ved OsloMet og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO

Politiets arbeid mot voldelig ekstremisme fordrer kunnskap. Kunnskapen inngår i et større økosystem, hvor blant annet historisk og samfunnsvitenskapelig forskning om ekstremisme bidrar på viktige måter.

Etterretningsarbeid er inne i en revolusjon drevet av teknologiske nyvinninger. Det bør blant annet innebære mer åpenhet og mer samarbeid mellom etterretningstjenester og forskere.

PST ser ut til å mene at de er høyt hevet over slikt samarbeid.

KRONIKKFORFATTER: Torkel Brekke.

Jeg utga i mars i år en bok om antisemittisme, og har blant annet benyttet meg av arkivmateriale for å forstå verdensbildet til personer og bevegelser på ytre venstre fløy i Norge. POT (Politiets overvåkningstjeneste) holdt øye med miljøene gjennom 70- og 80-tallet.

I Norge ble politiets overvåkning et kontroversielt tema etter den såkalte Lund-rapporten (1995-96), som avdekket ulovlig overvåkning.

Målet mitt var at en del av boken skulle handle om norske fremmedkrigere som reiste til Midtøsten for å slutte seg til palestinske terrorgrupper.

Blant vestlige grupper som var representert i palestinske leire var irske IRA, baskiske ETA, franske Action Directe, italienske Brigate Rosse, tyske Rote Armé Fraktion (RAF) og Japansk Røde Armé.

Det reiste også en del nordmenn til leire i Midtøsten for å få våpentrening og delta i terroraksjoner.

Palestinasaken ble viktig for det ytre venstre i Norge etter seksdagerskrigen i 1967. Både palestinerne selv og israelsk sikkerhetstjeneste så de vesteuropeiske fremmedkrigerne som nyttige idioter.

De var unge mennesker drevet av et revolusjonært, marxistisk verdensbilde og konspirasjonsteorier om amerikansk og sionistisk imperialisme.

I Lund-rapporten står det at norske myndigheter samarbeidet tett med israelske myndigheter om å bekjempe terror: «Fra tidlig på 1970-tallet ble bekjempelse av terrorisme et meget viktig samarbeidsfelt. Mens det tidligere i det vesentlige var etterretningstjenesten som hadde kontakten med Mossad, ble antiterrorsamarbeidet en sak for Politiets overvåkingstjeneste.» (s. 938)

Men vi vet fortsatt lite om nordmennene som reiste, og om hva norske sikkerhetsmyndigheter tenkte om dem.

GRANSKER: Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ledet kommisjonen som gransket de hemmelige tjenestene – noe som resulterte i den såkalte Lund-rapporten i 1995, og som førte til en omorganisering av Politiets sikkerhetstjeneste.

15. mars 2022 sendte jeg en e-post til PST der jeg ba om innsyn i arkivmateriale om norske fremmedkrigere som sluttet seg til palestinske terrororganisasjoner på 70-tallet.

21. mars svarte PST med en e-post om at forespørselen ble avvist.

Årsaken var at man ikke kunne ta seg tid til å behandle forespørselen. PST skrev at de hadde mye å gjøre for tiden, og at de anså det «ikke forsvarlig å prioritere arbeid med innsynsbegjæringer.» Jeg ringte samme dag og snakket med jurist i PST. Det ble en kort samtale. Juristen sa at han ikke kunne bruke tid på forskere.

4. april sendte jeg en klage på avvisningsvedtaket, hvor jeg bl.a. skrev at historisk forskning om terror er viktig ikke bare for å få et mer fullstendig bilde av politisk konflikt og vold i fortiden, men også for å forstå dagens trusselbilde bedre.

En generell avvisning av innsyn i PSTs arkiver er en trussel mot en kritisk og historisk selvforståelse som vi trenger.

PST bryter en uskreven samfunnskontrakt. De drar selv nytte av forskning og forskere i sitt arbeid, men vil ikke ta seg tid til å behandle forespørsler om innsyn i eget materiale.

Min klage ble sendt fra PST til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) den 7. april 2022 og havnet i Politiavdelingen i JD for behandling. Gjennom 2022 forsøkte jeg å komme i kontakt med saksbehandler i JD på e-post og telefon. Det var umulig. Boka jeg skrev på kom ut i mars 2023, uten materialet om de norske fremmedkrigerne. Jeg trenger imidlertid fortsatt innsyn fordi jeg jobber med en utvidet engelsk utgave av boken.

Så jeg endret taktikk. 30. mars 2023 skrev jeg til ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen i JD. Han svarte med det samme at det ikke skulle ta et år få svar. Jeg ville få svar «ganske snart», forsikret han.

11. juli kom svaret. Det kom ikke fra JD, men fra PSTs juridiske enhet. PST hadde fått klagesaken tilbake fra JD fordi, som de sa i e-posten, «avvisning av en begjæring om innsyn ikke er gjenstand for klagebehandling.»

Med andre ord: PST sendte 7. april 2022 min klage til JD for behandling, men svarte selv på klagen 15 måneder senere med å påpeke at verken JD eller PST behandler slike klager!

Forskning er annerledes enn etterretningsarbeid. Forskningen har som regel større perspektiver og andre spørsmål enn det sikkerhetstjenester møter på jobb til daglig. Både PST og forskere kan tape på manglende samarbeid. I siste instans kan arbeidet mot voldelig ekstremisme bli skadelidende.

PST er ikke nødt til, etter loven, å dele data fra sine arkiver. Men det at loven ikke pålegger noen å dele kunnskap betyr ikke at man er pålagt å nekte å gjøre det.

Det er ingen lov, så vidt jeg vet, som sier at vi forskere må stille opp for etater, departementer eller andre aktører og dele kunnskap, men vi gjør det likevel. Samfunnet er ikke tjent med at organisasjoner og miljøer sitter på hver sin tue, eller i hvert sitt elfenbenstårn, og tviholder på kunnskapen og dataene de eier.

PST ser ut til å ha behov for en bredere forståelse av sin plassering i et kunnskapssystem, hvor forskere også er en naturlig del.

