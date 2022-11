OFRE FOR PROPAGANDA: – Putins nåværende majoritet reflekterer ikke imperialistiske grunnholdninger i befolkningen. Problemet er den massive propagandaen russere flest er blitt foret med over lang tid, skriver kronikkforfatteren.

Russland må integreres i Europa

Europeerne må bidra til en demokratisk vending i Moskva. Alternativet er bekmørkt.

STEN INGE JØRGENSEN, medforfatter av boken «En europeisk tragedie»

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina 24. februar, var det på en måte fullbyrdelsen av den destruktive politikken som har vært ført fra Kreml over flere tiår.

Det øvrige Europa ser seg nå tvunget til å delta i et sjansespill. Gjennom våpenforsyninger til Ukraina håper man på at Russland kan bekjempes på slagmarken. Men ingen vet om Putin er rasjonell nok til å akseptere et nederlag uten å bruke sitt suicidale trumfkort.

Ingen vet heller hva et militært nederlag for Russland egentlig innebærer. Det kan vise seg svært farlig for Vesten å ikke ha noen alternative strategier.

Russlands vei mot avgrunnen begynte for 30 år siden. Landet søkte integrasjon med Europa, men ble møtt med en kald skulder. Den økonomiske sjokkterapien skapte en bunnløs krise, som banet vei for ekstreme politiske krefter. Jo nærmere Nato rykket deres grenser, desto lettere ble det for regimets propagandamakere spille på at Vesten er fienden.

Utfrysingen kan delvis forklares med at vi feilaktig oppfattet russerne som undertrykkerne, og de andre østeuropeerne som de undertrykte. Vi forvekslet det overnasjonale Sovjetregimet med nasjonen Russland, vi forsto ikke at russerne hadde vært like undertrykt og blitt like traumatisert, som de andre.

Ingen vet hvordan krigen som nå raser vil ende, men det fins scenarioer der demokratiske krefter kan vinne frem. Europeerne har mulighet for å bidra til en slik utvikling, ved å trekke lærdom fra feilgrepene på 1990-tallet: De kan henvende seg direkte til russerne, og forespeile dem en alternativ fremtid etter Putin hvor de integreres fredelig sammen med de andre landene i Europa.

Selvfølgelig forutsetter det både uttrekning fra Ukraina, betaling av krigserstatninger og samarbeid med et internasjonalt krigstribunal. Per i dag er det helt urealistisk at opposisjonelle med et slikt program kan vinne frem på russisk jord.

Derfor er det essensielt at det legges til rette for at sterke politiske eksilmiljøer kan etablere seg på utenlands. Der kan de bygge nettverk og prototyper for demokratiske institusjoner, som en dag kan returnere til hjemlandet.

Per i dag er det ingenting som taler for at Vesten er denne oppgaven moden. Tvert imot bygges det grensegjerder og innføres strengere visumregimer. Det blir stadig vanskeligere å komme seg ut av landet. Konsekvensen er at regimekritikerne spres for alle vinder, i det siste særlig til Georgia og Kasakhstan.

Trøsten er at et par av de baltiske landene, før de fikk nok, huser miljøet rundt Aleksej Navalnyj (Litauen) og et stort antall russiske medier (Latvia).

Å la russiske opposisjonelle stå alene uten nettverk og fremtidsutsikter er en grov sløsing med ressurser, og samtidig en gambling med Europas fremtid, fordi man blir helt avhengig av hva som skjer på slagmarken.

Fraværet av en gjennomtenkt og samlet europeisk strategi, innebærer også at det er fritt frem for mennesker uten kredibilitet eller brede nettverk å erklære at de representerer «det demokratiske Russland».

De splittelsene som naturlig vil følge, når ulike opposisjonsmiljøer i ulike land begynner å krangle med hverandre, er en gavepakke til Putin. Han kan selvsikkert fremstille seg som det eneste alternativet til politisk kaos.

Trolig fikk vi allerede en forsmak på dette, da 50 tidligere russiske parlamentsmedlemmer nylig samlet seg i Warszawa-forstaden Jablonna for å etablere et nytt eksilparlament. En av hovedpersonene, Ilya Ponomarev, har et svært slett rulleblad som inkluderer korrupsjonsbeskyldninger, og han spilte faktisk en ledende rolle i utviklingen av Russlands sensurlovgivning.

Navalnys stabssjef Leonid Volkov kommenterte på Twitter at Ponomarev er en «klovn» som ikke representerer noen – ikke engang seg selv. Ponomarev har nemlig byttet til ukrainsk statsborgerskap.

Forestillingen om at Russland kan integreres i Europa virker i dag så fjern at den raskt kan avfeies som naiv. Derfor er det helt nødvendig å forstå at Putins nåværende majoritet ikke reflekterer imperialistiske grunnholdninger i befolkningen.

Problemet er den massive propagandaen folk flest er blitt foret med over lang tid.

Før 2014 – da russiske statskontrollerte medier begynte å fylle alle nyhetssendinger med et skrekkbudskap om nazi-trusselen fra Ukraina, mente et stort flertall av russerne at ukrainsk integrasjon med Vesten var ukrainernes egen sak.

Putins majoritet er fremfor alt konformister, som per i dag ikke ser noen alternativer til å slutte rekkene om presidenten. De har absolutt ingen interesse av den politikken som føres fra Kreml, verken innenriks- eller utenriks.

Det de egentlig ønsker er å leve i fred og velstand som andre europeere. Men kombinasjonen av regimets propaganda og knusingen av all intern opposisjon, binder folket sammen i felles frykt.

Verken Ukraina eller resten av Europa får fred før Russland er brakt inn på et annet spor. Det er på tide å tenke like stort som europeiske statsledere gjorde under EUs fødsel, da tidligere erkefiender ble bundet sammen i et skjebnefellesskap.

I en ny bok jeg har skrevet sammen med den russiske eksiljournalisten Leonid Ragozin, kalt «En europeisk tragedie», nøster vi opp Vestens historiske feilgrep og lanserer samtidig et fremtidsprogram. Det inkluderer grepene som bør tas for å sikre at russisk integrasjon i Europa – som jo er et sjansespill – ikke ender med å gjøre fellesskapet svakere.

Selv de som tviler sterkest på at det er mulig å «normalisere» Russland, bør erkjenne at man i hvert fall ikke har noe å tape på å prøve.

Den potensielle gevinsten er enorm – både for ukrainerne, russerne og alle andre europeere.