Leder

Et svært nyttig møte

Det første toppmøtet mellom Joe Biden og Xi Jinping løste ingen av de store motsetninger som finnes i forholdet mellom verdens to økonomiske stormakter. Likevel var det tre timer lange møtet mellom de to presidentene svært nyttig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Xi og Biden har møtt hverandre tidligere. men det har gått nesten ti år siden daværende visepresident Biden var i Beijing. Noen digitale møter de siste to årene er ikke det samme som et møte ansikt til ansikt. Mulighet for et møte på nøytral grunn kom med G20-toppmøtet som denne uken arrangeres på Bali.

Forholdet mellom Kina og USA er mer anstrengt enn på flere tiår. Det ble på forhånd stilt spørsmål ved om det hadde noen hensikt å arrangere et møte mellom Xi og Biden. Et mislykket toppmøte kunne gjøre vondt verre. Men det er nettopp i kritiske tider at det er viktig at ledere som Xi og Biden møtes.

USAs president Joe Biden møtte Kinas president Xi Jinping på Bali. Samtalen varte i tre timer.

Det har ingen hensikt å glatte over de dype motsetninger som finnes mellom det demokratiske USA og det autoritære Kina. Kinas økonomiske og militære vekst utgjør en stor utfordring for både USA og Europa. Biden tok selvsagt opp viktige menneskerettighetssaker, som Kinas undertrykkelse av uigurene i Xinjiang og angrepet på demokratibevegelsen i Hongkong.

Taiwan står i fokus for det spente forholdet mellom Kina og USA. Det toppet seg i august da Kina reagerte voldsomt på at Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, besøkte Taiwan. Kina gjennomførte store og truende militærøvelser i Taiwanstredet. Beijing sendte også tydelige advarsler til USA og andre land mot ikke å stå i veien for Kinas planer om at øya skal bli en del av Folkerepublikken.

På toppmøtet gjentok både Xi og Biden sine posisjoner. Kina definerer Taiwans fremtid som i deres “kjerneinteresse”. For Xi er dette en “rød linje” som andre ikke må krysse. Biden sier at USA fastholder “ett-Kina-politikken”. Men USA er tydelig mot ensidige tiltak for å endre Taiwans status.

For første gang etter at Joe Biden ble president utvekslet han mandag håndtrykk med Xi Jinping.

Ingen forventet at partene ville komme med innrømmelser i synet på Taiwan. Det viktige er at både Biden og Xi understreket at de, gjennom dialog, ønsker å håndtere og kontrollere motsetningene. Utenriksminister Antony Blinken skal reise til Beijing for oppfølgende samtaler med sin kollega Wang Yi.

USA og Kina er harde konkurrenter, økonomisk, militært og ideologisk. Biden understreket på Bali at dette er konkurranse som må håndteres på et ansvarlig vis. Han sa at resultatet på ingen måte trenger å bli en ny kald krig. Biden sa at USA ikke ønsker konflikt. Xi snakket også om behovet for å håndtere forholdet til USA “på forsvarlig vis”.

Dette er særdeles viktige signaler. Det finnes områder der USA og Kina har felles interesse i å samarbeide, for eksempel i klimapolitikken. Og uten direkte kommunikasjon øker risikoen for farlige misforståelser. Da kan det i verste fall oppstå en militær konfrontasjon som ingen ønsker.