UMULIG KOALISJON? – Problemet for Støre og regjeringen er Senterpartiet, som er som en klamp om Ap-foten, skriver kronikkforfatteren.

Arbeiderpartiet har mistet meg på veien

I dag er jeg dessverre langt fra å stemme Ap, og det gjør meg vondt. Jeg

kommer fra grasrota, landsbygda og vanlige folk. Der ligger partiets hovedproblem – at de mister slike som meg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

STEINAR SØRLIE, selvstendig rådgiver/lederutvikling

Arbeiderpartiet har mistet meg langs veien. Denne ukens «Debatten» hos Fredrik Solvang handlet om størrelsen på trafikkbøter ble nok en påminnelse om hvorfor

min lojalitet til partiet – og regjeringen – er borte.

Temaet for «Debatten» interesserte meg mindre. Etter å ha eid 25 biler, kjørt 45 år

relativt feilfritt i trafikken, blitt ilagt få bøter og boende sentralt i Oslo så har jeg ikke lenger samme behov for bil.

Men statssekretær Geir Indrefjord (Sp), som deltok i debatten på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, trigget en politisk aggresjon hos meg som det er

lenge siden jeg har kjent på.

Ikke nødvendigvis Indrefjord som sådan. Han ble satt til å gjøre en jobb på vegne av departement og regjering i beste sendetid.

Problemet er Senterpartiet som regjerende parti og som en klamp om Ap-foten.

Jeg har hatt topplederjobber i mange bransjer gjennom 35 år, og forsøker å forstå hvorfor Jonas Gahr Støre mislykkes i opinionen (og muligens internt?) som leder – både av partiet, og som statsminister.

Poenget er at det ikke nødvendigvis er hans feil, men definitivt hans ansvar. Støre er en meget begavet og klok person som jeg har stor respekt for.

DEBATTEN: –Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) trigget en politisk aggresjon hos meg som det er lenge siden jeg har kjent på, skriver kronikkforfatteren.

Men kan du som toppleder tenke deg følgende scenario: Du har en gruppering i egen organisasjon som du er grunnleggende uenig med, og som motarbeider deg (altså Sp). Du er nært knyttet til en medlemsmasse utenfor eget parti som sørger for økonomien din, som krever fortløpende politiske gjenytelser – og som attpåtil leder valgkomiteen til landsmøtet (les LO og leder Peggy Hessen Følsvik).

I tillegg må du håndtere et gjenstridig parti med avvikende standpunkter i helt sentrale politiske spørsmål som tradisjonelt har vært viktige for Ap (altså SV) – som du regelmessig er helt avhengig av for å få politisk flertall på Stortinget.

Og på toppen av det hele har Ap en hevngjerrig og ambisiøs Trond Giske i sin midte som for flere og flere er blitt selve symbolet på misnøyen med partiet og Støre. Og den rollen behersker selvsagt Giske til fulle som det politiske dyret og maktpolitikeren han er.

Selv den beste leder ville ha knekt nakken i slike omgivelser.

Jeg kjenner ikke Jonas Gahr Støre som leder, men for meg fremstår han mer som en intellektuell internasjonalist enn en leder; noen vil si elitist. Derfor var han en aldeles utmerket utenriksminister. Men som partileder og statsminister kreves det også mange andre egenskaper. Ikke minst folkelighet og empati.

Dagens Senterpartiet står for politiske standpunkter som avviker helt fra mine. Jeg ønsker å være en del av Europa – altså EU. Til og med EUs energisamarbeid – gjennom ACER – er det etter min vurdering viktig at Norge tar del i.

DEN GANG: – Da Jens Stoltenberg var Ap-leder stemte jeg på partiet, og da Åslaug Haga styrte Sp, holdt jeg på å stemme på henne, skriver Steinar Sørlie.

Jeg ønsker «by og land hånd i hånd», jeg ønsker kloke politiske reformer slik som de regionale helseforetakene har vært det, færre kommuner (maks 100), opprettholde de nye regionene, en domstolsreform støttet av de fleste faglige instanser og ikke justisminister Mehl sin versjon. Samt en politireform med større enheter og flere politifolk bare for å nevne noe.

De fleste punktene er god Ap-politikk, men som blir krevende å få til i en

koalisjon med Sp.

Og skal matvareprisene ned, må «elefanten i rommet» håndteres, nemlig

importrestriksjonene på matvarer. Jeg er definitivt for å sikre norsk matvaresikkerhet og legge til rette for at norske bønder blir mer konkurransedyktige. Men da må subsidieringen innrettes annerledes.

Og hvor var hæren av kommunikasjonsrådgivere da tiltakene mot strømkrisen skulle formidles? Kommunikasjonen med vanlige folk som det nå heter var

katastrofalt dårlig helt fra starten av.

Litt medfølelse, varme og omsorg for alle de som slet med strømregningene og høyere boligrente over natten ville dempet velgerflukten fra begge partier.

I hele perioden Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var Ap-ledere stemte jeg på partiet, og da Åslaug Haga styrte Sp, holdt jeg på å stemme på henne.

I dag er jeg dessverre langt fra å stemme Ap, og det gjør meg vondt. Jeg

kommer fra grasrota, landsbygda og vanlige folk. Der ligger partiets hovedproblem – at de mister slike som meg.

Selv om jeg må erkjenne at det å miste meg som velger og støttespiller neppe er noe stort tap for partiet isolert sett, så er alvoret på et generelt grunnlag stort, og burde gi søvnløse netter til toppledelsen.

Både i Ap og i Sp.