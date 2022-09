BLI ELLER DRA: – Norske selskaper stiller strengere krav til sine utenlandsengasjement enn mange andre, men er ikke immune mot verdens harde realiteter, særlig ikke i land som Brasil, Myanmar og Belarus, skriver kronikkforfatterne.

Å bli eller ikke bli? Det er spørsmålet

Verden er brutal, men forventninger til kommersielle selskaper har steget. Eierne skal tjene penger, men de må samtidig forholde seg til en rekke andre verdier, som miljø, fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter. For norske selskaper er det ikke et alternativ å ignorere slike føringer.

IVAR DALE, senior fagrådgiver i Den norske Helsingforskomité

GUNNAR EKELØVE-SLYDAL, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Det engelske punkbandet The Clash så neppe for seg at låten «Should I stay or should I go» en dag ville bli det perfekte soundtrack for den norske gjødselindustriens engasjement i Belarus.

Men det kunne knapt finnes en bedre oppsummering av Yara og konsernsjef Svein Tore Holsethers store dilemma: «If I go there will be trouble, if I stay there will be double.»

I en ny rapport ser Helsingforskomiteen på norske bedrifter som har havnet i menneskerettslige dilemma i utlandet, og hvilke avveininger de gjorde da krisen sto på.

Norske selskaper stiller strengere krav til sine utenlandsengasjement enn mange andre, men er ikke immune mot verdens harde realiteter, særlig ikke i land som Brasil, Myanmar og Belarus.

Telenor satset stort i Myanmar i 2013, i en periode da landet gjennomgikk demokratiske reformer. Å gå inn i landets mobilmarked var knapt kontroversielt: Titusener av politiske fanger ble løslatt. Telenor opplevde full støtte fra den norske regjering.

Men i februar 2021 kom et dramatisk militærkupp. Ifølge FN har juntaen nå drept over 2000 sivile og arrestert 14,000. Militærets angrep på eget folk kvalifiserer som forbrytelser mot menneskeheten. Og Telenor havnet midt oppi det.

I demokratiske land har myndighetene tilgang til såkalt «lawful intercept» – å kunne avlytte telefonsamtaler og se hvor du befinner deg geografisk. I Norge brukes funksjonen til å etterforske alvorlig kriminalitet. I diktaturer til forfølgelse av opposisjonen.

Telenor nektet lenge å «skru på» denne funksjonen i Myanmar, men faren ble overhengende for at juntaen ville bruke vold for å tvinge lokalt ansatte til å gjøre det. Det fantes kun dårlige alternativer. Ett av dem var å trekke seg ut.

Telenors avgjørelse ble gjenstand for voldsom kritikk. Mange hevdet at salg til en libanesisk kjøper var ensbetydende med å gi personlige data til regimet, noe som ville sette demokratibevegelsen i livsfare.

Aktivister fra Myanmar kalte Telenors avgjørelse «dypt uansvarlig og vanskelig å forstå», mens styreleder Gunn Wærsted sa at selskapet var tvunget til å gi etter for «geværets brutale logikk».

Verden er brutal, men forventninger til kommersielle selskaper har steget. Eierne skal tjene penger, men de må samtidig forholde seg til en rekke andre verdier, som miljø, fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter.

For norske selskaper er det ikke et alternativ å ignorere slike føringer. Man må trå varsomt skal man komme tørrskodd fra FNs veiledende prinsipper for næringsliv til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Fra og med 1. juli må man også holde seg inne med «vår egen» Lov om virksomheters åpenhet.

Hydros investeringer i Brasil er betydelige, og har for lengst betalt seg. Bare ikke PR-messig. Selskapets utgravinger ved to gruver i Amazonas finner vi igjen i alt fra flyskrog til ølbokser.

Samtidig har Hydro blitt gjenstand for søksmål fra urbefolkningen i området, som hevder at utslipp fra aluminiumraffineriet har forurenset elven og forårsaket alvorlige helseskader for mennesker, dyr og planteliv.

«Nordmennene blir rike på vår bekostning og bryr seg ikke om oss fattige og elendige,» sa de berørte til britiske storaviser. En aktivist tilbød konsernsjef Svein Richard Brandtzæg en slurk av en flaske hun hadde fylt med vann fra Barcarena-elven. Han takket viselig nei.

Hydro bestilte uavhengige undersøkelser av om det hadde vært lekkasje fra anlegget deres etter en storflom i 2018. Disse viser at det ikke foreligger nevneverdig forurensing. Hydro vedgikk at de burde ha gjort et bedre forarbeid for å forstå lokale forhold. Men det er langt derfra til å påta seg juridisk skyld for helseskader og forurensning.

Beklagelsene har ikke vært tilstrekkelig til å stilne konflikten. Opprinnelig ble over 5000 søksmål fremmet i lokale rettsinstanser. Mange ble avgjort i Hydro Alunortes favør, mens andre har gått videre til Høyesterett. Etter at et massesøksmål ble fremmet i Nederland, fikk saken fornyet oppmerksomhet. Selv om stormen for lengst har stilnet i regnskogen, fortsetter den i mediene.

Hjelper internasjonale retningslinjer og åpenhetsloven selskaper som Yara, Telenor og Hydro i autoritære land, eller land med svakt styre? Hjelpen er beskjeden. Selskapene blir i stor grad overlatt til egne vurderinger.

Hensikten med rapporten er derfor ikke å «ta» selskapene, men å invitere til samtale om vanskelige avveininger.

Vi har ønsket å forstå hvordan selskaper av denne størrelsen tenker når de anklages for å være medansvarlige for menneskerettighetsbrudd eller opprettholder regimer som lokalbefolkningen ofrer livet for å bekjempe.

Krigen i Ukraina overskygger i dag andre utenriksnyheter. Men i fjor var det massearrestasjoner og politivold i nabolandet Belarus som dominerte. Lukasjenko orkestrerte en flyktningkrise på grensen til Polen og kapret et Ryanair-fly på vei til Vilnius fra Athen.

Midt i det hele utspilte det seg et norsk-belarusisk drama. Yara kjøpte sin første neve kalium fra en gruve utenfor Minsk i 1996. Mineralet er essensielt for produksjon av kunstgjødsel, men forekomstene tar ikke hensyn til styresett. Belarus var intet demokrati på 90-tallet, og har aldri blitt det senere. Tvert imot.

Den belarusiske opposisjonen mente Yara burde slutte å handle med det statseide belarusiske selskapet som utvinner kaliumet, både av prinsipielle årsaker og for å legge økonomisk press på regimet. Yara er velkommen i Belarus, var budskapet, men først senere – når regimeendringen er et faktum.

Yara lyttet til opposisjonen, men argumenterte med at kontraktene var langsiktige og at de ikke kunne trekke seg ut midlertidig, bare permanent. Mange ansatte i Belaruskali deltok i protestbevegelsen. Yara mente at deres tilstedeværelse ga de ansatte en viss grad av beskyttelse.

Russiske og kinesiske selskaper sto klar til å overta, med betydelig svakere interesse for arbeidstageres rettigheter.

Yara lot til å oppleve situasjonen som et reelt dilemma, hvor deres argumenter druknet i støy både på gaten og i sosiale medier. Den økonomiske betydningen av handelen var liten sammenlignet med det ledelsen sa var et ansvar for å sikre lokalt ansatte og global matproduksjon.

Vestlige sanksjoner gjorde til slutt Yaras fortsatte engasjement umulig og de trakk seg ut. Knapt halvannen måned senere gikk Putin til full invasjon av Ukraina. Troppene som utførte massakren i Butsja, tok seg inn i Ukraina fra nettopp Belarus.

Det er behov for å rette et sterkere fokus mot hvordan selskaper skal forholde seg til regelverket i praksis, ikke minst i autoritære stater. Ofte blir selskapene gjenstand for kontante krav om å gjøre det ene eller det andre, uten at konsekvensene blir utredet.

Å trekke seg ut kan være en kraftfull protest, men man mister muligheten til å påvirke.

Å forbli kan imidlertid være umulig for et selskap som ønsker å ivareta sin etiske integritet.

Hydro har så langt greid å ri av stormen i Brasil. Der er domstolene fortsatt uavhengige, til tross for presset mot demokratiet. På det lokale plan ser Hydros bidrag mot fattigdom og for bedre offentlige tjenester ut til å vinne frem. Det er også en lærdom.

Og hver situasjon har sine egne parametere, og må vurderes for seg.