RETORIKK OG KJENSLER: – Den norske finansministeren feilinformerte grovt om Høgres syn på EU og Nato. Sjølv om vi ikkje kan vite det, taler mykje taler for at det var kalkulert. Kvifor gjorde han i så fall det? Det enkle og mest sannsynlege svaret er at han tente på det som EU-motstandar, skriv kronikkforfattaren.

Snakk til hjarta om EU

EU-striden vert avgjort av kven som appellerer best til kjenslene våre: Argument tel – kjensler avgjer.

SVEIN TUASTAD, statsvitar (UiS) og EU-tilhengjar

På Høgres landsmøte i slutten av mars ramsa Erna Solberg opp sak etter sak som viste at det vart meir problematisk at Noreg forlèt rommet kvar gong EU skal bestemme noko.

«Nei, kjære venner, Norges plass i Europa er ved bordet», konkluderte ho. Det har ho rett i.

I påska såg eg opp att partileiardebatten før EU-avstemminga i 1994. Då vart det klart for meg at EU-debatten naturlegvis har ei side som gjeld saklege argument for og mot.

Men viktigast er appellen til kjenslene.

Eit godt døme er NRK-debatten om EU 30. mars i år. Under debatten kom finansminister og partileiar i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, med ein oppsiktsvekkjande påstand om Høgres syn på NATO.

Han sa at på grunn av at Høgre var for EU sin politikk, var ikkje lenger NATO den tryggingspolitiske garantien som NATO før hadde vore for Høgre: «At Høyre velger å stille spørsmål ved NATO som vår tryggingsgaranti og sier EU er svaret, er jeg grunnleggende uenig i. Det er NATO som er vår sikkerhetsplanke», sa han.

Ine Eriksen Søreide, tidlegare utanriksminister for Høgre, fekk hakeslepp. Ho tilbakeviste naturlegvis påstanden om at ja til EU-debatt inneber at Høgre ville bytte ut NATO med EU. Det er tale om både og.

Det kan jo vere at Slagsvold Vedum faktisk trur Høgre vil svekkje NATO og gjere EU til den nye forsvarsalliansen. Men det er ikkje særleg sannsynleg.

For det første vil det i dagens situasjon med Russlands angrepskrig i Ukraina vere spinnvilt å svekkje NATO, og Høgre er ikkje eit spinnvilt parti.

For det andre er det heller ikkje EU-politikk. Samordninga mellom EU og NATO gjeld indirekte tryggingspolitikk som det å stå saman i sanksjonspolitikken mot Russland, forskingssamarbeid og innkjøp av forsvarsmateriale, digitalt tryggingsvern, koordinert anti-terror-samarbeid og liknande.

Med andre ord er det saksfelt som fell utanfor NATO sitt domene. EU tar seg av saker som NATO har stor nytte av vert koordinert.

Alt dette feilinformerte den norske finansministeren grovt om. Sjølv om vi ikkje kan vite det, taler mykje taler for at det var kalkulert. Kvifor gjorde han i så fall det?

Det enkle og mest sannsynlege svaret er at han tente på det som EU-motstandar. Vedum veit godt kva som er effektiv politisk retorikk.

Feilaktige, dryge påstandar kan vere vel så effektive for å vinne ein debatt som sannferdige argument.

Biletet er frå EU-debatten på NRK Debatten 30. mars.

Etter Brexit sa den svært velinformerte britiske journalisten og forfattaren Ian Dunt, i ein samtale eg og fleire hadde med han, at om du under Brexit-debatten kom farande med direkte usanningar, fekk det ingen konsekvensar for deg.

Det var for han den verste, mest sjokkerande og mest urovekkjande erfaringa med Brexit-debatten. Mange hadde liknande oppsummeringar.

Dersom dei er rette, betyr det at i opprivande, polariserte debattar som EU-debatten, er det ofte meir effektivt å etablere kjensler som stør opp om synet ditt enn å argumentere omhugsamt for det som er mest fornuftig og rett.

Kanskje det er dette vi med Vedum sin NATO mot EU-påstand alt ser trekk av i dei spede tilløpa til ein ny norsk EU-debatt: Det kan vere meir effektivt å plante mistydingar enn å argumentere sakleg.

Merksemda temaet får og ei upresis forståing av kva som er fakta, kan i seg sjølv vere nok til å undergrave debattmotstandaren.

Under Brexit handla det om nye innvandrar-straumar og pengar. Argumenta var feil, men det fekk mange folk ikkje med seg.

På same vis, som eit mogleg likearta døme, kan EU som ein motsetnad til NATO vere ein påstand folk trur har noko for seg.

Over tid medfører medieutviklinga i Noreg at det er færre som ser dei store debattane medan små nyhendesnuttar og sosiale media, tidvis med vridde historier, får auka vekt.

Dette også gjer at kjenslene vert viktigare enn sakleg argumentasjon. Ikkje minst gjeld dette for alle EU-arguments mor: Folkestyre-spørsmålet.

For dagens EU-debatt betyr det følgjande. I det store og breie er EU støttespelar for nasjonalstatane, og små land får større innverknad i EU enn folketalet tilseier.

Men om folk likevel har kjensla av at EU undergrev det ekte folkestyret, vert dette viktigast. Nei-sida vinn EU-kampen i Noreg så lenge folk flest kjenslemessig assosierer EU med mindre folkestyre og meir byråkrati.

Annleis vert det om EU vekkjer kjensla av å vere ei trygg hamn og ein garanti for vår liberale orden.

Biletet

Er det i det heile mogleg å skape eit presist bilete av EU når det gjeld folkestyret? Det første som då er viktig, er å ta kjenslene folk har, på alvor. Det er jo faktisk lenger til Brussel enn det er til Oslo.

Men motargumentet er at for å kunne styre mange saker som landa ikkje kan handtere kvar for seg, må reisa til.

Det er difor ikkje anten EU eller folkestyre, men begge deler.

Når alt kjem til alt, supplerer EU folkestyret i nasjonalstaten i staden for å svekkje det. Det er fordi meir styring som landa ønskjer, vert mogleg.

EU betyr Folkestyre Pluss.