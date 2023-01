Kommentar

Mafiaens selvbilde

I mafiabossens hemmelige bunker hang det kjøleskapsmagneter med «Gudfaren»-motiv og filmplakater av Marlon Brando og Al Pacino som far og sønn Corleone.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

FIKSJONSGUDFAREN: Denne filmplakaten av Marlon Brando fant det italienske politiet i bunkeren til Cosa nostra-toppen Matteo Messina Denaro

Etter arrestasjonen av Matteo Messina Denaro forrige mandag kom politiet også over breddfulle garderobeskap med italienske merkeklær, dyre dresser og mørke designerbriller.

En gudfar med «Gudfaren»-fetisj er som et ekko av HBO-serien «Sopranos».

Der Tony & co ikke bare diskuterer filmene med henvisninger til «GF-1», eller «GF-2» («The Godfather I & II»). Men hele scener spilles ut i form av sitater fra det opprinnelige universet.

Hvor den ene meta-tråden springer ut og knyttes til den neste, er ikke like opplagt. Alt henger sammen med alt.

Når virkeligheten imiterer kunsten som imiterer virkeligheten, er man gjerne langt inni parodien.

Og det hele hadde vært latterlig, var det ikke for at bakteppet er beksvart.

DEN SISTE DON: Ved pågripelsen av Matteo Messina Denaro har politiet arrestert den siste av de store Cosa nostra-sjefene.

Cosa nostra-toppen Matteo Messina Denaro (60) er en kaldblodig drapsmaskin med mange liv på samvittigheten. Hvis han har noen.

Allerede som ungdom var «U Siccu» – siciliansk for «den tynne» – et håndplukket medlem i dødsskvadronen til Corleone-klanens fryktede boss, Totò Riina.

Ifølge seg selv har han fylt en kirkegård alene.

Han sto bak bombeaksjoner mot turistmål på det italienske fastlandet, og var ansvarlig for attentatene som drepte forhørsdommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, begge prominente mafiajegere, med få ukers mellomrom i 1992.

Et visst komikkens skjær har det like fullt å se hvordan hardkokte yrkeskriminelle har gitt etter for sin indre forfengelighet og latt seg forføre av de ytre fortellingene.

Matteo Messina Denaro er i så måte i kjent selskap.

Da Riinas forgjenger, Luciano Leggio, møtte i retten i 1974, hadde det skjedd en transformasjon. Den butte figuren hadde fått et arrogant drag over det lett tilbakelente ansiktet. Håret var strøket bakover, pannen syntes høyere og de tunge kjakene var fremskutt i et innbitt uttrykk, med en tent sigar festet i munnviken.

Likheten med Marlon Brandos fiksjonsboss var alt annet enn tilfeldig.

CORLEONE-BOSS: Luciano Leggio, også kjent som Liggio (etter en skrivefeil i rettsdokumentene), da han møtte i retten i 1974.

Like utstudert var Londons notoriske gangsterbrødre Kray, Ronald og Reginald, da de troppet opp hos skredderen i Savile Row med et rollebilde av George Raft, den første «Scarface» på film.

Cosa nostra er blitt sin egen stilretning i populærkulturen.

Gjennom tallrike Hollywood-produksjoner – som «Gudfaren»-trilogien, «Reservoir Dogs», «Goodfellas» eller «The Irishman», for å nevne én av de nyere filmene – er selv den tarveligste tølper blitt fremstilt i konfeksjon som får en McKinsey-trainee til å fremstå uflidd.

Det kan være lett å miste av syne at Cosa nostra ikke er et motehus. Det er et slaktehus.

Et halvt århundre etter at Mario Puzos roman materialiserte seg på det store lerretet og ga oss Marlon Brando som den ultimate «Gudfaren», er den episke produksjonen blitt selve referanseverket for hvordan mafiaen «er».

Hvordan de såkalte «menn av ære» (!) ter seg og kler seg, hvordan de snakker og hva de ler av. Selv ganglag, kroppsholdning, manierte mimikk og hvordan de spiser, ble definert av Puzo.

I sitt bilde skapte han dem. Og han så at bildet var godt. Et melodrama som også fungerte litterært.

For i motsetning til senere mytologi, også opprettholdt av mafiaen selv, diktet Puzo opp det aller meste.

Han fant på begrepet «gudfar», slo plater om mafiariter og kutyme, skrønte i vei om uskrevne lover og introduserte en hoff-protokoll rundt Don Corleone, med kyssing av kinn og ringer som var det paven selv det gjaldt.

GUDFARENS FAR: Mario Puzo fant på ord og uttrykk da han skrev «Gudfaren», begreper som mafiaen senere begynte å bruke.

Først i sin egen selvbiografi innrømmet Puzo at han skrev romanen uten noen gang i ha møtt en ekte mafioso; at alt var bygd på andrehånds historier, anekdoter fra foreldrenes Napoli og utskrifter av rettsdokumenter.

Mafia-lingo’n og frasene som siden skulle bli noen av filmhistoriens mest gjenkjennelige munnhell, var dels omskrevne fragmenter fra verdenslitteraturen. Dels konstruerte uttrykk han la i munnen på karakterene bare for å gi forelegget farge.

Puzo kunne umulig vite at New York-bossen John Gotti og hans capo Salvatore Gravano noen tiår senere skulle fange politiets avlyttende interesse «fordi de snakket som i en ’Gudfaren’-film»; at henvisninger til «Luca Brasi» og «Don Barzini», to av Puzos karakterer, ville avsløre Joey Amato, en capo i Colombo-familien og Bonanno-familiens bøddel, Tony Aiello.

Eller at Palermo- entreprenører de påfølgende år ble vant til å motta avkappede hestehoder og forsendelser med innpakket ørret som en påminnelse om at hva det ville si å måtte «sove med fiskene» om man ikke gjorde som mafiaen sa.

NEW YORK-BOSS: Gambino-familiens boss, John Gotti, avslørte seg selv i en poliavlyttet telefonsamtale ved stadige henvisninger til «Gudfaren»-filmene og sammenligninger med fiktive mafiakarakterer.

Og fordi «Gudfaren» er en så genial konstruksjon, så fortettet i komposisjon og så velregissert på alle måter at verket også oppleves autentisk, lar fortellingen om familien Corleone seg tolke inn i flere såkalte narrativer:

* Som metafor for amerikansk kapitalisme (Francis Ford Coppola).

* Som dynastisk familiedrama om en far og sønn som tilfeldigvis er mafiaoverhoder (Mario Puzo).

* Som kriminalhistorie basert på kriminalhistorien (Amerikansk akademia).

* Som gresk tragedie (Europeiske filmanmeldere).

* Som Shakespeare i det tyvende århundre, i en rammefortelling fra Dostojevskijs «Brødrene Karamasov» og lånte fjær fra Balzac om tilbud som ikke kan avslås. (Litteraturviterne).

* Som manual: din personlige guide til det gode gangsterliv (mafiaen).

Fjorårets strålende miniserie «The Offer», som omhandler nettopp tilblivelsen av Puzo/Coppolas mesterverk, viser hvordan den ekte New York-mafiaen misforsto det meste, forsøkte å sabotere innspillingen, og endte opp med å trykke filmen til sitt bryst.

Ikke minst på grunn av estetikken den la til grunn.

PRODUSENT: I «The Offer» spilte Miles Teller Oscar-belønte Al Ruddy som produserte den første «Gudfaren»-filmen i 1972.

De gamle New York-bossene, overhodene for De Fem Familiene som utgjorde mafiaens hovedstyre, Kommisjonen, hadde alle siciliansk blod i årene, og var splittet i synet på Coppolas fremstilling.

Men så skjønte de at «Gudfaren» tjente dem på to måter: Som omdømmebygger og rekrutteringsfilm.

Den menneskeliggjorde, på subtilt vis, deres umenneskelige business og ga en lurvete kultur anseelse og identitet. Dessverre også en legitimitet, som slett ikke var meningen med hverken romanen eller filmen.

Slik fungerte «Gudfaren» som en pedagogisk innføring i mafiaens kjøreregler, ifølge den italienskfødte sosiologen, Diego Gambetta.

I boken «Codes of the Underworld» skriver Oxforprofessoren om de åpenbare problemene en virksomhet av denne type kunne ha med å administrere en dårlig utdannet og voldelig arbeidsstokk.

GANGSTERGUIDE: Filmer som «Mafiabrødre» fungerte som en innføring i bransjen, mener en italiensk sosiologiprofessor.

«Gudfaren» og senere filmer løste disse utfordringene ved at de kriminelle både fikk en lettfattelig protokoll å følge, men også en feelgood-opplevelse av å være en velkledd del av noe glamorøst og attraktivt.

Mens «Gudfaren» bidro til å åpne et Pandoras eske for ordensmakten, ble den en Sareptas krukke for gatesmarte lommetyver med ambisjoner og for de allerede innvidde; den ga dem selvtillit, et eget vokabular, musikk de kunne spille, samt referanser å henge det hele på.

Selv i småkjeltringen bor det en treåring som bare vil ha litt anerkjennelse:

– Se på meg nå!

Det store spørsmålet står imidlertid ubesvart:

Hva kom først? Mafiaens spradehaner eller Hollywoods gullegg?