SLUTTET Å DRIKKE: I Norge er alkohol sosialt akseptert selvmedisinering, skriver Rasmus Thall.

Sluttet å invitere meg

Mange på fest føler seg dømt av de som ikke drikker.

RASMUS THALL (30), artist.

«Hei Rasmus, er det sant at du ikke drikker eller? Det kunne jeg aldri gjort selv, men bra for deg da!».

Det startet ofte som et kompliment. At de var glad på mine vegne, selv om jeg merket at de ikke mente det helt.

Så begynte noen av vennene mine å slutte å invitere meg på fest.

Folk ble rett og slett ukomfortable av at jeg ikke drakk alkohol.

Jeg tror mange som drikker alkohol på fest, fort føler seg dømt av dem som er edru. Det er en del av problemet: At folk må drikke for å føle at de kan slå seg løs, og slappe av.

Det er flere grunner til at jeg sluttet å drikke. Jeg likte ikke personen jeg ble når jeg var full, jeg hatet å være fyllesyk, og jeg har minner som barn av at voksne rundt meg oppførte seg rart og ubehagelig.

Jeg har ikke noe imot folk som drikker. Problemet er når det blir en idrett i hvem som drikker mest, bruker mest penger på byen og er mest gæren.

Jeg kjenner mange som ikke drikker, men som skjuler det fordi de ikke orker å føle seg dømt eller utenfor.

Selv om mange egentlig har dårlig samvittighet over eget alkoholkonsum.

I Norge er alkohol sosialt akseptert selvmedisinering - og jeg tror mange kunne hatt godt av å reflektere litt over hva de bruker alkoholen til, og hvordan det påvirker resten av livet.

Når det er sagt: Jeg tror på balanse, og har ingenting imot folk som drikker. Bare tenk deg om en ekstra gang, neste gang du møter noen som ikke drikker alkohol, og er fristet til å lage et nummer ut av det.

Det hadde vært rart om jeg gikk rundt og spurte folk hvorfor de drakk - og det burde være like unaturlig som å spørre hvorfor noen ikke drikker.

