Leder

Viktig avdekking av hensynsløs fornorsking

Tegning: Roar Hagen

Sannhets- og forsoningskommisjonen har brukt fem år på å granske storsamfunnets fornorsking og urett mot samer, kvener og skogfinner. Funnene smerter. Nå må de erkjennes og følges opp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er viktig at folk i Norge og spesielt beslutningstakere ikke nøyer seg med å skumlese rapporten - etterfulgt av en mer eller mindre dypfølt beklagelse.

Det er helt essensielt at folk tar innholdet inn over seg: Slik har mennesker faktisk blitt behandlet i landet vårt i ganske nær fortid.

Mange mener denne fornorskingen pågår også i samtiden. Derfor er det helt vesentlig at erkjennelse fører til handling og oppfølging - gjerne med utgangspunkt i kommisjonens råd.

Måten mange samer, kvener, norskfinner og skogfinner ble møtt på som barn, har gjort ubotelig skade.

Den offentlige skolen som skal omfavne barn og sikre en trygg oppvekst, ble i stedet et utrygt sted med fornorsking , diskriminering og utstøting for mange.

OVERLEVERING: Rapporten fra Sannhets- og forsoningskomisjonen overleveres fra Dagfinn Høybråten (til høyre) til stortingspresident Masud Gharahkani.

Tidsvitner har fortalt kommisjonen at de ble slått og satt i skammekroken for å snakke sitt eget språk eller fordi de ikke kunne svare på norsk. Mange fikk aldri det læringsutbyttet som skolen skulle ha gitt dem. Det har påvirket mange resten av livet.

Et eksempel på urett som kommisjonslederen trekker frem i en kronikk i VG, er da myndighetene tok barn ut fra samiske familier i Røros-området i perioden 1860-80. Barna ble satt bort til norske familier for at de skulle bli fornorsket.

Kommisjonens leder påpeker at fornorskingen pågår også i 2023.

Både Høybråten og sametingspresident Silje Karine Muotka fortalte også under presentasjonen torsdag om vitneutsagn fra samer som sliter med å godta sin identitet også i nåtid.

NORSKOPPLÆRING: Bildet er fra en klasse med samiske barn på internatskolen i Karasjok i januar 1950. Elevene leser norsk i kor fra en lesebok - og undervisningen foregår på norsk.

Spesielt alvorlig er personlige beretninger om vold, hatytringer og mobbing koblet til språk og identitet i skole og utdanning - helt frem til vår tid.

Selv om fornorskingspolitikken er forlatt og rettigheter til språkopplæring er politisk bestemt, har det vært problemer med å gjennomføre det i praksis.

Tapet som følge av fornorskingen er større enn mange kanskje tenker på. Hele det norske storsamfunnet har lidd et stort kulturtap ved at språk og tradisjoner - selve kjernen i en kultur - systematisk har blitt svekket.

SAMETINGSPRESIDENT: Silje Karine Muotka gikk på talerstolen i Stortinget torsdag og kommenterte rapporten fra Sannhetskommisjonen.

Et av forslagene til oppfølging fra kommisjonen, er en bred satsing på kvensk og samiske språk. Det kan høres selvsagt ut. Men kan fort få et preg av festtale.

Vi vet at en slik satsing krever lærerkrefter med språkkompetanse - og som kan formidle språk i barnehager og skoler der samiske barn går - i hele dette lange landet.

Men mangelen på denne typen fagfolk er skrikende fra før.

Oppfølgingen av kommisjonens rapport krever erkjennelse som grunnlag, og vilje til handling som drivkraft - fra kommisjonens oppdragsgiver - Stortinget.

Den samiske dikteren og multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää har gjennom diktets korthugde språk formulert noe av den samiske fellesfølelsen om styresmaktenes hensynsløshet som mange samer har kjent på.

«Ja leatgo gullan / mot Elle-muoŧŧá dadjá / iihan sápmelaš maide máhte / Muhto ale beroš das / son lea vihttalot jagi / šaddan oahpahallat dan / Jurddaš buorebutge / gii su lea oahpahan»*

—

*«Har du hørt / tante Elle når hun sier / en same kan da ingen ting / Ikke bry deg med det / i femti år / har hun fått høre dette / Tenk heller på / hvem hun lærte det av»

Nå må vi som ga «lærdom» til tante Elle - ta lærdom av hennes- og etterkommernes historie. Det er vår alles historie.