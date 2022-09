Kommentar

Stadig mer desperate trusler

TRAPPER OPP: Den russiske diktatoren har i over et år ført gasskrig mot Europa. Her avbildet sammen med forsvarsminister Sergei Shoigu. Bildet er formidlet av russisk statskontrollert media.

Norsk gass er blitt ekstremt viktig for Europa. Samtidig kommer truslene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Utenfor dansk, svensk og tysk farvann har ukjente gjerningspersoner på ulike tidspunkter denne uken sprengt fire hull i to gassrør som ligger på bunnen av Østersjøen. Eksplosjonene slo ut på Richters skala.

– Det er enorme krefter. Det er en meget stor sprengning, sa den danske forsvarsministeren Morten Bødskov på en dansk pressebrifing onsdag.

Omtrent samtidig holdt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse i Norge.

– Eksplosjoner av stort format, sa Støre. Han kalte det «en villet handling». Det dreier seg om hulll i 12 centimeter tykke stålrør med betong rundt.

Politikerne er tydelige på at vi har med sabotører å gjøre.

Når Støre går ut og forsikrer om at beredskapen er hevet, prøver han samtidig å berolige.

For det er ubehagelig å jobbe på sokkelen nå og vite at sabotører med sprengstoff er løs.

Det er skummelt at livsviktige leveranser av energi såpass lett kan tas ut.

Sabotasjeaksjonen oppleves som en trussel også mot norsk, kritisk infrastruktur. Vi har mye av det. Og norsk gass har aldri før vært så viktig for Europa. Vi er nå største leverandør.

Den gassen må fortsette å flyte.

SIKRERE I SIN SAK: Jonas Gahr Støre informerte onsdag om det han og hans nordiske kolleger ser på som en sabotasjeaksjon i Østersjøen.

– Dette er Putins advarsel til Vesten, skriver russlandkjenner Mark Galeotti. Han utelukker ikke nye anslag mot vestlige installasjoner.

Også vestlige militæranalytikere mistenker Putins regime for å stå bak eksplosjonene.

Kremls svar er at det er absurd. De er i gang med sine desinformasjonskampanjer hvor de lanserer utallige alternativer. Som for eksempel at Norge står bak.

Det er helt vilt. Men russerne har et visst gjennomslag i sosiale medier, hvor folk spekulerer i alt fra USA til Ukraina.

Også det er selvsagt bare tull.

AVVISER ALLE BESKYLDNINGER: Putin og hans PR-sjef Dmitrij Peskov.

Selv om flere vestlige land var motstandere av å bygge disse gassrørene, gir det ingen mening at de skulle ødelegge dem.

Motstanden handlet om at rørene ville gi Putin altfor mye makt over Europa. Og det stemte.

Men nå står Europa, USA og Ukraina sammen, mot Russland.

De ønsker et sterkt Europa som klarer seg best mulig gjennom vinteren og har energi nok.

INFORMERTE STORTINGET: Terje Aasland ble invitert til Stortinget onsdag for å informere om hendelsene.

Det er vanskelig å se at andre enn Russland har motiv for å gjøre dette. De hadde uansett sluttet å bruke rørene. Regimet har for vane å skremme og forvirre.

Samtidig er truslene fra Putin stadig mer desperate. Nå topper han det med advarsler om struping av eksporten av gass også via ukrainske rør.

Kreml fortsetter altså å skru til.

Problemet for Putin er at han ikke har klart å presse gjennom viljen sin.

Europa har ikke opphevet sanksjonene. Selv ikke da han sa rett ut at han ellers ville strupe gassen.

Og heller ikke da han faktisk stanset gasseksporten, fikk han det som han ville.

DYRE SAKER: 100 milliarder norske kroner kostet Nord Stream 2. Røret skulle åpnet i år, men er aldri tatt i bruk. Nord Stream 1 har fraktet russisk gass til Tyskland siden 2011.

Det som er sikkert, er at det ikke kommer mer russisk gass til Tyskland i disse rørene nå.

Det er full stopp. Rørene kan være ødelagt for alltid. Saltvannet flommer inn i dem.

Det har tatt lang tid før realitetene sank inn. Helt frem til eksplosjonene, fortsatte tyskerne å håpe på at eksporten skulle komme i gang igjen. De ga ikke opp Putin, før rørene var ødelagt.

De gassrørene skulle aldri vært bygget.

Nå må kontinentet klare seg på den tøffe måten. Det blir en hestekur. Konkurser, kulde og fattigdom er faren.

Men hva er alternativet?

Forholdet til Putin vil aldri bli normalt igjen. Det er for lengst sprengt i stykker.