Dette er en propaganda-aksjon

VENTET I KØ: Disse kvinnene skulle avgi sin stemme i russiskokkuperte Luhansk øst i Ukraina på fredag. Det skal stemmes frem til tirsdag.

«Folkeavstemningene» russerne holder i de okkuperte delene av Ukraina er ulovlig og ren fiksjon.

I det østlige og sørlige Ukraina har russerne i full fart bestemt at folk skal delta i avstemning om fire regioner skal bli en del av Russland.

Resultatet er bestemt på forhånd. Det blir et rungende ja.

Det kunne et TV-anker på russisk statskontrollert TV avsløre allerede før helgen, selv om folkeavstemningene i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja går helt til tirsdag.

For dette er ikke folkeavstemninger, men rene propagandaaksjoner som bryter med folkeretten.

FIKK HJEMMEBESØK: 90-år gamle Valentina i Mariupol fikk valgmedarbeidere på hjemmebesøk i leiligheten sin søndag.

Russland har invadert Ukraina. Putins regime har selvsagt ingen rett til å arrangere slike folkeavstemninger på et annet lands områder. Det russerne vil er å annektere disse regionene.

De prøver å skaffe seg et falskt påskudd for å gjøre det.

Dette er samme oppskrift som russerne fulgte på Krim i 2014, da de okkuperte og dernest stjal den ukrainske halvøyen som de fortsatt kontrollerer.

Det har ikke blitt anerkjent av det internasjonale samfunnet. Det samme gjelder de nye folkeavstemningene. De har null legitimitet og vil heller ikke få anerkjennelse.

Det har gått dårlig for russerne i det siste. De har mistet deler av de områdene de okkuperte. Og de har måttet innlede en upopulær mobilisering i Russland av ren nød.

Folkeavstemningene er et ledd i en russisk taktikk for å prøve å skremme Ukraina fra å kjempe videre for å ta tilbake russiskokkuperte områder.

INGEN YTRINGSFRIHET: Folk i kø i avstemning i Luhansk lørdag.

De kampene foregår fortsatt, etter en vellykket ukrainsk motoffensiv tidligere i september. Ifølge ukrainske myndigheter har de også tatt tilbake ukrainsk land de siste dagene der hvor russerne er i gang med sine folkeavstemninger.

Russerne på sin side skryter av at internasjonale observatører og journalister følger folkeavstemningene. Men også dette er rent skuebrød.

Mange som bodde i disse områdene har flyktet. Og de som er igjen er utsatt for massiv russisk propaganda om «nazistene», altså ukrainerne.

Å stå frem og fortelle at man har stemt nei, er risikabelt. Folk tør ikke å snakke med mediene. Det finnes heller ingen fri presse igjen. Den som er til stede driver med ensretting.

Folk har ikke noe reelt valg.

Etter at ukrainske myndigheter ble tvunget ut av noen av disse områdene i 2014, har russerne forvandlet dem til noen av de aller verste områdene i Europa.

«Folkerepublikkene» Luhansk og Donetsk betegnes av Freedom House som mer ufri enn Belarus.

Det er altså under slike forhold folk må gå og stemme.

Vi kan være sikre på at det ikke er uttrykk for noen folkevilje når resultatene kommer denne uken.