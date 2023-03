Leder

Selvsagt må vi ha Flytoget!

GJØR DET GODT PÅ KUNDEUNDERSØKELSENE: Flytoget er i likhet med Vy et statseid selskap. Det kjører fra Drammen til Gardermoen. Men fra 2028 er planen at Vy overtar ruten.

Uansett hvem som skal kjøre tog til Norges hovedflyplass, må det førsteklasses ekspresstoget bestå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Brukerne elsker Flytoget.

Men etter 2028 er det antagelig over. For Vy skal overta. Her om dagen gikk Erna Solberg ut i VG og sa hun vil kjempe for å bevare Flytoget.

Det er ikke så rart at det er blitt bråk etter alt rotet regjeringen har stelt i stand for å bestemme hvem som skal kjøre tog på Østlandet.

I sin iver etter å slutte med konkurranseutsetting og anbud, sa regjeringen at de skulle gå over til å tildele strekningene direkte.

Men hvordan velge mellom de to statlige selskapene som kjører på Østlandet?

Først var planen å dele Østlandet mellom Vy og Flytoget. Men Aftenpostens dekning har vist at midt i prosessen, etter at partene hadde sittet og forhandlet med Jernbanedirektoratet, endret spillereglene seg.

FORETRAKK VY: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet vil at Vy skal kjøre alle togrutene i de ulike pakkene på Østlandet som først skulle deles med Flytoget.

Regjeringen åpnet for at kun Vy skulle få oppdraget. Og den foreløpige enden på visen er at de fikk alt, inkludert Flytoget.

Flytoget prøver seg på et kompromiss for å beholde oppdraget til Gardermoen. Men om Vy får det som de vil, blir resultatet at Flytoget legges ned eller slukes av Vy.

Det gamle NSB kan altså igjen bli enerådende på Østlandet. Som om kundene savner det?

Vy er ikke i nærheten så populært som Flytoget hos kundene. Nå gjenstår det å se om de tar med seg «buss for tog» og signalfeil til Flytoget.

Vy vil protestere imot en slik fremstilling, og skylde på infrastrukturen, som ikke er deres ansvar. De vil hevde at det er fordi Flytoget har førsteprioritet på kremruten i Norge, at de leverer så bra resultater.

Om Vy klarer dette bedre, gjenstår å se. Den store forskjellen vil være at Vy slipper brysomme togkonkurrenter.

LO og Vy har snakket om hvor negativt det er med oppsplitting og hvor bra det er med stordriftsfordeler.

Og vi er heller ikke sikre på hvor bra konkurranseutsettingen Solberg-regjeringen satte i gang har vært for togreisende. For det meste er det ikke snakk om reell konkurranse, men å gi nye selskap monopol.

Bortsett fra på Østlandet, hvor Vy og Flytoget har konkurrert om de samme kundene.

Og akkurat der gikk jo slett ikke så verst, i alle fall ikke for Flytoget.

Denne saken viser at kjedelige anbudsprosesser kan ha noe for seg.

For det går ikke an å endre reglene midt i.

Det må finnes noen objektive kriterier som sikrer den med best kvalitet til lavest pris får oppdraget, ikke den med best lobbyist eller pressgruppe.

Fremover vil det uansett bli annerledes. Samferdselsdepartementet ønsker å åpne Flytoget for pendlere for å utnytte kapasiteten.

Det tror vi er bra både for miljø og samfunnsøkonomi. En løsning er å innføre førsteklasse for de som skal på hovedflyplassen.

For selvsagt må Flytoget bestå, uansett hvem som kjører det. Å ødelegge det ene togtilbudet kundene er fornøyd med, det vil være en ideologisk tragikomedie.