Kommentar

En pinlig seanse for Mehl

Justisminister Emilie Enger Mehl hadde ikke noe valg.

Justisminister Emilie Enger Mehl hadde ikke noe valg. Hun kan ikke kutte politi i storbyene for å få mer politi i distriktene.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

VG fortalte onsdag kveld at Mehls justisdepartement hadde bedt Politidirektoratet utrede å kutte 20 prosent av de ansatte i politiets såkalte “hovedseter”, eller innføre full ansettelsesstopp på disse stedene. Politiets hovedseter ligger i all hovedsak i de store byene.

Det gikk bare tre timer før Mehl trakk hele forslaget. Det skjedde etter massivt press fra Ap. Naturlig nok.

Aps stolte tradisjon

For hvordan kan en regjering som skal favne hele landet, gå inn for å kutte politiet i storbyene? Det er der vi finner både den mest omfattende kriminaliteten, og samtidig de sterkeste fagmiljøene, som er i stand til å løse de store og kompliserte sakene.

Og hvordan kan Ap, som har en stolt tradisjon i å forene “by og land, hand i hand”, godta et slikt grep?

Denne saken griper rett inn i smertepunktet i forholdet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og deres felles regjeringsprosjekt. Sp har aldri vært opptatt av storbyene, tvert om. Mens det store flertallet av Aps velgere bor i byer - fordi Ap er (eller i hvert fall har vært) et parti som favner bredt, blant folk flest. Og folk flest bor i byer.

En form for nytale

Mehls departement kom med sin bestilling til Politidirektoratet for å kunne innfri et av Sps valgløfter, som Ap gikk med på under regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor høst. Her heter det at det skal opprettes 20 nye tjenestesteder i distriktene i løpet av perioden.

Politiet er etterspurt, både i by og bygd

Bakgrunnen er den såkalte “nærpolitireformen”, som etter hvert fikk det kortere og mer presise navnet “politireformen”. Arbeidet med den ble igangsatt under Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering i 2012, og fullført av Erna Solbergs regjering noen år senere.

Nærpolitireformen var et usedvanlig dårlig navn. En form for nytale, som bare førte til misforståelser og misnøye. Og et navn som på ingen måte var dekkende for det reformen faktisk inneholdt.

Gjenger i Sverige

Nærpolitireformen var i virkeligheten en sentraliseringsreform. Den kom som et svar på at også kriminaliteten blir stadig mer sentralisert, i den forstand at mye av den ikke lenger er håndfast og fysisk, men digital og grenseoverskridende.

I møte med mer organisert kriminalitet over landegrensene, hacking og digitale trusler i form av svindel og bedrageri, trusler og hets, og overgrep mot barn som skjer i andre land og overføres over internett, trenger politiet større fagmiljøer. Kriminaliteten er anderledes enn den var for bare noen tiår siden.

Samtidig opplever storbyene, særlig Oslo, større problemer med gjenger og vold. Vi trenger bare å se til vårt naboland Sverige, for å se hvor galt det kan gå når politiet mister kontrollen. I mange av forstedene til de største byene i Sverige våger politiet seg knapt inn, uten solid støtte i bakhånd.

Ikke akkurat vinn vinn

Vi har ikke kommet så langt i Norge. Det er helt avgjørende at både politi og politikere gjør alt som står i deres makt for at vi heller ikke skal havne der.

Statsminister Jonas Gahr Støre leder en regjering der konflikten ligger dypt mellom by og land.

Å kutte 20 prosent av politistyrkene i Oslo og andre storbyer, slik Mehl ønsket å få utredet, er uklokt. Og uansvarlig. Det er å føre distriktspolitikk ut i parodien. Særlig fordi økt kriminalitet i storbyene, og svakere fagmiljøer til å møte de nye truslene vi står overfor, rammer hele Norge. Uansett hvor vi bor.

Mehl har i likhet med sine statsrådskollegaer måttet forholde seg til et stramt statsbudsjett, uten rom for mye ekstra. Hun fikk aldri de pengene hun trengte for å begynne å oppfylle valgløftet om mer politi flere steder i Norge. Dermed begynte Justisdepartementet under hennes ledelse å lete etter penger andre steder.

Det gikk veldig galt. I storbyene kan folk lure på om regjeringen vil ta fra dem politifolk de trenger. Mens folk i distriktene kan bli sinte fordi de ikke får de politifolkene de ble lovet. Ikke akkurat vinn vinn, dette. Hverken for Sp eller Ap.