Unge kineseres protest

I Beijing samlet en stor folkemengde seg søndag i gatene for å protestere mot de strenge coronatiltakene. Noen holdt opp hvite ark.

Kinesere demonstrerer ikke bare mot strenge coronatiltak. De krever også ytringsfrihet.

Svært mange av de som har demonstrert i kinesiske storbyer de siste dagene er unge. Enda flere unge har brukt sosiale medier for å si sin mening, ofte på kreativ måte for å omgå sensuren.

Dette er en generasjon som ikke selv har noe minne om de store studentdemonstrasjonene som endte i et blodbad på Tiananmenplassen i Beijing i 1989. Og regimet har siden gjort sitt ytterste for å retusjere alle spor av det som skjedde.

Demonstrasjonene i minst ti byer de siste dagene er de mest omfattende på flere tiår. Lokale demonstrasjoner og streiker er ikke uvanlige i Kina. Det spesielle denne gang er at protestene sprer seg over hele landet og at demonstrantene gjør felles sak, mot null-covid, for større frihet.

Store politistyrker ble satt inn i Beijing for å stanse en demonstrasjonsmarsj på søndag.

Det unge kinesere vet er at de er tvunget til å leve med ekstremt inngripende coronatiltak, lenge etter at verden for øvrig har gått videre. De vet også at deres fremtid er blitt mer usikker og at det er blitt mye vanskeligere å finne arbeid. Arbeidsløsheten for unge er kommet opp i 20 prosent.

Og de unge er fullstendig klar over at de ikke har lov til å si sin oppriktige mening om noe av dette. Noen våger likevel å gjøre det.

I demonstrasjonene holdes det opp hvite ark. Noen kaller dette for A4-revolusjonen etter størrelsen på arket. Det står ikke skrevet noe på arket. Likevel forstår alle betydningen. Det blanke arket symboliserer fraværet av ytringsfrihet.

Noen demonstranter brukte stemmen og krevde at president Xi Jinping går av. Det krever stort mot. Regimet kan kanskje tolerere lokale protester mot partipamper, men ikke at det rettes kritikk mot landets ledelse og det allmektige kommunistpartiet.

Arbeidere i beskyttelsesdrakter står i kø for å levere coronatester i Beijing på mandag.

Mange er blitt arrestert. Langt flere er blitt registrert i regimets databaser de siste dagene. Ved bruk av digital teknologi har myndighetene gjennom flere år intensivert overvåkningen av egne borgere, slik at de raskt kan slå ned på selv de minste tegn til dissens.

Når det oppstår store demonstrasjoner mange steder samtidig, videoopptak postes på sosiale medier og unge brukere finner smutthull i sensuren sliter myndighetene med å holde følge.

Regimet står overfor et vanskelig valg. Skal de slå hardt ned på demonstrasjonene og kanskje utløse enda større protester? Eller skal de komme demonstrantene i møte og lempe på coronatiltakene?

Ved en markering i Hongkong ble ofrene for en brann i Urumqi minnet. Omfattende coronanedstengninger skal ha hindret redningsarbeidet.

Dette er ikke et system som er lydhør for kritikk. Partiet vil ikke tape ansikt. De kan ikke innrømme at de har tatt feil, heller ikke i forhold til den omstridte null-Covid-strategien.

Wuhan er av byene hvor det var en stor demonstrasjon i helgen. Byen hadde verdens første kjente tilfeller av covid-19 før Kina innførte full nedstengning. Nå stiger smitten igjen i Kina, til tross for strenge tiltak med karantener og massetesting.

Kina har klart å hindre at en stor del av befolkningen ble smittet av covid-19. Men det betyr bare at de mer utsatt nå, når smitten stiger og de eldre i for liten grad er blitt vaksinert.

Det er mulig at myndighetene på kort sikt vil lykkes i å stanse bølgen av demonstrasjoner. Det blir vanskeligere å stanse en smittebølge i befolkning med lav immunitet. Når noen våger å protestere har det også en langsiktig smitteeffekt.

At det sprer seg en opplevelse av at frihet er mulig er noe autoritære regimer frykter mer enn noe annet.