SNUDDE OM ØL: – Qatars helomvending i siste sekund kom ikke som en overraskelse for statsvitere og andre som forsker på diktaturer. For dem som studerer politikk i diktaturer, var dette bare nok en illustrasjon av en grunnleggende regel: Diktatorer kan man ikke stole på, skriver kronikkforfatteren.

Fra øl i Qatar til fred i Ukraina

Hva kan verdensmesterskapet i fotball lære oss om russisk-ukrainske fredsforhandlinger?

JONAS WILLIBALD SCHMID, stipendiat ved Institutt for Statsvitenskap, UiO

To dager før VM kom kunngjøringen: I strid med eksisterende løfter og kontrakter bestemte Qatars myndigheter at fotballfans som ser på VM i landet må se kampene uten alkohol.

Til tross for at mange fotballfans, journalister og observatører overrasket over denne kuvendingen, er slike snuoperasjoner langt fra uvanlig i diktaturer som Qatar.

Når man har å gjøre med diktaturer, er slik oppførsel heller normen. Løfter brytes over en lav sko. Derfor gir Qatar-ølhendelsen verdifull lærdom for dem som søker å handle eller gjøre andre avtaler med diktaturer. Det kan til og med fortelle oss mye om hvorfor det er så vanskelig å oppnå fred i Ukraina med et aggressivt Russland som ikke bør stoles på.

Å forbinde øl-avtaler med fred i Ukraina kan virke langsøkt, så tillat meg å utdype poenget:

Fra begynnelsen møtte FIFA betydelige hindringer i å få til en «normal» organisering av VM. Disse hindringene var hovedsakelig forårsaket av den erkekonservative og undertrykkende naturen til det lille ørkenriket. Likevel forhandlet FIFA med Qatar og lyktes tilsynelatende i å presse de motvillige qatarerne til å gi grunnleggende innrømmelser på noen store friksjonspunkter.

Blant de viktigste tingene som FIFA stolt kunngjorde var at qatarerne hadde gått med på å tillate salg av øl på stadioner under kampene, gitt sikkerhetsgarantier for skeive folk på besøk under verdensmesterskapet, gått med på FIFAs regelverk som tillater visning av regnbuefarger på stadioner og forpliktet seg til å la vestlige journalister rapportere fritt.

Men bare to dager før verdensmesterskapet kom den første store kunngjøringen som – angivelig – overrasket FIFA: Qatarerne hadde ombestemt seg! Ingen øl ville bli tillatt å selge på stadionene – til tross for tidligere løfter og en avtale på 75 millioner dollar mellom FIFA og Budweiser.

Selv om ølhendelsen var det mest fremtredende kontraktsbruddet, var det absolutt ikke det eneste. Dager før hadde qatarske sikkerhetsstyrker truet en dansk journalist og hans team – til tross for deres tillatelse, og i løpet av de første kampene ble det også klart at qatarerne ikke hadde til hensikt å respektere noen garantier de hadde gitt angående visning av regnbuefarger eller sikkerheten til skeive folk.

I lys av disse hendelsene kan man bare følge spent med på resten av denne turneringen og hva den vil bringe for skeive og kvinnelige besøkende som er akutt truet av lokale skikker og lover.

Mens FIFA opptrådte overrasket, men uvillige til å utfordre Qatar, og fortsatte å hjelpe regimet til å stoppe selv myke protester fra deltagende lag, kom ikke Qatars helomvending som en overraskelse for statsvitere og andre som forsker på diktaturer.

For dem som studerer politikk i diktaturer, var dette bare nok en illustrasjon av en grunnleggende regel: Diktatorer kan man ikke stole på!

Fra små løgner om valgresultater i Kongo via Kinas feilaktige BNP-statistikk til store løgner som i Hitler-Stalin-pakten, usannheter og løftebrudd gjennomsyrer diktaturer.

Tamim bin Hamad Al Thanis, Xi Jinping og Vladimir Putin lyver hele tiden. Men hvorfor gjør de det? Svaret er todelt: Fordi å lyve kan være er nyttig og fordi de kan gjøre det uten sterke begrensninger eller store kostnader. I motsetning til Jonas Gahr Støre, Pedro Sanchéz eller Olaf Scholz, har diktatorer ingen sterke politiske aktører som kan hindre, korrigere eller sanksjonere løgn.

Diktatorer møter ingen sterk parlamentarisk opposisjon og ingen velgere med makt. De er ikke bundet av rettsstatsnormer, og ingen hjemlig domstol vil straffe dem for å ha brutt en kontrakt eller fortalt en løgn.

Når man har å gjøre med diktaturer, må man tenke på filosofen Thomas Hobbes’ berømte ord: «Pakter, uten sverd, er bare ord og har ingen styrke for å sikre en mann.» Den eneste måten å få et autokrati til å holde seg til en avtale på, er figurative eller bokstavelige sverd.

I VM-saken hadde FIFA ingen sverd. Da qatarerne gikk fra avtalen, hadde FIFA ingen kort igjen å spille. Det var ikke tid til å reagere og de økonomiske kostnadene ved å stoppe VM ville ha vært for høye. Qatar visste dette, brøt kontrakten og beholdt overtaket.

Men hva er nå lærdommen løftebrudd fra verdensmesterskapet har for fred i Ukraina? Svaret er enkelt: Mange som søker fred i Ukraina er i en analog samme situasjon nå som FIFA var før Qatar fikk arrangere VM, med fristende løfter om enkle løsninger på kinkige problem, men hvor disse løftene ikke er kredible. Politikere er i fare for å gjøre FIFA-feilen.

VM ble lagt til Qatar av to grunner. FIFAs offisielle og nasjonale fotballforbund ble lokket av de enkle og enorme beløpene ørkenriket tilbød, og – i møte med åpenbare problemer – ble de enten kjøpt opp av Qatar eller var naive nok til å tro på løftene fra Qatar-regjeringen.

Ettersom de økonomiske kostnadene ved Russlands krig i Ukraina i økende grad kan kjennes i Europa, står flere og flere politikere i fare for å gå i en lignende felle.

Akkurat som FIFAs tjenestemenn som ble lokket av Qatar-penger, blir politikere lokket av de antatte økonomiske gevinstene et raskt diplomatisk oppgjør i Ukraina-konflikten kan gi, selv om det lar Russland ha kontroll over store deler av ukrainsk territorium.

Mange som ønsker å stoppe den økonomiske krisen, og gå tilbake til å motta billige naturressurser fra Russland, ønsker en rask fred, hvilket innebærer at Ukrainas vestlige støttespillere skal tvinge Ukraina til å inngå en avtale med Russland.

Alle andre bekymringer om muligheten for et slikt oppgjør til side: Slike ideer er basert på samme selvbedrag som VM i Qatar: At diktatorer er til å stole på.

Å tro på et diplomatisk oppgjør i dagens situasjon krever at man tror at Russland – eller snarere Vladimir Putin – vil holde seg til vilkårene som ble avtalt. At han vil gi avkall på sine krav på hele Ukraina, at han vil respektere menneskerettighetene til ukrainere i okkuperte områder, og at han ikke bare vil bruke en avtale for å gjenoppbygge sine utarmede styrker til neste angrep.

Å tro dette er å lure seg selv. En slik tro ignorer ikke bare de utallige løftebruddene og helomvendingene Putin har gjort de siste månedene og årene, det ignorer og fullstendig den autoritære naturen til Putins regime, der løgn ofte lønner seg og løgnene ikke kan stoppes enkelt.

Putin – i enda større grad enn emiren av Qatar – har ubegrenset makt i landet. Han kontrollerer regjeringen, politiet og militæret. Han kontrollerer den hemmelige tjenesten, domstolene og til og med opposisjonen. Ingen i Russland vil stoppe ham fra å si opp en avtale.

Det eneste som kan stoppe ham er enten at han tror at han vil mislykkes, eller at kostnadene ved å lykkes ikke vil være verdt det.

Dermed må ikke Ukraina og Vesten sette seg i samme posisjon mot Russland som FIFA gjorde mot Qatar. Som enhver avtale med et diktatur, må en fredsavtale med Russland inngås fra en sterk forhandlingsposisjon, og enhver avtale må behandles som skjør.

I Ukraina betyr dette at en avtale må komme når ukrainerne står relativt sterkt – etter Russlands militære nederlag.

Videre, når en fredsavtale er inngått, må ikke Vesten være uaktsom og tro at jobben er gjort. I mangel av et pålitelig Russland trenger vi et sterkt Ukraina for å oppnå en varig fred. Dette betyr et Ukraina som er bevæpnet til tennene med moderne vestlige våpen.

Alt annet vil være som VM i Qatar: tillit bygget på løs sand.