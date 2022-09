STIGENDE IRRITASJON: – Så å si hver eneste gang du har kjøpt noe på nett, får du en fordømt markedsundersøkelse i retur. Det kan være greit en gang i kvartalet, men siden nå Gud og Hvermann & co. har oppdaget det de tror er velsignelsen med kundeundersøkelser på e-post, fyker det inn med lignende henvendelser hver eneste dag, klager kronikkforfatteren.

Pesten i posten

Forleden fikk jeg mail fra en postleverandør: «Hei, vi har levert en pakke til din postkasse. Hvor fornøyd er du med det?» De har faktisk prestert å legge en pakke i postkassen! Burde de kanskje få en fortjenstmedalje?

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Et minne fra det glade åttitall, der vi satt foran våre Taiwan-klonede PC-er: «Slutt med disse diskettene. Dere må gå over til det nye vidunderet, som er e-post!»

Jeg husker vi tenkte at nå var Bill Gates blitt sprø. Post til datamaskinen? Hvordan skulle det ordnes? Mannen var utvilsomt en nut case.

I dag blir du nærmest presset på en e-postadresse samtidig som du får utdelt fødselsnummer, og de som fremdeles ikke har en, settes så godt som helt utenfor samfunnet, for eksempel de eldre og ikke datakyndige.

Og e-posten, den som var så høyt elsket og entusiastisk promotert av Gates, er blitt det reneste skinnbarlige helvete.

Folk som liker å skryte av sin produktivitet viser mer enn gjerne fram antall uleste e-poster, ofte når de har kommet opp i flere tusen. Jaggu er de attraktive, liksom.

Men sannheten er jo at ekstremt mye av de e-postene kun er den pureste bullshit, en tidstyv av de helt store.

Tenke seg til, de har faktisk prestert å legge en pakke i postkassen! Burde de kanskje få en fortjenstmedalje? Burde jeg møte opp på hovedkontoret med blomster og konfekt? Eller skrive et dikt og få det lest opp i Dagsrevyen?

Da jeg harselerte med tåpeligheten i sosiale medier, svarte en at de jo hadde brukt feil parameter: De burde naturligvis ikke spurt hvor fornøyd jeg er, men hvor overrasket jeg er. Et ord i rette tid.

Postens konkurrenter er virkelig et sørgelig skue, og den viktigste forskjellen fra monopolets tid er et byens gater er blitt enda fullere av digre innelukkede varevogner som råkjører rundt til alle døgnets tider.

Hva skal vi med alle disse innholdsløse, unyttige elektroniske brevene? Det som kjennetegner arbeidsdagen til flertallet av yrkesaktive i dag, er at alle strever med å få kontroll med den endeløse mengden av spamlignende e-postsendinger.

Noen økonomer burde satt seg ned og regnet på hvor mange milliarder dette uvesenet koster samfunnet.

For dette skjer i privatiseringens ånd. Heiet frem av dresskledde blånisser på Stortinget og andre steder, har en ekstrem mengde aktører, for eksempel den nevnte som skal konkurrere med Posten, funnet ut at de må kartlegge hva kundene synes om dem og deres tjeneste eller produkt.

Og de er ikke alene. Alle gjør det. Resultatet er at så å si hver eneste gang du har kjøpt noe på nett, får du en fordømt markedsundersøkelse i retur. Det kan være greit en gang i kvartalet, men siden nå Gud og Hvermann & co. har oppdaget det de tror er velsignelsen med kundeundersøkelser på e-post, fyker det inn med lignende henvendelser hver eneste dag.

Både det offentlige og næringslivet er fulle av ansatte som bare bedriver denne ene aktiviteten, som liksom skal gi et skinn av vitenskapelighet over virksomheten. Men i den formen dette har tatt i dag, er dette bare en ren overtro. Det virker ikke etter hensikten.

Er så markedsundersøkelser som konsept bare tull? Selvsagt ikke. Men det må ha et profesjonelt tilsnitt og bygge på solid praksis.

Da jeg var i reklamebransjen samarbeidet vi tett med markedsanalysebyrå, fordi det sier seg selv at kundenes oppfatning er viktig for så vel salg, produktutvikling som omdømme.

Men vi satt da for pokker ikke og produserte automatiserte e-poster! Vi brukte solide, gjennomarbeidede systemer og i tillegg fokusgrupper, der kunder fra forskjellige målgrupper ble innkalt og premiert/betalt for å si sin uhildede mening om eksisterende eller nyutviklede produkter og tjenester.

I dag tror altså absolutt alle at det holder å sende av gårde e-poster i tusentall. Sannsynligvis er verdien av denne spammen lik null, på samme måte som kostnaden ved den er lik null. Shit in – shit out.

Kundehenvendelsen fyker automatisk inn i e-posten din så fort du har hentet eller fått levert pakken, og blir kun del av en enorm irritasjon, over noe som de aller fleste ikke engang tenker på å gidde å fylle ut.

Disse aktørene tror fremdeles at dette gir dem verdifull informasjon om kundene eller brukerne deres. Det er så feil som det kan få blitt. Det eneste som har skjedd, er at de har fått dårligere omdømme, en svimlende mengde misvisende svar og irriterte kunder som det er tvilsomt at de får tilbake.

Var det meningen? Sannsynligvis ikke.

Vil du oppnå effektiv kommunikasjon mot kunder eller brukere, må du droppe det masseproduserte tøvet og begynne å bruke penger på å få opp kvaliteten på den kommunikasjonen.

Belønn de som svarer, og da mener jeg ikke belønning à la «Du er med i trekningen av Flaxlodd for kroner 1000». Milliardbedrifter som holder på sånn, gjør seg på den måten utelukkende til latter.

For slik det er i dag, er virkeligheten rundt markedskommunikasjon noe man daglig kan more og gremme seg over i de meget treffsikre tegneseriene Dilbert og LUNCH.

De beskriver sannheten, som naturligvis både er tragisk og komisk.