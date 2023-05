Kommentar

Nå er det full klinsj

Bare et par dager før Aps landsmøte er det krangling og maktkamp som preger partiet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det startet bra. Regjeringen Støre var enormt populær, til og med mer populær enn Erna Solbergs regjering noen gang hadde vært, da de overtok.

Men en betongklump festet seg til pilen deres. Den begynte straks å peke rett ned.

I dag er Støre-regjeringen rekord-upopulær.

Men Støre og partiledelsen klistret på seg smilene tirsdag morgen da de møtte pressen i Oslo. De kom for å snakke om de politiske sakene som skal prege landsmøtet som åpner torsdag.

VILLE INN I LEDELSEN: Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen ville bli partisekretær i Arbeiderpartiet. Hun nådde ikke opp. Nå fortsetter kranglene om hvorfor.

Oppladningen kunne ikke vært verre.

Det er ikke politikk, men krangel, mistillit, lekkasjer, konspirasjonsteorier og personstrid som preger partiet.

For oppe i Tana har partiets tidligere nestleder Helga Pedersen gått til angrep på Jonas Gahr Støre og ledelsen i Oslo.

MØTTE PRESSEN I OSLO: Partisekretær Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran fikk nesten bare spørsmål om personstrid og maktkamp på pressemøtet i Oslo tirsdag.

En stund så det ut til at konfliktene var ryddet av veien før landsmøtet.

Trond Giskes varslede strømopprør fislet ut i Nidelven.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik leverte ikke bare lønnsoppgjøret i slutten av april. Som leder av Aps valgkomité klarte hun også å få et splittet parti til å samle seg bak innstillingen til ny ledelse i partiet.

Da var det bare å ta frem yogamatten og puste riktig?

Ikke akkurat. For Helga Pedersen ga ikke opp.

Tana-ordføreren ville bli ny partisekretær selv om hun ble vraket av valgkomiteen.

Hun mente hun hadde gode sjanser til å vinne en kampvotering mot dagens partisekretær Kjersti Stenseng.

FORSVARTE TELEFONSAMTALEN :– Jeg ba henne ikke om hverken å stille eller trekke seg, men ønsket å vite om hun hadde til hensikt å stille, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på dagens pressemøte.

Første maihelgen var det høy aktivitet i Finnmark Arbeiderparti. Men også lenger sør, skulle det vise seg.

For Pedersen som var 1. mai-taler i Tana, vurderte visstnok å lansere sitt kandidatur i sin tale. Men endte med å trekke seg.

Og krangelen om hvorfor fortsetter.

For Arbeiderpartiets egenhelse, var det en særdeles dårlig idé å komme med et slikt angrep nå.

På nytt går det ut over Støre som leder av partiet.

GIKK UT PÅ FACEBOOK: Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart, og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skrev Pedersen på Facebook tirsdag.

Når Pedersen ga opp, var det kanskje fordi hun fant ut at støtten manglet. Heller ikke de nordligste partilagene stilte seg helhjertet bak henne. De store partilagene ville ha Stenseng.

Men det er ikke historien Pedersen og hennes støttespillere forteller.

De mener det handler om utidig press. Også gamle partiveteraner kritiserer Støre for å ha blandet seg inn da han ringte Pedersen i helgen.

Antagelig er det ikke telefoneringen de er sure for, men resultatet.

Støre forsvarte tirsdag samtalen og sier det er Pedersen selv som har trukket seg.

Pedersen svarte på Facebook at hun indirekte ble presset. Og hun er tydelig kritisk til Støre.

I Politisk kvarter tirsdag ville hun ikke engang si at hun har tillit til ham som leder.

Det er spesielt å si.

Det vanlige å svare, til tross for blodbad på bakrommet, er at man har tillit til den lederen partiet har valgt.

DAGENS PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng er innstilt til å fortsette som partisekretær. Hun mener hun har bred støtte i partiet.

Ikke overraskende handlet nær sagt alle spørsmål Støre fikk på tirsdagens pressemøte om maktkamp og personstrid.

Hver gang han prøver å komme seg ut av det, så drar de ham tilbake inn.

Støre får kritikk både når han bruker makt og prøver å rydde opp, og når han ikke gjør det.

Det velgerne ser et kaosparti uten styring der maktkamper og personstrider overskygger politikken.

Til høsten er det kommunevalg. Trøsten for Ap er at de ligger litt bedre an på målingene lokalt enn nasjonalt.

Men også lokale rivjern og driftige ordførere som kommer til Oslo på torsdag, må begynne å lure.

Arbeiderpartiet kan komme til å tape valget. De ligger for første gang ikke an til å bli største parti.

Og det er ikke inflasjon, strømkrise som er hovedårsaken til det.

Det er selvskadingen i eget parti.

Noen har snakket sammen, het det i gamle dager. Hadde det enda vært så vel. For nå har noen basket sammen. Igjen.