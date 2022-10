TAR FEIL: – Det russiske lederskapet tror åpenhet og demokrati er svakheter de kan utnytte, men der tar de feil. Demokratiet vårt er sterkere enn Putin, skriver Aps Torbjørn Vereide.

Demokratiet vårt er sterkere enn Putin

Selvfølgelig betyr kabler noe for strømprisen. Men sprengte gassrørledninger i Østersjøen burde være det endelige beviset: Russland driver et kynisk spill for å kaste Europa ut i energikrise.

TORBJØRN VEREIDE, stortingsrepresentant (Ap)

«Slutt å skylde på krigen i Ukraina» smalt Sylvi Listhaug fra Stortingets talerstol den 19. september.

Hun er ikke den eneste. Rødts Mímir Kristjánsson mener det er «flaut å se hvordan store partier og store aviser nå kynisk bruker krigen i Ukraina som lynavleder». Bjørnar Moxnes som er sjef i Rødt gjentar stadig oftere at det er «folkeforakt» og «bortforklaringer» å snakke om at Putin fører en krig med både kuler og energi.

Nå er det på overtid at Rødt og Frp tenker seg om. Dersom sprengte gassrørledninger ikke er et godt nok bevis, så er det vanskelig å si hva som skal være det. Putin driver energikrig, og satser alt på å splitte demokratier, for å tvinge oss til å gi opp støtten vår til Ukraina.

Putin har lang erfaring med denne typen informasjonskriger. Analysen til russiske myndigheter er at demokratiers interne motsetninger gjør oss svakere enn autoritære regimer, og at vi derfor er enkle å splitte.

Det så vi i 2014 når Russland annekterte Krim. I 2016 i det amerikanske valget for at Trump skulle bli valgt. Nå forsøker de å bruke energien til å fryse fellesskapet vårt i stykker.

BØR TENKE SEG OM? Frp-leder Sylvi Listhaug.

Tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev sendte nylig en kald hilsen til Vesten og sa at gassprisen skulle opp til en hinsides dyr pris før nyttår. Den klare beskjeden fra Putin er enkel: «Ingen gass, ingen olje, ingenting». Rørledningene blir ikke åpnet opp igjen før Vesten finner sammen med Russland.

Det farlige er at Putin kan lykkes. I høst marsjerte 70 000 mennesker gjennom gatene i Praha med et krav om å stanse bistanden av våpen til Ukraina sånn at Tsjekkia kan få seg en gassavtale med Russland. Åpne sympatisører med Russland vant nettopp valget i Italia.

Det gjør vondt for folk når så store mengder energi blir fjernet fra markedet. Med dagens krigspriser er det frykt for rasjonering, fullstendig ødeleggelse av etterspørselen, nedstengning av industri og massearbeidsledighet. Går det galt i Europa, vil også folk i Norge miste jobben.

BØR TENKE SEG OM2? Partiet Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Vår støtte til Ukraina er likevel bunnsolid i alle aldersgrupper, og holder seg høy til tross for de høye energiprisene. Det viser undersøkelsen til Respons Analyse og Tankesmien Agenda. Når Norge nå ber om bistand til å øke beredskapen i våre havområder, så svarer våre allierte oss umiddelbart med en massiv støtte.

Dette er hva det vil si å være alliert. Det er noe Moxnes og Listhaug bør tenke på neste gang de enten vil melde oss ut av NATO eller rope «Norge først» i de politiske debattene. Vi er et lite land, men det vi gjør betyr noe. Våre allierte kan stole på oss og vi kan stole på dem.

Så langt har ikke Russland klart å destabilisere vestlige land, men prøven vår er langt fra over. Nå er det viktigere enn noensinne at fellesskapet vårt står sammen.

Det russiske lederskapet tror åpenhet og demokrati er svakheter de kan utnytte, men der tar de feil. Demokratiet vårt er sterkere enn Putin.