SAMMENSTØT: – Det iranske regimet holder mange av landets studenter som gisler på fakultetene, skriver kronikkforfatterne. Bildet skal vise folk som løper under sammenstøt med opprørspoliti mens studenter protesterer i Teheran, Iran, 2. oktober 2022, og er hentet fra en video på sosiale medier.

Vold og tortur mot studenter

Norske akademikere må vise solidaritet med sine iranske kolleger som nå utsettes for grove brudd på menneskerettighetene og ytringsfriheten!

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Hasti Hamidi, Noshin Rad, Seher Aydar, Mohamed Abdi, Banafsheh Ranji, Siavash Mobasheri, Nina Bahar, Kamyar Ahmadi, Ali Mirahmadi, Mehda Zolfaqari, Emmanuel Shokrian, Maral Houshmand, Benyamin Farnam.

Det siste døgnet har vært tøft for de av oss som er iranere eller opptatt av det som skjer i Iran. Vi har vært klistret til skjermen mens vi har fått inn bilder og videoer av det som for oss fremstår som en massakre på et universitet i Teheran.

Studenter og ansatte ved universitetene blir anklaget for å skape uorden i samfunnet, simpelthen fordi de roper slagord om grunnleggende menneskerettigheter.

Det er maktpåliggende at norske akademikere viser solidaritet med sine kolleger som nå utsettes for grove brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet!

Det er behov for at norske journalister bruker friheten de har til å fortelle – all den tid deres kolleger i Iran er kneblet fra å gjøre det.

SINNE: – Ingenting tyder på at regimet vil stanse voldsbruken sin. De vil fortsette å bruke alle mulige midler for å beholde makten, skriver kronikkforfatterne. Bildet fra Irans hovedstad Iran, tatt 23. september.

I kjølvannet av drapet på kurdiske Jina Mahsa Amini og 43 år med diktatur, har vi de siste tre ukene sett urovekkende bilder og videoer av vold og drap mot befolkningen i Iran.

Modige kvinner, studenter og unge har tatt til gatene hver eneste dag, med livet som innsats, for å protestere mot regimets brutalitet mot innbyggerne.

Amini ble et symbol på innbyggernes maktesløshet i et land med hensikt å kontrollere alle aspekter ved menneskers liv i «islams» navn. I alle år har kritikk og motstand mot det iranske regimet blitt anklaget for enten å være proisraelsk, pro-USA eller antimuslimsk.

Dette er en løgn det er utrolig at de fortsatt bruker i sin propaganda mot befolkningen. La det være klart; de som protesterer i gatene er muslimer, kristne, bahaier, ateister, sekulære.

Iran er et lappeteppe av ulike minoriteter som nå står side ved side for å ta tilbake råderett over eget liv.

PROTESTER: Over hele verden protester folk mot drapet på Mahsa Amini. Her fra Paris 2. november.

Studenter har de siste ukene byttet forelesningssalen med gateprotester og streik på universitetsområdene i hele landet. De har vært synlige og avgjørende i de siste ukenes protester i Iran, og utgjør en stor andel av befolkningen på 85 millioner mennesker.

Studentenes engasjement har spredt seg i hele landet, og blir sett på som en trussel fra regimet.

Søndag kveld ble flere universiteter omringet og angrepet av landets sikkerhetsstyrker. Vi har sett flere videoer og bilder blant annet fra Universitet Sharif i Teheran.

Øyenvitner forteller om en professorer som blir skutt og drept mens han forsøker å stå mellom politiet og studenter. Videoer viser hvordan studenter blir jagd ned i garasjen for så å bli skutt på mens de løper for livet. Sikkerhetsstyrkene forsøker å skremme studenter til taushet. Blant annet ved å skyte med paintball på dem som ikke arresteres for å markere dem som motstandere av regimet.

Sist natt samlet mange mennesker seg utenfor universitetene i solidaritet. Biler samlet seg for å blokkere trafikken for flere sikkerhetsstyrker. Foreldre samlet seg utenfor universitetene og ropte «de er alle våre barn» og «frigjør studentene».

Flere studenter er nå savnet, fengslet og torturert. Vi vet ikke hvor mange som er drept. Situasjonen i Iran er kritisk og kaotisk. Likevel skriver norske medier knapt om det.

MASSIV MOTSTAND: Bildet er fra en demonstrasjon i byen Arbil i den kurdiske delen av Irak.

Les også Medier: Iransk politi skal ha angrepet studenter Iransk politi havnet i opptøyer med studenter ved et av landets mest prestisjefylte universiteter søndag, melder flere…

Ingenting tyder på at regimet vil stanse voldsbruken sin. De vil fortsette å bruke alle mulige midler for å beholde makten. Det er tydelig når de nå holder mange av landets studenter som gisler på fakultetene.

Vi oppfordrer norske akademikere og institusjonsledere til å vise solidaritet og fordømme angrepene på deres kollegaer i Iran. Vi oppfordrer mediene til å dekke det som skjer.

For alle studentene som trues til taushet og for alle journalister i landet som har mistet sin stemme.

Vi vet at angrepene på universitetene er målrettet mot landets unge innbyggere – de som er vårt største håp for en demokratisk og lysere fremtid i Iran.