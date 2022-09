Lars Vegard Fosser har skrevet kronikk i forbindelse med verdensdagen for selvmordsforebygging, som er i dag.

«25 under 25»: Vi kan ikke tie om selvmord

Vi må tørre å prate om det som er tøft. Vi må tørre å spørre om hjelp og spørre de rundt oss hvordan de egentlig har det. Og kanskje viktigst av alt: Vi må ta bladet fra munnen og bryte stillheten omkring selvmord.

LARS VEGARD FOSSER (24), Stortingsvararepresentant (Sp)

Hver gang jeg hører om et selvmord får jeg en stor klump i magen. En vond følelse brer seg i hele kroppen og gåsehuden reiser seg.

Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til det, da det er sårbart og smertefullt.

Tanken på at noen har hatt det så vanskelig at deres største ønske er å dø, er ikke annet enn ufattelig vond.

Situasjonen er krevende, og jeg vet ikke helt hva jeg skal si eller gjøre.

Hvordan skal jeg snakke med vennen min der jeg ser at lyset i tunellen er i ferd med å slukke?

Hvordan skal jeg forholde meg til de som har mistet det kjæreste de har?

Det vil være umulig for meg å forestille meg sorgen og savnet de etterlatte sitter igjen med. Derfor er redselen for å si eller gjøre noe galt særdeles høy.

Den redselen er jeg nødt til å legge til side.

Vi må tørre å snakke om det som er tøft. Vi må tørre å bryte tabuer. Vi må tørre å spørre om hjelp og spørre de rundt oss hvordan de egentlig har det.

Og kanskje viktigst av alt: Vi må ta bladet fra munnen og bryte stillheten omkring selvmord.

For selv om vi alle vet at budskapet om at det alltids finnes håp ikke kan nevnes nok ganger, så velger vi å tie. Vi tier fordi det koster oss mye mindre å snakke om det hverdagslige, og dermed unngå å kjenne på de vonde følelsene.

Det må vi gi oss med, for er det én ting jeg vet om selvmord så er det at det ikke hjelper å tie. Det hjelper ikke å skyve det under teppet og late som ingenting.

Å unngå å snakke om det som er tøft er og forblir en dårlig strategi. Statistikken for antall tapte menneskeliv til selvmord er dyster og høy. I fjor mistet vi 658 personer til selvmord i Norge.

Vi har en lang vei å gå for å nå regjeringens og LEVE sin nullvisjon for selvmord i Norge. Den veien greier hverken helseminister Kjerkol, du eller jeg å gå alene. Vi er nødt til å gå sammen, steg for steg, og støtte hverandre i tykt og tynt.

Å redusere antall menneskeliv som går tapt til selvmord er en samfunnsoppgave. En oppgave der vi er avhengig av at alle bidrar med å se menneskene rundt seg og at vi strekker ut en hjelpende hånd. I tillegg må helsesystemet hjelpe de som trenger hjelp. Vi må forebygge fremfor å reparere.

Psykisk helse-politikk er ikke som all annen politikk. Psykisk helse-politikk handler i stor grad om liv eller død.

Derfor er jeg takknemlig for at dagens regjeringsplattform setter søkelys på utfordringene omkring selvmord og psykisk helse. Det skal utvikles en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale tjenester.

Opptrappingen må sikre økt kapasitet i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av sengeplasser og gi en særskilt satsing på BUP og DPS.

I tillegg vil regjeringen fjerne egenandelen for behandling i offentlig psykisk helsevern for pasienter til og med fylte 25 år.

Dette er viktige saker som jeg i dag, på verdensdagen for selvmordsforebygging, lover å følge med på at regjeringen innfrir. Her forventer jeg at vi holder våre løfter. Vi må levere, for psykisk helsevern lider.

Det er på høy tid at tjenesten får et løft. Samtidig som jeg følger opp dette oppfordrer jeg deg til å være modig og slutte å tie.

Det er viktig at vi som samfunn står opp for de menneskene som mistet livet sitt til selvmord. De som ikke så et lys i enden av tunnelen. Vi skylder dem å ikke glemme dem og kjempe deres kamp videre.

Og vi skylder de etterlatte å ikke slutte og snakke om tematikken. For år etter år viser statistikken at vi ikke når ut med budskapet om til mange nok uerstattelige mennesker.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Mental Helse kan nås på 116 123.

Chat er åpent døgnet rundt: www.sidetmedord.no

Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40.

Chat: Mandag og tirsdag: 18.30-22.30

Onsdag: 07.00-01.30

Torsdag og fredag: 18.30-01.30

Lørdag og søndag: 14.30-01.30

Røde Kors for barn og unge, «Kors på halsen»: Åpent alle dager kl. 14 – 22. Du kan ringe 800 33 321, chatte eller skrive mail. www.korspahalsen.no.

SnakkOmPsyken.no: Chat søndag-fredag kl. 15–21.

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med fastlegen, legevakt eller skolehelsetjenesten. Ring 113 hvis det er fare for liv.